3 షిప్టుల్లో 2480మంది కూలీలు, 120 ట్రాక్టర్లు - మేడారంలో స్వచ్ఛ భారత్
వ్యర్థాల తొలగింపు పనులను క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యవేక్షిస్తున్న అధికారులు - స్వచ్ఛ మేడారంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో చకచకా పనులు - తిరుగువారం పండగ నాటికి మేడారాన్ని అద్దంలా చేస్తామన్న సిబ్బంది
Published : February 3, 2026 at 4:16 PM IST|
Updated : February 3, 2026 at 4:33 PM IST
Sanitation works in Medaram Mulugu District : మేడారంలో నిర్వహించిన సమ్మక్క, సారలమ్మ మహాజాతరలో ముగియడంతో చెత్తా చెదారాన్ని తొలగించేందుకు అధికారులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పారిశుద్ధ్య పనులపై పడ్డారు. వేలాది మంది కూలీలు, వందల సంఖ్యలో అధికారులు, పెద్ద పెద్ద యంత్రాల సాయంతో వ్యర్థాల తొలగింపు పనులు చేపట్టారు. ఈ నెల 4 నాటికి అంటే బుధవారం స్వచ్ఛ మేడారంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో చేపట్టిన పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయని అధికారులు తెలపారు.
2,480 మంది కూలీలతో : వనదేవతలను దర్శించుకోవడానికి జాతరకు కోటి మందికి పైగా భక్తులు రావడంతో చిలకలగుట్ట, జంపన్నవాగు, రెడ్డిగూడెం, ఊరట్టం, కన్నెపల్లి, కొత్తూరు, నార్లాపురం తదితర ప్రాంతాల్లో వ్యర్థాలు భారీ స్థాయిలో పేరుకుపోయాయి. లక్షలాది మంది మేడారం తరలివచ్చి నాలుగు రోజుల పాటు విడిది చేయడంతో మేడారం పరిసర ప్రాంతాల్లో జంతు కళేబరాలు, ప్లాస్టిక్ వస్తువులు, చెత్తాచెదారం వంటివి పేరుకుపోయాయి. వీటిని తొలగించేందుకు 2,480 మంది కూలీలు మూడు షిప్టుల్లో నిరంతరంగా పనులు చేస్తున్నారు. 22 జిల్లా పంచాయతీ అధికారులు, 41 మంది డీఎల్పీవోలు, 76 మంది ఎంపీవోలు, 688 మంది పంచాయతీ సెక్రటరీలు పనులను క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
యంత్రాల వినియోగం : జాతర ప్రాంగణంలో వ్యర్థాల సేకరణ, డంపింగ్ యార్డులకు తరలింపు, పూడ్చివేత పనుల కోసం యంత్రాలను అధిక సంఖ్యలో వినియోగిస్తున్నారు. కూలీలు సేకరించిన వ్యర్థాలను ఎప్పటికప్పుడు 120 ట్రాక్టర్లలో డంపింగ్ యార్డులకు వేగంగా తరలిస్తున్నారు. ఇందుకోసం మేడారం, ఊరట్టం, వెంగ్లాపురం, నార్లాపురం పంచాయతీల్లో 15 డంపింగ్ యార్డులను సిద్ధం చేశారు. ట్రాక్టర్లలో తీసుకొచ్చిన వ్యర్థాలను కాల్చివేయకుండా ఒక దగ్గరికి చేర్చి చెత్త కుప్పలపై మట్టి కప్పుతున్నారు. ఇలా చేయడం ద్వారా తీవ్ర స్థాయిలో కాలుష్యం వెలువడకుండా ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఈగలు, దోమల నివారణకు చర్యలు : జాతర కారణంగా మేడారం, పరిసర గ్రామాల్లో ఈగలు, దోమల వ్యాప్తి తీవ్రంగా పెరిగింది. వీటి నివారణకు ఈసారి వినూత్నంగా చర్యలు చేపట్టారు. 1,250 క్వింటాళ్ల బ్లీచింగ్ పొడిని వ్యర్థాలు, మురుగునీటి నిల్వలపై చల్లించే కార్యక్రమం చేపట్టారు. 3 ట్రాక్టర్ కెమికల్ స్ప్రేయర్లతో డెల్టాపాగ్, పైథ్రీన్, మొలాసిన్, థీమాపాస్, బయోలిన్, బయోడైవర్సీ అనే మందులను స్ప్రే చేయిస్తున్నారు. మంత్రి సీతక్క మేడారాన్ని గ్రామ ప్రజలకు తిరిగి అద్దంలా ఇస్తామని చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. బుధవారం రోజు తిరుగువారం పండుగ ఉంటుందని తెలిపారు. ఆ లోపు పారిశుద్ధ్య పనులను చేస్తామని చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. సమ్మక్క సారలమ్మల వనప్రవేశంతో మహాజతర పూర్తయినప్పటికీ భక్తుల సందడి మాత్రం తగ్గడం లేదు. ఇంకా మేడారం వచ్చి అమ్మవారి గద్దెలను దర్శనం చేసుకుంటూనే ఉన్నారు.
"జనవరి 31 నాటికి మహాజాతర పూర్తయినప్పటికీ భక్తుల రద్దీ ఏ మాత్రం తగ్గినట్లు కనిపించడం లేదు. నిత్యం ఇంకా లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తున్నారు. దీంతో జాతర పరిసరాల్లో కూలీలు వ్యర్థాలను సేకరిస్తున్నప్పటికీ మళ్లీ పేరుకు పోతున్నాయి. పారిశుద్ధ్య సమస్యను సవాల్గా స్వీకరించాం. ఈ నెల 4న జరగనున్న తిరుగువారం పండగ నాటికి మేడారంను అద్దంలా మార్చేందుకు అందరం తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నాం" -వెంకయ్య, ములుగు జిల్లా పంచాయతీ అధికారి
మేడారం జాతరకు ఓ వైపు భక్తులు తరలివస్తుండగా మరోవైపు చిరు వ్యాపారులు తమ గుడారాలను ఖాళీ చేసి తమ స్వస్థలాలకు వెనుదిగురుతున్నారు. సోమవారం భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు జంపన్నవాగులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించిన అనంతరం అమ్మవార్లను దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.మేడారం మహా జాతర సందర్భంగా దేవదాయ శాఖ అధికారులు మొత్తం 788 హుండీలను ఏర్పాటు చేశారు. జాతర ముగియడంతో వాటిని ఆర్టీసీ కార్గోలో హనుమకొండలోని టీటీడీ కల్యాణమండపానికి జాగ్రత్తగా తరలిస్తున్నారు. సోమవారం గద్దెల వద్ద మళ్లీ కొత్తగా 40 హుండీలను ఏర్పాటు చేశారు.
