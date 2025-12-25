ETV Bharat / state

YUVA : చాక్​పీసులతో అద్భుతాలు - అందమైన కళాఖండాలకు జీవం పోస్తున్న మైక్రో ఆర్టిస్ట్

మైక్రో ఆర్టిస్ట్‌గా రాణిస్తున్న యువకుడు - చాక్‌పీసులతో అందమైన కళాఖండాలు - 8 వేల చాక్‌పీసులతో యాదగిరిగుట్ట నమూనా - ఇప్పటి వరకు 30 నుంచి 40 మెడల్స్‌ సొంతం

Special Story on Micro Artist Sampath Kumar
Special Story on Micro Artist Sampath Kumar (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 25, 2025 at 2:02 PM IST

Micro Artist Sampath Kumar : కళాకారులు ఉత్తమంగా రాణించేందుకు సృజనాత్మకత ఉండాలి. ఇంకాస్త కళాత్మకత జోడిస్తే ప్రతీ నమూనా అద్భుతం, అపురూపంగా మారుతుంది. సాధారణంగా కళాత్మక వస్తువులు రూపొందించాలంటే చెక్క, రాయి కావాలి. కానీ ఆ యువకుడికి చాక్‌పీసులు ఉంటే చాలు. అబ్బురపరిచేలా ప్రముఖ ఆలయాలు, దేవతామూర్తుల నమూనాలు తీర్చిదిద్దుతున్నాడు. విభిన్న కళాకృతుల్ని వినూత్నంగా చెక్కుతున్న ఈ ఆర్టిస్ట్‌ గురించి మనమూ తెలుసుకుందాం పదండి.

కళ మనిషిని నిద్రపోనీకుండా లక్ష్యసాధన కోసం నిరంతరం శ్రమించేలా చేస్తుంది. ప్రపంచాన్ని కొత్తగా చూపడమే కాక మనల్ని కళాత్మకంగా పరిచయం చేస్తుంది. ఆ కళకు ఆధ్యాత్మికత జోడిస్తే సానుకూల ఆలోచనా దృక్పథంతో పాటు సరైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆ కోవకు చెందిన యువకుడే ఈ కళాకారుడు. శిల్పకళ సౌందర్యాన్నంత తనలోనే దాచుకుందా అనేట్టు ప్రముఖ ఆలయాల నిర్మాణాలతో పాటు శిల్పాల నమూనాలు చాక్‌పీసులతో అద్భుతంగా చెక్కుతూ అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాడు.

చాక్​పీసులతో అద్భుతాలు చేస్తున్న మైక్రోఆర్టిస్ట్​ (ETV)

చాక్‌పీసులతో అందమైన కళాఖండాలు : ఈ యువకుడి పేరు సంపత్‌ కుమార్‌. హైదరాబాద్‌ జియాగూడ వాసి. తండ్రి చిరు ఉద్యోగి, తల్లి గృహిణి. జవహార్‌లాల్ నెహ్రూ ఆర్కిటెక్చర్‌, ఫైన్‌ ఆర్ట్స్‌ యూనివర్సిటీలో బ్యాచిలర్‌ ఆఫ్‌ ఫైన్‌ ఆర్ట్స్‌ చదవుతున్నాడు. చిన్నతనం నుంచి కళా రంగంలో ఆసక్తి ఉండటంతో తల్లిదండ్రులూ ప్రోత్సహించారు. అందులోనే సూక్ష్మ కళాకారుడిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకోవడంతో పాటు పలు అవార్డులు సాధించాడు.

అయోధ్య రామాలయ నిర్మాణం, యాదగిరిగుట్ట, స్వర్ణగిరి దేవాలయ నమూనాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు సంపత్‌. తాను చెక్కిన యాదగిరిగుట్ట ఆలయ నమూనాను ఇప్పటికీ అక్కడే ప్రదర్శించారని చెబుతున్నాడీ ఆర్టిస్ట్‌. త్వరలోనే స్వర్ణగిరి దేవాలయ నిర్మాణ నమూనా కూడా ఇదే పద్ధతిలో రూపొందించేందుకు కృషి చేస్తానని వివరిస్తున్నాడు.

Special Story on Micro Artist Sampath Kumar
చాక్​పీసులతో లక్ష్మీనరసింహ స్వామి, పూరి జగన్నాథ నమూనాలు (ETV)

8 వేల చాక్‌పీసులతో యాదగిరిగుట్ట నమూనా : ఓవైపు కళాశాలలో చదువుతూనే, మరోవైపు ఇలా ప్రతిభ చాటుకుంటున్నట్లు చెబుతున్నా డు సంపత్‌. అసైన్‌మెంట్స్, అకాడమిక్స్‌తో పాటు వీటికి కూడా సమయం కేటాయిస్తానని, ఒత్తిడిని జయించేందుకు చాగంటి కోటేశ్వరరావు ప్రవచనాలు వింటానని వివరించాడు. నరసింహస్వామి ఆలయ నమూనాకు 8 వేలు, స్వర్ణగిరి దేవాలయానికి 15 వేల చాక్‌పీసులు ఉపయోగించానని చెబుతున్నాడు. ఆలయాల నమూనాలే కాదు, దేవతామూర్తుల విగ్రహాల్ని సైతం అద్భుతంగా రూపొందిస్తున్నాడీ యువకుడు.

Special Story on Micro Artist Sampath Kumar
తాను పొందిన అవార్డులతో సంపత్​ కుమార్ (ETV)

"నాకు చిన్నప్పటి నుంచి శిల్పకల అంటే చాలా ఇష్టం. పాత దేవాలయాలను సందర్శిస్తుంటాను. అందరూ ఆలయాన్ని మాములుగా గమనిస్తే, నేను మాత్రం అక్కడి ఆర్కిటెక్చర్​ను పరిశీలిస్తుంటా. 2023లో యాదగిరిగుట్ట ఆలయ నమూనాను రూపొందించి నిర్వాహకులకు ఇచ్చాను. ఇప్పుడు అది అక్కడే ఉంది. స్వర్ణగిరి నమూనాను 10 వేల చాక్​పీసులతో తయారు చేశాను. మహావతార్ లక్ష్మీ నరసింహ సినిమాను చూసి స్ఫూర్తి పొంది నమూనాను రూపొందించాను. ఇందుకు చాలా ప్రశంసలు, అవార్డులు అందుకున్నా. ఓపక్క చదువుకుంటూనే ఇవన్నీ చేస్తున్నా"- సంపత్​ కుమార్​, సూక్ష్మ కళాకారుడు

ప్రతిభకు పలు అవార్డులు దాసోహం : ఇటీవల విడుదలైన మహావతార్‌ నరసింహ సినిమా లుక్‌ ఆధారంగా స్వామివారి నమూనాతో పాటు పూరీ జగన్నాథుడి ప్రతిమను చాక్‌పీసులతో రమణీయంగా చెక్కి అందరి మన్ననలు అందుకుంటున్నాడు. కళాకారుడిగా మంచి పేరు సంపాదించుకోవడంతో పాటు అనేక అవార్డులు సైతం గెలుచుకున్నాడు సంపత్‌. ఇలాంటివి చేయడం వెనక తన సంకల్పానికి సమయం, శక్తి అంతా కాలమే ఇస్తోందని, తన భవిషత్త్‌ లక్ష్యాల గురించి ఇలా వివరిస్తున్నాడు. ఆలయాల నిర్మాణ శైలికి తాను చిన్ననాటి నుంచి మంచి అభిమానినని చెబుతున్నాడు సంపత్. ఏ దేవాలయానికి వెళ్లినా దాన్ని కళా రూపంలోకి తీసుకురావాలనే ఆలోచనే తనని ఈ దిశగా నడిపిస్తుందంటున్నాడు.

