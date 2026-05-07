ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు గుడ్న్యూస్ ఇసుక కొరత తీరనుంది!
లబ్ధిదారులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు - సిమెంట్, స్టీల్ ధరల నియంత్రణపైనా దృష్టి - మైనింగ్శాఖ ద్వారా లబ్ధిదారులకు ఇసుకను అందించడానికి సిద్ధమవుతున్న హౌసింగ్శాఖ
Published : May 7, 2026 at 12:49 PM IST
Government Take Action on Free Sand Indiramma Houses : రాష్ట్రంలోని పేదల సొంతింటి కల సాకారమవుతోంది. ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారుల జీవితాల్లో నిత్యం కొత్త వెలుగులు నింపుతోంది. ఎన్నో పేద కుటుంబాలకు ఈ పథకం వరంగా మారింది. తాజాగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి సర్కారు ఉచితంగా అందిస్తున్న ఇసుక విషయంలో లబ్ధిదారులకు ఇబ్బందులు రాకుండా ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఇటీవల హౌసింగ్ శాఖపై జరిగిన సమీక్షలో ఇసుక సరఫరాలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నట్లు ఫిర్యాదులొచ్చాయి. వాగులు, రీచ్ల నుంచి ఇసుకను తీసుకురావడానికి రవాణా పేరుతో లబ్ధిదారుల నుంచి వాహనదారులు డబ్బులు వసూళ్లు చేస్తున్నట్లు ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి వచ్చింది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి మైనింగ్శాఖ ఒక్కో లబ్ధిదారుడికి 25 క్యూబిక్ మీటర్ల ఇసుకను ప్రభుత్వం ఉచితంగా అందిస్తోంది.
ఇకపై మైనింగ్ శాఖ ద్వారా ఇసుక : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు కూపన్లను అందిస్తుండగా వాటి ద్వారా ఇసుకను తెచ్చుకుంటున్నారు. తాజాగా ఈ విధానానికి స్వస్తి పలికి మైనింగ్ శాఖ పరిధిలో 'మన ఇసుక వాహనం' ద్వారా అందించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో మైనింగ్శాఖకు హౌసింగ్శాఖ లేఖ రాసింది. 'మన ఇసుక పథకం'లోని పోర్టల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధించిన ప్రత్యేక ఆప్షన్ను ఏర్పాటు చేసి లబ్ధిదారులకు ఇసుకను అందిస్తే సరఫరా మరింత సులవుగా అవుతుందని అధికారులు తెలిపారు. హైదరాబాద్ మహానగరంలో మినహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంతవరకు 3.68 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లను సర్కారు కేటాయించింది. అందులో 3.24 లక్షల ఇళ్లను అనుమతులు ఇవ్వగా 2.72 లక్షల ఇళ్లు గ్రౌండింగ్ అయ్యాయి.
ఇతర సామగ్రి ధర నియంత్రణపై సమావేశం : ఇళ్ల నిర్మాణానికి లబ్ధిదారులకు అవసరమయ్యే ఇతర సామగ్రిని కూడా అందుబాటులో ఉంచడానికి అధికారులు ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఈ మేరకు సిమెంట్, స్టీల్ రేట్లు నియంత్రణపై ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి లబ్ధిదారులకు ధరల్లో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ఉన్నతాధికారులు చర్చించనున్నారు. దీనిలో ఒక్కో ఇందిరమ్మ ఇంటికి దాదాపు 9 టన్నులు లేదా 180 బ్యాగులు సిమెంట్, 1.5 టన్నుల స్టీల్ అవసరం. గతంలో అయితే మండల, జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలో ధరల నియంత్రణ కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు.
లబ్ధిదారులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి సంబంధించి అన్నింటిపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి పెట్టకపోవడంతో లబ్ధిదారులకు అందుబాటు ధరల్లో సామగ్రి రావడం లేదు. ఈ సమస్య వల్ల దీనిపై ఫిర్యాదులు ఎక్కువగా వస్తుండడంతో ధరల పర్యవేక్షణ కమిటీ అధికారులు, నిర్మాణ సామగ్రి ఏజెన్సీలతో ఈ వారంలో ప్రత్యేక సమావేశాన్ని నిర్వహణ కోసం హౌసింగ్ శాఖ తాజాగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇంతలో ఇసుకతోపాటు ఇతర నిర్మాణ సామగ్రి సరఫరాలో లబ్ధిదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అవసరమైన చర్యలపై దృష్టి పెట్టారు.
అనర్హులైన పేర్లను పసిగట్టేందుకు ఏఐ ఉపయోగం : మరోవైపు పేదవారి కోసం అమలు చేసిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని కొంతమంది దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. తమకు ఇళ్లు లేదని చెప్పి అధికారుల కళ్ల గప్పి వారి పేరిట ఇళ్లు మంజూరు అయ్యేలా చేసుకున్నారు. దీని ద్వారా అర్హులైన వారికి ఈ పథకం అందకుండా పోతుంది. అనర్హులైన వారి పేర్లను ఇట్టే పసిగట్టేస్తుంది. ఈ విధంగా ప్రతి జిల్లా ఈ ఏఐని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇల్లు, కారు, ఇతర వాహనాలు ఉన్నవారు కూడా ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. నిజానికి అధికారులు అన్ని చెక్ చేసి అర్హులైన వారి వివరాలు మాత్రమే పంపించాలి. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో వేరేలా జరిగింది. దీనిని కొందరు కమీటీ సభ్యులు చూసిచూడనట్టుగా వ్యవహరించారు. ఈ క్రమంలో ఇల్లు, కారు, ఇతర వాహనాలు ఉన్నవారు కూడా జాబితాలో కలిసిపోయారు. ఇలాంటి బోగస్లకు చెక్ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం బిల్లులు జారీ చేసేటప్పుడు ఏఐని వాడింది. దీని ద్వారా గ్రామాల్లో జల్లడ పట్టారు. ఇప్పటివరకు ఏఐ పట్టుకున్న వారికి కార్లు, ఇళ్లు ఉన్నట్లుగా రికార్డుల్లో ఉంది.
