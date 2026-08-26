రాఖీ పండుగ వేళ తీపి ముసుగులో తయారవుతున్న విషం! - కొనే ముందు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
పండుగ రోజుల్లో భారీగా పెరిగే మిఠాయిల అమ్మకాలు - నాసిరకం ముడి పదార్థాలు, తక్కువ నాణ్యతతో తయారి - స్వీట్లు కొనుగోలు చేసేటపుడు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
Published : August 26, 2026 at 4:49 PM IST
Sale Of Low Quality Sweets During Festivals : మధురమైన జ్ఞాపకాలను సృష్టించుకోవడానికి మిఠాయిలతో వేడుకలు జరుపుకోవడం ఒక ఆనవాయితీ. తోబుట్టువుల మధ్య ప్రేమ బంధాన్ని మరింత బలపరిచే 'రక్షాబంధన్ పండుగ' రోజు అక్కాచెల్లెళ్లు తమ సోదరుల మణికట్టుకు రాఖీలు కట్టడం, మిఠాయిలు తినిపించడం ఒక సంప్రదాయం. పండుగ వేళ స్వీట్ల అమ్మకాలు రూ.కోట్లలోనే జరుగుతాయి.
ఈ నేపథ్యంలో నాసిరకం ముడి పదార్థాలు, తక్కువ నాణ్యత గల పదార్ధాలతో తయారు చేసిన మిఠాయిల అమ్మకాలు పెరిగే అవకాశంపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇటీవల ఉత్తరప్రదేశ్లోని గజియాబాద్లో ఆహార భద్రతా అధికారులు ఒక గిడ్డంగిలో తయారవుతున్న 10 క్వింటాళ్ల నాసిరకం రసగుల్లాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో స్థానిక ఆహార భద్రతా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
నాసిరకం మిఠాయిల అమ్మకాల నివారణ : పండుగకు కేవలం రెండు రోజులే మిగిలి ఉండగా రాష్ట్రంలో రాఖీ అమ్మకాలు ఇప్పటికే ఊపందుకున్నాయి. చక్కెర వంటి ముడి పదార్థాల ధరలు పెరుగుతున్నందున కొంతమంది తయారీదారులు మిఠాయిలను తయారు చేయడానికి నాసిరకం లేదా తక్కువ నాణ్యత గల పదార్థాలను ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది. నాసిరకం మిఠాయిల అమ్మకాలను నివారించడానికి దుకాణాలు, తయారీ యూనిట్లలో ఆహార భద్రతా అధికారులు విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహిస్తేనే ఇలాంటి వాటికి చెక్ పెట్టగలరు.
అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే : మిఠాయిలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వినియోగదారులు వాటి తాజాదనం, నిల్వ పరిస్థితులు, పరిశుభ్రతను తనిఖీ చేయాలి. కొన్ని దుకాణాలు ఐదు లేదా ఆరు రోజుల క్రితం తయారు చేసిన మిఠాయిలను, అవి తాజాగా తయారు చేశారని చెప్పుకుంటూ అమ్ముతుంటారు. దుకాణాలు తరచుగా రద్దీగా ఉండటం వల్ల, చాలా మంది వినియోగదారులు ఈ వాదనలను నమ్మి కొనుగోలు చేస్తారు. ఇలాంటి ఉత్పత్తులను తినడం వల్ల అనారోగ్యం పాలయ్యే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రుచి లేదా పరిశుభ్రతకు సంబంధించి ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే ఫిర్యాదు చేయాలని అధికారులు ప్రజలకు సూచిస్తున్నారు.
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