ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు గుడ్​న్యూస్​ ఇసుక కొరత తీరనుంది!

లబ్ధిదారులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు - సిమెంట్, స్టీల్‌ ధరల నియంత్రణపైనా దృష్టి - మైనింగ్‌శాఖ ద్వారా లబ్ధిదారులకు ఇసుకను అందించడానికి సిద్ధమవుతున్న హౌసింగ్‌శాఖ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 7, 2026 at 12:49 PM IST

Government Take Action on Free Sand Indiramma Houses : రాష్ట్రంలోని పేదల సొంతింటి కల సాకారమవుతోంది. ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారుల జీవితాల్లో నిత్యం కొత్త వెలుగులు నింపుతోంది. ఎన్నో పేద కుటుంబాలకు ఈ పథకం వరంగా మారింది. తాజాగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి సర్కారు ఉచితంగా అందిస్తున్న ఇసుక విషయంలో లబ్ధిదారులకు ఇబ్బందులు రాకుండా ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఇటీవల హౌసింగ్​ శాఖపై జరిగిన సమీక్షలో ఇసుక సరఫరాలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నట్లు ఫిర్యాదులొచ్చాయి. వాగులు, రీచ్​ల నుంచి ఇసుకను తీసుకురావడానికి రవాణా పేరుతో లబ్ధిదారుల నుంచి వాహనదారులు డబ్బులు వసూళ్లు చేస్తున్నట్లు ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి వచ్చింది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి మైనింగ్​శాఖ ఒక్కో లబ్ధిదారుడికి 25 క్యూబిక్​ మీటర్ల ఇసుకను ప్రభుత్వం ఉచితంగా అందిస్తోంది.

ఇకపై మైనింగ్​ శాఖ ద్వారా ఇసుక : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు కూపన్లను అందిస్తుండగా వాటి ద్వారా ఇసుకను తెచ్చుకుంటున్నారు. తాజాగా ఈ విధానానికి స్వస్తి పలికి మైనింగ్​ శాఖ పరిధిలో 'మన ఇసుక వాహనం' ద్వారా అందించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో మైనింగ్​శాఖకు హౌసింగ్​శాఖ లేఖ రాసింది. 'మన ఇసుక పథకం'లోని పోర్టల్​లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధించిన ప్రత్యేక ఆప్షన్​ను ఏర్పాటు చేసి లబ్ధిదారులకు ఇసుకను అందిస్తే సరఫరా మరింత సులవుగా అవుతుందని అధికారులు తెలిపారు. హైదరాబాద్​ మహానగరంలో మినహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంతవరకు 3.68 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లను సర్కారు కేటాయించింది. అందులో 3.24 లక్షల ఇళ్లను అనుమతులు ఇవ్వగా 2.72 లక్షల ఇళ్లు గ్రౌండింగ్​ అయ్యాయి.

ఇతర సామగ్రి ధర నియంత్రణపై సమావేశం : ఇళ్ల నిర్మాణానికి లబ్ధిదారులకు అవసరమయ్యే ఇతర సామగ్రిని కూడా అందుబాటులో ఉంచడానికి అధికారులు ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఈ మేరకు సిమెంట్​, స్టీల్​ రేట్లు నియంత్రణపై ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి లబ్ధిదారులకు ధరల్లో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ఉన్నతాధికారులు చర్చించనున్నారు. దీనిలో ఒక్కో ఇందిరమ్మ ఇంటికి దాదాపు 9 టన్నులు లేదా 180 బ్యాగులు సిమెంట్​, 1.5 టన్నుల స్టీల్​ అవసరం. గతంలో అయితే మండల, జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలో ధరల నియంత్రణ కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు.

లబ్ధిదారులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి సంబంధించి అన్నింటిపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి పెట్టకపోవడంతో లబ్ధిదారులకు అందుబాటు ధరల్లో సామగ్రి రావడం లేదు. ఈ సమస్య వల్ల దీనిపై ఫిర్యాదులు ఎక్కువగా వస్తుండడంతో ధరల పర్యవేక్షణ కమిటీ అధికారులు, నిర్మాణ సామగ్రి ఏజెన్సీలతో ఈ వారంలో ప్రత్యేక సమావేశాన్ని నిర్వహణ కోసం హౌసింగ్​ శాఖ తాజాగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇంతలో ఇసుకతోపాటు ఇతర నిర్మాణ సామగ్రి సరఫరాలో లబ్ధిదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అవసరమైన చర్యలపై దృష్టి పెట్టారు.

అనర్హులైన పేర్లను పసిగట్టేందుకు ఏఐ ఉపయోగం : మరోవైపు పేదవారి కోసం అమలు చేసిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని కొంతమంది దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. తమకు ఇళ్లు లేదని చెప్పి అధికారుల కళ్ల గప్పి వారి పేరిట ఇళ్లు మంజూరు అయ్యేలా చేసుకున్నారు. దీని ద్వారా అర్హులైన వారికి ఈ పథకం అందకుండా పోతుంది. అనర్హులైన వారి పేర్లను ఇట్టే పసిగట్టేస్తుంది. ఈ విధంగా ప్రతి జిల్లా ఈ ఏఐని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇల్లు, కారు, ఇతర వాహనాలు ఉన్నవారు కూడా ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. నిజానికి అధికారులు అన్ని చెక్​ చేసి అర్హులైన వారి వివరాలు మాత్రమే పంపించాలి. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో వేరేలా జరిగింది. దీనిని కొందరు కమీటీ సభ్యులు చూసిచూడనట్టుగా వ్యవహరించారు. ఈ క్రమంలో ఇల్లు, కారు, ఇతర వాహనాలు ఉన్నవారు కూడా జాబితాలో కలిసిపోయారు. ఇలాంటి బోగస్​లకు చెక్​ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం బిల్లులు జారీ చేసేటప్పుడు ఏఐని వాడింది. దీని ద్వారా గ్రామాల్లో జల్లడ పట్టారు. ఇప్పటివరకు ఏఐ పట్టుకున్న వారికి కార్లు, ఇళ్లు ఉన్నట్లుగా రికార్డుల్లో ఉంది.

