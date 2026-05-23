YUVA : ఏడాది పాటు క్రికెట్​లో శిక్షణ - అండర్-17 పోటీలకు ఎంపికైన సంగారెడ్డి యువతి

అండర్-17 క్రికెట్‌ పోటీలకు ఎంపికైన సహస్ర - ఏడాది శిక్షణలోనే ప్రతిభ కనబరిచిన క్రీడాకారిణి - జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పతకాలు - హర్యానాలో ఆడేందుకు సహస్ర సిద్ధం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 23, 2026 at 4:01 PM IST

Cricketer Sahasra Success Story : పదో తరగతి పరీక్షలంటే విద్యార్థులకే కాదు. తల్లిదండ్రులకు భయమే. ఎందుకంటే జీవితంలో ఉద్యోగం సాధించేందుకైనా వారికంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలన్న ఇదొక మైలురాయి వంటిది. అలాంటిది ఆ రెండింటికీ సమ ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఓ వైపు పదో తరగతి పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతూనే ఆటల్లోనూ రాణిస్తోందా యువతి. ప్రస్తుతం జాతీయ స్థాయి అండర్-17 క్రికెట్‌ పోటీలకు ఎంపికై హర్యానాలో ఆడేందుకు వెళ్తున్న సంగారెడ్డికి చెందిన సహస్రపై ప్రత్యేక కథనం.

అండర్-17 క్రికెట్ పోటీలకు ఎంపిక : పదో తరగతి పరీక్షలంటేనే ఒత్తిడి. కానీ ఆ ఒత్తిడిని చిత్తు చేస్తూ మైదానంలో పరుగుల తీస్తోందీ యువతి. ఏడాది క్రితమే బ్యాట్ పట్టిన ఈ యువ క్రీడాకారిణి అనతి కాలంలోనే ప్రతిభ కనబరిచి జాతీయ స్థాయి అండర్-17 క్రికెట్ పోటీలకు ఎంపికైంది. అటు పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతూనే ఇటు క్రికెట్ పిచ్‌పై తన సత్తా చాటుతుంది. ప్రస్తుతం హర్యానాలో జరగనున్న నేషనల్స్ కోసం సిద్ధమవుతోందీ వండర్ గర్ల్.

16 ఏళ్ల వయసులోనే క్రికెట్ : మైదానంలో సిక్స్‌లు బాదుతుంది సంగారెడ్డి చెందిన సహస్ర. ఇటీవలే 10వ తరగతి పూర్తి చేసిన ఈమె చదువుతో పాటు ఆటల్లోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తోంది. కేవలం ఏడాది కాలంలోనే క్రికెట్‌పై మక్కువ పెంచుకున్న సహస్ర అతి తక్కువ సమయంలోనే జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో ప్రతిభ చాటి ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయి పోటీలకు సిద్ధమైంది. 16 ఏళ్ల వయసులోనే క్రికెట్ బ్యాట్ పట్టి సంగారెడ్డి జిల్లా మహిళా క్రికెట్ విభాగంలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది.

"నాకు క్రికెట్​పై ఆసక్తి ఉంది. నేను ఒక సంవత్సరం నుంచి క్రికెట్ ప్రాక్టిస్ చేస్తున్నాను. 9వ తరగతిలో క్రికెట్​ను చూసి ఇష్టంగా మార్చుకున్నాను. అనంతరం కోచింగ్​ జాయిన్ అయ్యాను. నేను క్రికెట్ ఆడే విధానాన్ని చూసి నా కోచ్​ నన్ను ప్రోత్సహించారు. ఇప్పటివరకు కోచింగ్ కంటిన్యూ చేశాను. సంవత్సర కాలంలో ఎన్నో విభాగాల్లో క్రికెట్ ఆడాను. అండర్-17 క్రికెట్ పోటీలకు ఎంపికయ్యాను. హర్యానాలో క్రికెట్ ఆడేందుకు వెళ్తున్నాను" - సహస్ర, జాతీయ స్థాయికి ఎంపికైన యువతి

ఎన్నో అవమానాలు ఎదురైనా : ఏ రంగంలోనైనా రాణించాలంటే ఆరంభంలో అవరోధాలు సహజం. సహస్ర విషయంలోనూ అదే జరిగింది. ఆటలాడే సమయంలో ఎన్నో అవమానాలు ఎదురైనా వాటన్నింటినీ తన కుటుంబ సభ్యుల అండతో అధిగమించింది. పదో తరగతి బోర్డు పరీక్షల ఒత్తిడి ఒకవైపు క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ మరోవైపు ఉన్నా రెండింటికీ సమ ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా శ్రమించి నేడు జాతీయ స్థాయికి ఎంపికై సత్తా చాటుతోంది.

గౌరవమిచ్చి ప్రోత్సాహం : సహస్ర విజయం వెనుక తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం ఎంతో ఉంది. ఆమెలోని పట్టుదలను చూసి క్రికెట్ ఆడడానికి తాము పూర్తి స్థాయిలో సహకరించామని చెబుతున్నారు సహస్ర తల్లి భార్గవి. ఆడపిల్ల అని వెనకడుగు వేయకుండా తన ఇష్టానికి గౌరవమిచ్చి ప్రోత్సహించామని అంటున్నారు.

క్రమశిక్షణతో ప్రాక్టీస్ : సహస్రలోని చురుకుదనం, నేర్చుకోవాలనే తపనే ఆమెను ఈ రోజు జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లాయని అంటున్నారు కోచ్ కరుణాకర్. అకడమిక్స్‌లో రాణిస్తూనే మైదానంలో కూడా అంతే క్రమశిక్షణతో ప్రాక్టీస్ చేయడం సహస్ర ప్రత్యేకత. తన ఆట తీరుతో భవిష్యత్తులో భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టులో సభ్యురాలు కావాలని ఆయన ఆకాంక్షిస్తున్నారు.

జిల్లా స్థాయిలో ప్రథమ స్థానం : సంకల్పం బలంగా ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని నిరూపిస్తోంది సహస్ర. ఒక సంవత్సరం అనుభవంతోనే జిల్లా స్థాయిలో మహిళ క్రికెట్‌ విభాగంలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది.

