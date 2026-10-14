మున్సిపల్ ఛైర్మన్ పదవిపై ఆశలు - టీడీపీ యువనేత ప్రేమ వివాహం
స్థానిక ఎన్నికల్లో పదవి తమ కుటుంబానికి పదవి దక్కుతుందన్న ఆశ ఆ యువనేతను పెళ్లిపీటలెక్కేలా చేసింది. ఇందుకోసం రిజర్వేషన్ల ప్రకటన వెలువడగానే పెద్దలను ఒప్పించి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 11:48 AM IST
Salur TDP Leader Love Marriage : ఏపీలో స్థానిక సంస్థల పోరు ఆసక్తికరంగా మారింది. కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల్లో మేయర్, ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు సోమవారం నాడు ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయడంతో ఎన్నికల వేడి మొదలైంది. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 17 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు గానూ బీసీలకు 5, ఎస్సీలకు 2, ఎస్టీకి 1, జనరల్ మహిళలకు 5, అన్రిజర్వ్డ్ కోసం 4 స్థానాలు కేటాయించారు. మరోవైపు 106 మున్సిపాలిటీలకు గానూ ఎస్టీ జనరల్కు 2, ఎస్టీ మహిళలకు 1, ఎస్సీ జనరల్కు 7, ఎస్సీ మహిళలకు 7, బీసీ జనరల్కు 18, బీసీ మహిళలకు 18, జనరల్ అభ్యర్థులకు 26, జనరల్ మహిళలకు 27 స్థానాలు కేటాయించిన విషయం తెలిసిందే.
అయితే ఈ క్రమంలో రిజర్వేషన్ల ప్రకటనతో తెరపైకి కొత్త సమీకరణాలు వచ్చాయి. ఆశావహుల జాబితాలోనూ అనూహ్య మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొన్ని నెలలుగా తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి రంగం సిద్ధం చేసుకున్న ప్రధాన పార్టీల ఆశావహులకు రిజర్వేషన్ల ప్రకటన ఒక విధంగా షాకిస్తే మరికొందరికి ఊహించని వరంలా మారింది. దీంతో ఆయా స్థానాల్లో గెలుపు గుర్రాల ఎంపికపై జోరుగా చర్చలు మొదలయ్యాయి. ఏఏ స్థానాల్లో ఏ పార్టీ అభ్యర్థులు బరిలోకి దిగుతారో అన్న ఆసక్తి నెలకొంది. మరోవైపు మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ పదవులకు మొదటిసారి ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు నిర్వహిస్తుండటంతో అభ్యర్థుల ఎంపిక, ప్రచారం, ఎన్నికల నిర్వహణ ఇలా అన్ని అంశాలపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.
AP Local Body Elections 2026 : ఓ యువనేతకు కూడా ఇదే సమస్య ఎదురైంది. ఎలాగైనా పుర పోరులో గెలిచి మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అవ్వాలనున్నాడు. కానీ తీరా రిజర్వేషన్లు మారడంతో నిరాశ లోనయ్యాడు. ఎందుకంటే ఆ స్థానాన్ని బీసీ మహిళకు కేటాయించారు. అయినా ఎలాగైనా తమ కుటుంబానికి పదవి దక్కాలని ఆ నేత అనుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే రిజర్వేషన్ ప్రకటన వెలువడిన 24 గంటల్లోనే ప్రేమించిన యువతిని వివాహం చేసుకున్నాడు. తన భార్యకు పార్టీ టికెట్ దక్కేలా ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశాడు. ఈ సంఘంటన పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరుకు చెందిన టీడీపీ నేత, మాజీ కౌన్సిలర్ వైకుంఠపు హర్షవర్ధన్ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ పదవిపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నాడు. అధ్యక్ష పీఠం బీసీ మహిళకు కేటాయిస్తూ సోమవారం రిజర్వేషన్ ఖరారైంది. తనకు అవకాశం లేకపోవడంతో మహిళల కోటాలో భార్యనైనా నిలబెట్టాలనుకున్నాడు. దీంతో తమ కుటుంబానికి మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ పదవి దక్కుతుందన్న ఆశతో ఉన్నపళంగా పెళ్లిపీటలెక్కాడు. ఇందుకోసం హర్షవర్ధన్ వెంటనే ఇంట్లో పెద్దలను ఒప్పించి ప్రేమించిన అమ్మాయి మంజీరను స్థానిక ఆలయంలో మంగళవారం వివాహం చేసుకున్నాడు. తన భార్యకు పార్టీ టికెట్ దక్కేలా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు.
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