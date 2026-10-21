'దాతలు సహకరిస్తే వైద్యురాలినై పేదలకు సేవ చేస్తా' - ఎంబీబీఎస్ చదివేందుకు పేద విద్యార్థిని అభ్యర్థన
సరస్వతి పుత్రికకను ఎంబీబీఎస్లో సీటొచ్చినా లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం ఎదురుచూస్తోంది. చనిపోయిన తండ్రి, తల్లి రెక్కల కష్టం మీద ఎదిగిన ఈ విద్యార్థిని ఎంబీబీఎస్లో చేరేందుకు అయ్యే ఖర్చును భరించాలని దాతలను అర్థిస్తోంది.
Published : October 21, 2026 at 3:10 PM IST
MBBS Student Saibhavani Asking Financial Help : తన పిల్లలను ఉన్నత చదువులు చదివించాలన్న ఆ తల్లి ఆశయానికి పేదరికం పెద్ద అడ్డంకిగా మారింది. కుమార్తె ఇంటర్మీడియట్ వరకు గురుకులాలలో చదివినా ఎంబీబీఎస్ వంటి ఖరీదైన విద్య ఆ తల్లికి పెనుభారంగా మారింది. భర్త మరణానంతరం కూలీ పనిచేయగా వచ్చిన ఆ సంపాదన కుటుంబాన్ని పోషించడానికి మాత్రమే సరిపోతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె కుమార్తె ఇటీవల నీట్ పరీక్షలో ర్యాంకు సాధించి ఎంబీబీఎస్కు అర్హత సాధించింది. కడు పేదరికంలో ఉన్న ఆ విద్యార్థిని దాతలను ఆశ్రయించాల్సి వచ్చింది. ప్రభుత్వంతో పాటు దాతలు కూడా తన తనయ చదువుకు సహాయం చేయాలని వేడుకుంటోంది సంగారెడ్డి జిల్లాలోని కోహీరు మండలం, రాజనెల్లికి చెందిన నవనీత.
సర్కారు కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ సీటు
రాజనెల్లికి చెందిన యాదగిరి, నవనీత దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు. కొన్నేళ్ల కిందట భర్త యాదగిరిని కోల్పోయిన నవనీత, తన ఇద్దరు పిల్లలను కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటూ చదివిస్తోంది. ఉండటానికి సొంత ఇల్లు కూడా లేదు. అయినా తన కుమార్తె సాయిభవాని చదువు పట్ల చూపే శ్రద్ధను గుర్తించిన నవనీత తనకు చేతనైన వరకు కష్టపడుతూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తోంది. సాయిభవాని 5 నుంచి పదోతరగతి వరకు ఇస్నాపూర్ గురుకుల పాఠశాలలో చదివింది. పదో తరగతిలో 9.5 గ్రేడ్ సాధించింది. తర్వాత హోటి (కె) గురుకుల కళాశాలలో బైపీసీ (980 మార్కులు) కోర్సు తీసుకొని ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసింది.
ప్రస్తుతం సాయిభవాని నీట్ పరీక్ష రాసి 1,73,750 జాతీయ ర్యాంకుతో ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల (ములుగు)లో ఎంబీబీఎస్ సీటు సంపాదించింది. ఈ కోర్సు పూర్తి చేయడానికి ఆమెకు రూ.5 లక్షలు అవసరం. అంత మొత్తాన్ని భరించే స్తోమత తమకు లేదని విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దాతలు విశాల హృదయంతో తన వైద్య విద్యకు సహకారం అందిస్తే, డాక్టర్ అయి పేదలకు సేవ చేస్తానని సాయిభవాని విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. వివరాల కోసం, 90634 38855 నంబరును సంప్రదించాలి.
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