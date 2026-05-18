అవే పొరపాట్లు మళ్లీ - ఏళ్లు గడిచినా పూర్తికాని ఏఐఐబీ, ఎన్‌డీబీ ప్రాజెక్టులు

రూ. 2,122 కోట్ల రోడ్లు, వంతెనల పనులకు జిల్లా ప్యాకేజీలుగా టెండర్లు - ఏళ్లు గడిచినా పూర్తికాని ఏఐఐబీ, ఎన్‌డీబీ ప్రాజెక్టులు - ప్యాకేజీ ద్వారా పనులు సకాలంలో కావని చెబుతున్న గత అనుభవాలు

Published : May 18, 2026 at 7:29 AM IST

Mistakes Repeating In Tenders : రాష్ట్రంలో గతంలో జరిగిన పొరపాట్లు కొత్త ప్రాజెక్టులకు అడ్డంకులుగా మారుతున్నాయి. జిల్లా స్థాయి ప్రాజెక్టులుగా విభజించి రూ.2,122 కోట్ల విలువైన రహదారి, వంతెన పనుల కోసం టెండర్లు ఆహ్వానించారు. ఇటువంటి 'జిల్లా ప్యాకేజీల' ద్వారా చేపట్టే పనులు సకాలంలో పూర్తికావడం అసంభవమని గత అనుభవాలు సూచిస్తున్నప్పటికీ అదే పద్ధతిని కొనసాగించడం విమర్శలకు తావిస్తోంది.

తాజాగా టెండర్లు : రాష్ట్రంలో గ్రామీణ రహదారులు, వంతెనల నిర్మాణంలో చేసిన తప్పిదాలే ఇంజినీర్లు మళ్లీ చేస్తున్నారు. సాస్కీ పథకంలో గ్రామీణ రహదారుల పటిష్ఠత ప్రాజెక్టు కింద 2 వేల 122.97 కోట్లతో చేపట్టనున్న రోడ్లు, వంతెనల పనులకు సంబంధించిన టెండర్లే ఇందుకు నిదర్శనం. 26 జిల్లాల్లో 1,388 రోడ్లు, 4 వంతెనల పనులకు జిల్లా ప్యాకేజీల కింద పంచాయతీరాజ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ విభాగం టెండర్లు ఆహ్వానించింది. రాష్ట్రాలకు మూలధన పెట్టుబడికి ప్రత్యేక సాయం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించిన నిధులతో గ్రామీణ రహదారుల అభివృద్ధికి పంచాయతీరాజ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ విభాగం తాజాగా టెండర్లు పిలిచింది.

అదే కారణం : ఒక నిర్దిష్ట జిల్లాకు కేటాయించిన పనులన్నింటికీ ఒకే ప్యాకేజీగా టెండర్లు ఆహ్వానించడం విమర్శలకు దారి తీస్తోంది. పంచాయతీరాజ్, ఆర్‌అండ్‌బీ ఆధ్వర్యంలో ఏషియన్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ బ్యాంకు, న్యూ డెవలప్‌మెంట్‌ బ్యాంకు సాయంతో ఆరేడేళ్ల క్రితం చేపట్టిన రహదారుల పనులు ఇప్పటికీ పూర్తికాలేదు. జిల్లా ప్యాకేజీల కింద వీటికి టెండర్లు పిలవడమే కారణమన్నది ఇంజినీర్లకు తెలియని విషయం కాదు. సకాలంలో ప్రారంభించని కారణంగా ఏఐఐబీలో చాలా పనులు రద్దు చేశారు. ఇప్పటికీ అనేక పనులు వివిధ దశల్లోనే ఉన్నాయి. ఈలోగా ప్రాజెక్టు గడువు ముగియడంతో కూటమి ప్రభుత్వం కేంద్రంతో చర్చించి, పొడిగించింది.

ఆసక్తి చూపని పెద్ద సంస్థలు : ఒక జిల్లాలో చేపట్టే పనులన్నీ ఒకే ప్యాకేజీ కింద టెండర్లు పిలవడం ద్వారా పెద్దమొత్తంలో చేసే పనులకు తగిన అర్హత లేని కారణంగా చిన్నపాటి గుత్తేదారులు పాల్గొనే అవకాశం లేదు. 100 నుంచి 150 కోట్ల విలువైన జిల్లా ప్యాకేజీ పనులకు టెండర్లు వేసేందుకు పెద్ద కాంట్రాక్టు సంస్థలు ఆసక్తి చూపడం లేదు. ఒకట్రెండు భారీ సంస్థలు ముందుకొచ్చినా ఆ పనులు మళ్లీ సబ్‌ కాంట్రాక్టర్లకు ఇస్తున్నాయి తప్ప, స్వయంగా చేపట్టడం లేదు. ఏఐఐబీ, ఎన్‌డీబీ పనుల్లో ఇదే జరిగింది.

పనులు అసంపూర్తిగా నిలిపేసిన కొన్ని సంస్థలు : నిధుల కొరతతో సకాలంలో బిల్లులు చెల్లించని కారణంగా ఇటు సబ్‌ కాంట్రాక్టర్లు, అటు పెద్ద సంస్థలు పనులు పూర్తి చేయకుండా పక్కన పెట్టేశాయి. కొందరైతే అసంపూర్తిగా నిలిపేశారు. నియోజకవర్గాల వారీగా పనులు విభజించి ప్యాకేజీల కింద టెండర్లు పిలిస్తే చిన్న కాంట్రాక్టర్లు కూడా పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. పలు రాష్ట్రాల్లో ఇదే విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు.

ముందుకురాని చిన్న కాంట్రాక్టర్లు : సాస్కీ నిధులతో చేపట్టే రోడ్లు, వంతెనల పనులకు పంచాయతీరాజ్‌ పిలిచిన టెండర్లకు అనేక జిల్లాల్లో స్పందన లోపించింది. అర్హత లేక, ఆర్థిక వనరుల్లేక చిన్న కాంట్రాక్టర్లు ముందుకురాలేదు. పెద్ద సంస్థలు వీటిపై దృష్టి సారించడం లేదు. ఫలితంగా విశాఖ, కడప, ఎన్టీఆర్, పోలవరం, మార్కాపురం, అల్లూరి, బాపట్ల, అన్నమయ్య తదితర జిల్లాల్లో పనులకు టెండర్లు దాఖలు కాలేదు.

