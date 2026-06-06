ETV Bharat / state

పల్లెవాసులకు 10 రకాల సాంకేతిక సేవలు - పైలెట్​ ప్రాజెక్టుగా నారాకోడూరులో నేడు ప్రారంభం

నారాకోడూరులో నేడు ప్రారంభం కానున్న 'సమృద్ధి' సేవలు - విద్యార్థులకు సాంకేతిక పరికరాలు, స్కిల్ ల్యాబ్ - రైతుల కోసం డ్రోన్లు, భూసారపరీక్షలు - 10రకాల డిజిటల్ సేవల్ని ఒకేచోట అందుబాటులోకి తెచ్చే ఏర్పాట్లు

Samruddhi Services In Guntur District
Samruddhi Services In Guntur District (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 10:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Samruddhi Services In Guntur District: విద్యార్థుల కోసం సాంకేతిక పరికరాలు, యువత కోసం స్కిల్ ల్యాబ్, రైతుల కోసం డ్రోన్లు, భూసారపరీక్షలు, ప్రజారోగ్యం కోసం హెల్త్ ఏటీఎంలు, మహిళలు తమ ఉత్పత్తులు అమ్ముకునేందుకు ఈజీ కార్ట్, ఇలాంటి సేవలన్నీఒకే చోట ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా! అదీ ఒక పల్లెటూరిలో ఉంటే అది కదా డిజిటల్‌ భారతం. గుంటూరు జిల్లా నారాకోడూరులో ఇవాళ అదే ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన 'సమృద్ధి' కేంద్రం నేడు అధికారికంగా ప్రారంభం కానుంది.

10 రకాల సేవలు ఒకే చోట: గ్రామీణ భారతాన్ని డిజిటలైజేషన్ వైపు మళ్లించి ఆధునిక సాంకేతిక సేవలను పల్లెవాసులకు చేరువ చేసేందుకు కేంద్రం అందుబాటులోకి తెస్తున్నవే 'సమృద్ధి' కేంద్రాలు. ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాల్లోని మూడు గ్రామాల్లో పైలెట్ ప్రాజెక్టు కింద వీటిని ఏర్పాటు చేశారు. నారాకోడూరులో ఏర్పాటైన 'సమృద్ధి' కేంద్రాన్ని కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ ఇవాళ ప్రారంభించనున్నారు. విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం, నైపుణ్యం, ఈ-గవర్నెన్స్, ఈ-కామర్స్, డిజిటల్ లిటరసీ, ఫైనాన్సియల్ సర్వీసులు, పోస్టల్ సేవలు, భారత్ నెట్ సర్వీసులు ఇలా పది రకాల డిజిటల్ సర్వీసులు ఒకేచోట అందుబాటులో ఉంటాయి. కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ ద్వారా వివిధ రకాల పౌరసేవలనూ పొందే అవకాశం ఉంది.

50కి పైగా వ్యాధులను నిర్థరించే యంత్రం: ఆన్‌లైన్ ద్వారా బిల్లులు చెల్లించడమేకాదు, ప్రజలకు అవసరమైన ఏదైనా సర్టిఫికెట్ల కోసం ఇక్కడే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అత్యాధునిక సాంకేతిక యంత్రాలను ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంచారు. ఇక్కడ ఉండే వైద్య సిబ్బందితో.. కొన్నిరకాల చికిత్సలూ పొందవచ్చు. రక్త నమూనాల ద్వారా 50కి పైగా వ్యాధులను నిర్థారించే యంత్రం కూడా ఉంది. విద్యార్థులు వర్చువల్ రియాలిటిలో త్రీడీ వీడియోలు చూసి కొత్త విషయాలు నేర్చుకునేలా పరికరాలు అందుబాటులో ఉంచారు. స్కిల్ ల్యాబ్ ద్వారా పిల్లలకు కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానంపై తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు .

వ్యవసాయానికి సైతం ఊతం: 'సమృద్ధి' కేంద్రాల్లో రైతుల కోసం డ్రోన్లు అందుబాటులో ఉంచుతారు. కావాల్సిన వారు అద్దెకు తీసుకెళ్లి వినియోగించుకోవచ్చు. రైతులు తమ పొలంలో మట్టి నమూనాలు తెస్తే మట్టి పరీక్షలు నిర్వహించి నేల స్వభావం, పోషకాల స్థాయిని విశ్లేషించి నివేదిక ఇస్తారు. తమ పొలాల్లో పండించిన పంటలు ఈ-కామర్స్ వేదిక ద్వారా అమ్ముకోవచ్చు. పల్లెసీమల్లో 'సమృద్ధి' కేంద్రాలు డిజిటల్ లిటరసీ పెంచేందుకు ఉపయోగపడనున్నాయి. తద్వారా గ్రామీణ ఆర్థికవ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతోంది.

"దేశవ్యాప్తంగా 'సమృద్ధి' కేంద్రాలను పరిశీలించినట్లయితే డిపార్ట్​మెంట్ ఆఫ్ టెలీకమ్యూనికేషన్ సిబ్బంది పైలట్ ప్రాజెక్టుగా దీన్ని తీసుకున్నారు. ఇందులో ఒకటి మన కోడూరు గ్రామం. మిగిలినవి మధ్యప్రదేశ్​లోని గుణ నియోజకవర్గంలో ఉమ్రి అనే ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయగా, అదే విధంగా మరొకటి ఉత్తరప్రదేశ్​లోని చౌరాలా అనే ప్రాంతంలో నెలకొల్పారు. ఈ నారాకోడూరు గ్రామంలో సుమారుగా 6,000 మంది జనాభా కలిగి ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్ సేవలను అందించేందుకు 'సమృద్ధి' సేవలు ఉపయోగపడతాయి. ఆరోగ్య విభాగానికి సంబంధించి ఆరోగ్య భద్రతకు అవసరమయ్యే అన్ని రకాలైన వైద్య పరీక్షలను ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా వ్యవసాయం, నైపుణ్యం, ఈ-గవర్నెన్స్, ఈ-కామర్స్, డిజిటల్ లిటరసీ, ఫైనాన్సియల్ సర్వీసులు, పోస్టల్ సేవలు, భారత్ నెట్ సర్వీసులు ఇలా పది రకాల డిజిటల్ సర్వీసులు ఒకేచోట అందుబాటులో ఉంటాయి"-జ్యోతిబసు, జడ్పీ సీఈవో

"నారాకోడూరులో ఈ విధంగా కంప్యూటర్ బేస్డ్ తరగతులను నిర్వహించే కేంద్రం మరొకటి ఎక్కడా లేదు. మాకు ఇక్కడ కోడింగ్ ఎలా చేయాలి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏమిటనేది ఎంతో స్పష్టంగా వివరిస్తున్నారు. ఈ విధమైన పాఠాలు నేర్చుకోవాలనుకుంటే ప్రధాన కేంద్రమైన గుంటూరు పట్టణానికి వెళ్లాలి. కానీ మాకు అవస్థలు లేకుండా ఇక్కడే ఉచితంగా నేర్పుతున్నారు. అత్యున్నత ప్రమాణాలతో సాంకేతిక పాఠాలను నేర్చుకోవడం మాకెంతో ఆనందాన్నిస్తుంది"-విద్యార్థులు

"మేం పండించిన కూరగాయలన్నీ 'సమృద్ధి' సేవల ద్వారా ఆన్​లైన్​లో ఎవరైనా మేమే స్వయంగా ఇక్కడ నుంచే పంపిస్తాం. ఈ విధమైన సేవల ద్వారా రైతులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. 'సమృద్ధి' కేంద్రాల్లో రైతుల కోసం డ్రోన్లు అందుబాటులో ఉంచుతారని అంటున్నారు. ఈ విధమైన డ్రోన్ టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి తీసుకువస్తే సాగురంగం అభివృద్ధి చెంది, మాలాంటి అన్నదాతలకు ఎంతో మేలు చేకూరుతుందని మేమంతా భావిస్తున్నాం"-రైతులు

పారిశుద్ధ్య సమస్యకు ఇక చెక్ - మ్యాజిక్‌ డ్రెయిన్లు వచ్చేస్తున్నాయ్

డ్వాక్రా మహిళలకు డబుల్ ఆదాయం - వెదురు సాగుకు శ్రీకారం - ఖర్చంతా ప్రభుత్వానిదే

TAGGED:

SAMRUDDHI SERVICES GUNTUR DIST
నారాకోడూరులో సమృద్ధి సేవలు
SAMRUDDHI SERVICES IN NARAKODURU
SAMRUDDHI SERVICES IN AP
SAMRUDDHI SERVICES IN NARAKODURU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.