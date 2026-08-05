జలాశయాల్లో పూడికతీత అంటే అన్నీ బయటకు రావాలి - ఇక్కడేంటో కేవలం ఇసుకే వస్తోంది!
దిగువ మానేరు జలాశయంలో నీటి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పునరుద్దరించేందుకు సెడిమెంట్ వెలికితీత - 7.83 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల పూడిక వెలికితీత - పూడికలో 98 శాతం ఇసుక మాత్రమే బయటికి రావడంతో అనుమానాలు
Published : August 5, 2026 at 9:56 AM IST
Lower Manair sediment Removal : జలాశయాల్లో పూడికలు పేరుకు పోవడం సహజం. అయితే వాటిని తీస్తే ఇసుక, మట్టి, రాళ్లు సహా వ్యర్థాలన్నీ బయటికి రావాలి. కానీ అత్యధికంగా ఇసుక మాత్రమే బయటికి వస్తోంది. ఇదీ కరీంనగర్ జిల్లా దిగువ మానేరు డ్యామ్లో చేపట్టిన పూడికతీతలో జరుగుతున్న తతంగం. సెడిమెంట్ వెలికితీత పేరుతో కేవలం ఇసుక తీయడం అనే అనుమానాలకు తావిస్తోంది.
నీటి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పునరుద్దరించేందుకు : కరీంనగర్ జిల్లా దిగువ మానేరు జలాశయంలో నీటి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పునరుద్దరించేందుకు చేపట్టిన సెడిమెంట్ వెలికితీత, ఇసుక చుట్టే తిరుగుతోంది. ఎల్ఎండీలో ఇప్పటి వరకూ 7 లక్షల 83 వేల మెట్రిక్ టన్నుల పదార్థాన్ని వెలికితీయగా అందులో 7 లక్షల 65 వేల మెట్రిక్ టన్నులు ఇసుకే ఉంది. మట్టి, రాళ్లు ఇతర వ్యర్థాలు కలిపి తీసింది 18 వేల 511 మెట్రిక్ టన్నులు మాత్రమే. మొత్తం వెలికి తీసిన పదార్థాల్లో 98 శాతం ఇసుకే ఉండగా కేవలం 2 శాతం మాత్రమే పూడిక నమోదైంది. పూడిత తీత ద్వారా జలాశయంలో పూడికను తొలగించి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం పెంచడమే ప్రధాన ఉద్దేశమని ప్రకటించారు. అయినా క్షేత్రస్థాయిలో నమోదైన గణాంకాలు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి.
జలాశయంలో పేరుకుపోయిన నిక్షేపాలు బయటకు : జలాశయాల్లో పేరుకుపోయిన ఇసుక, మట్టి, రాళ్లు, వ్యర్థాలతో కూడిన నిక్షేపాలను వెలికి తీసి, నీటి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పునరుద్ధరించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టింది. అందులో భాగంగా కడెం, మధ్య, దిగువ మానేరు జలాశయాల్లో 3.74 టీఎంసీల నీటినిల్వ సామర్థ్యాన్ని పునరుద్ధరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ప్రాజెక్టును రూ.1,457 కోట్ల రెవెన్యూ జనరేషన్ మోడల్ ద్వారా అమలు చేసేందుకు పలు సంస్థలతో ప్రభుత్వం ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. దీని ప్రకారం జలాశయ గర్భంలో పేరుకుపోయిన నిక్షేపాలను బయటకు తీస్తారు. వాటిలోంచి ఇసుక, మట్టి, రాళ్లు సహా ఇతర నిక్షేపాలను వేరు చేస్తారు. అలా వెలికి తీసిన నిక్షేపాల్లో ఇసుకను అమ్మి, టన్నుకు నిర్దేశించిన మొత్తాన్ని ప్రభుత్వానికి చెల్లిస్తారు. అలా 20 ఏళ్లకు ఒప్పందం కుదిరింది.
98 శాతం ఇసుకే ఉండటంతో సందేహాలు : గత సంవత్సరం అక్టోబర్ నుంచి దిగువ మానేరు డ్యాంలో పూడికతీత మొదలైంది. కార్యకలాపాల కోసం నీటి పారుదలశాఖ, ఎల్ఎండీకి చెందిన 50 ఎకరాలను గుత్తేదారు సంస్థకు కేటాయించింది. ఇప్పటి వరకూ సుమారు 7.83 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఇసుకను వెలికి తీయగా 1.13 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఇసుకను డిస్పాచ్ చేశారు. అయితే వెలికితీసిన నిక్షేపాల్లో 98 శాతం ఇసుకే ఉండటం సందేహాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. అంతే కాకుండా ఇసుకను ఇతర రాష్ట్రాలకు తరలించేందుకు అనుమతులు కోరడం, లీజు నిబంధనల్లో సడలింపులు కోరడం, ఇసుక ధరలపై రాయితీలు, ఏటా ధరల పెంపుపై పునరాలోచన, రవాణా అనుమతులు సరళీకరణ వంటి ప్రతిపాదనల్ని తెరపైకి తేవడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది.
నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే శాఖపరమైన చర్యలు : దీనిపై నీటి పారుదలశాఖ చీఫ్ ఇంజనీర్ సత్యనారాయణరెడ్డిని వివరణ కోరగా జలాశయ గర్భంలోని నిక్షేపాల్లో పూడిక, ఇసుక నిష్పత్తులు ప్రతి ప్రాంతంలో ఒకేలా ఉండవని చెబుతున్నారు. నిర్ణీత కో ఆర్డినేట్స్ పరిధిలో మట్టి 10 నుంచి 90 శాతం వరకూ ఉండొచ్చని తెలిపారు. వెలికి తీసిన ఇసుకకు ప్రభుత్వానికి నిర్ణీత రుసుము, జీఎస్టీ సహా ఇతర పన్నులు క్రమం తప్పకుండా చెల్లిస్తున్నాయని చెప్పారు. నిబంధనల ఉల్లంఘిస్తే శాఖపరమైన పర్యవేక్షణ చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు.
జూరాల ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద - 10 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
కేంద్రం ఆదేశాలు - రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టులు, డ్యాముల భద్రతపై సమగ్ర అధ్యయనం!