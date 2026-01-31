ETV Bharat / state

జనాన్ని వీడి వనంలోకి వన దేవతల ప్రవేశం - ముగిసిన మేడారం జాతర

ముగిసిన మేడారం జాతర - డప్పు, డోలు వాయిద్యాలతో వనదేవతల వనప్రవేశం - గద్దెల వద్ద పూజల అనంతరం వనదేవతల వనప్రవేశం - ఈనెల 28న వనం వీడి జనంలోకి వచ్చిన వనదేవతలు

Sammakka Saralamma Vanapravesham
Sammakka Saralamma Vanapravesham (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 31, 2026 at 7:33 PM IST

Sammakka Saralamma Vanapravesham : మేడారం మహాజాతర నాలుగో రోజు ముగిసింది. శనివారం గద్దెల వద్ద పూజల అనంతరం రాత్రి వనదేతవలు వన ప్రవేశం చేశారు. డప్పు, డోలు వాయిద్యాలతో పూజారులు వనదేవతలను గద్దెల నుంచి కన్నెపల్లి, చిలకలగూడ ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లారు. చిలుకలగుట్టకు సమ్మక్కను, కన్నెపల్లికి సారలమ్మను, పూనుగుండ్లకు (మహబూబాబాద్‌) పగిడిద్దరాజు తరలించారు. గద్దెల పరిసరాల్లో విద్యుత్ దీపాలు నిలిపివేసి పూజారులు వన ప్రవేశం చేయించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉదయం నుంచి భక్తులు లక్షలాదిగా తరలి వచ్చి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు. జంపన్నవాగులో పుణ్యస్నానాలు చేసి పులకించారు. చివరిరోజు కావడంతో భక్తులతో మేడారం కిటకిటలాడుతోంది. ఈ నెల 28న వనం వీడి జనంలోకి వచ్చిన వనదేవతలు ఇవాళ మళ్లీ వారివారి స్థానాలకు చేరుకున్నారు. రేపు ఆదివారం కావడంతో మేడారంలో రేపు కూడా రద్దీ కొనసాగనుంది.

