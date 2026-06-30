కొత్త సీఎస్ వచ్చేశారు - బాధ్యతలు స్వీకరించిన సంజయ్ జాజు
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సంజయ్ జాజు - పదవీ విరమణ చేసిన రామకృష్ణారావు - ముఖ్యమంత్రి సలహాదారుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్న మాజీ సీఎస్
Published : June 30, 2026 at 3:39 PM IST
Sanjay Jaju Assumes Charge as Chief Secretary : ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నూతనంగా నియమితులైన సంజయ్ జాజు నేడు బాధ్యతలు స్వీకరించారు. కేంద్ర సర్వీసుల నుంచి రాష్ట్ర కేడర్కు తిరిగి వచ్చిన 1992 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి సంజయ్ జాజును ఇటీవలే సీఎస్గా నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ ప్రత్యేక సీఎస్గా సంజయ్ అదనపు బాధ్యతల్లో కొనసాగనున్నారు. కీలకమైన ప్రాజెక్టులను పర్యవేక్షించేందుకు సీఎంవోలో ఏర్పాటు చేసిన స్పీడ్ విభాగం సీఈవోగా అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు. సీఎంవోలోని ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెల్ ప్రత్యేక సీఎస్గా సంజయ్ జాజు వ్యవహరిస్తారు. మరోవైపు ఇవాళ పదవీ విరమణ చేయనున్న ప్రస్తుత సీఎస్ రామకృష్ణారావు, ముఖ్యమంత్రి సలహాదారుడిగా బాధ్యతలు నిర్వహించనున్నారు.