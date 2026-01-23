దాల్మియాకు దక్కని 'భారతి' వాటాల విక్రయ సొమ్ము - ఆ డబ్బు తిరిగి జగన్కే వెళ్లిందన్న సీబీఐ
రూ.146 కోట్లకు రికార్డులే లేవని తెలంగాణ హైకోర్టులో సీబీఐ వాదన - భారతిలో వాటాల విక్రయం ద్వారా దాల్మియాకు రూ.146 కోట్లు లాభం - సొమ్ము తిరిగి వివిధ రూపాల్లో నిందితులకే వెళ్లిందని వాదనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 8:15 AM IST
YS Jagan Disproportionate Assets Case Updates : భారతి సిమెంట్స్లో దాల్మియాకు చెందిన వాటాల విక్రయం ద్వారా వచ్చిన సొమ్ము దాల్మియా సిమెంట్స్కు అందలేదని సీబీఐ తెలంగాణ హైకోర్టుకు నివేదించింది. అక్రమాస్తుల వ్యవహారంలో జగన్ కంపెనీలో ముడుపుల చెల్లింపు కింద పెట్టిన వాటాల విక్రయం ద్వారా వచ్చిన 146 కోట్ల 58 లక్షల రూపాయలు వివిధ రూపాల్లో తిరిగి నిందితుడిగా ఉన్న జగన్కే వెళ్లిందని పేర్కొంది. జగన్కు చెందిన భారతి సిమెంట్స్లో లాభాలు ఆశించి పెట్టిన వాస్తవ పెట్టుబడే అయితే వాటాలు విక్రయించినప్పుడు ఆ డబ్బును దాల్మియా రికార్డుల్లో చూపాల్సి ఉందని తెలిపింది. కానీ ఎక్కడా ఆ సొమ్ము కనిపించలేదని తెలంగాణ హైకోర్టుకు సీబీఐ స్పష్టం చేసింది.
భారతి సిమెంట్స్లో రూ.95 కోట్లు పెట్టుబడి : జగన్ అక్రమాస్తుల వ్యవహారంలో సీబీఐ నమోదు చేసిన కేసును కొట్టివేయాలని కోరుతూ దాల్మియా సిమెంట్స్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై తెలంగాణ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ జూకంటి అనిల్కుమార్ గురువారం విచారణ చేపట్టారు. సీబీఐ ప్రత్యేక న్యాయవాది శ్రీనివాస్ కపాటియా వాదనలు వినిపించారు. కడప జిల్లా మైలవరం మండలం తలమంచిపట్నం, నవాబ్పేట గ్రామాల్లో 407.05 హెక్టార్ల లీజును అక్రమ పద్ధతుల్లో అప్పటి ప్రభుత్వం దాల్మియా సిమెంట్స్కు కట్టబెట్టిందని శ్రీనివాస్ తెలిపారు. ఇందుకు ప్రతిఫలంగా దాల్మియా సిమెంట్స్ జగన్కు చెందిన భారతి సిమెంట్స్లో రూ.95 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టిందన్నారు. 1997లో జయా మినరల్స్ సున్నపురాయి నిక్షేపాల నిమిత్తం ప్రాస్పెక్టింగ్ లీజు దరఖాస్తు చేసిందని, అందులో పేర్కొన్న చిరునామాలో కంపెనీ లేదన్న కారణంగా దాన్ని పక్కన పెట్టారన్నారని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు.
కంపెనీ చిరునామా లేకపోయినా లీజు మంజూరు : అనంతరం 2004లో జయా మినరల్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సజ్జల దివాకర్రెడ్డికి చెందిన ఈశ్వర్ సిమెంట్స్ ఒప్పందం కుదుర్చుకుందన్నారు. ఈ ఒప్పందం కూడా పాత తేదీతో చేసుకున్నట్లు ఉందని ఒప్పందం కుదిరిన తేదీకి, స్టాంపు కొనుగోలు చేసిన తేదీకి పొంతన లేదని తెలిపారు. జయా మినరల్స్ దరఖాస్తు చేసిన లీజును బదిలీ చేయాలంటూ ఈశ్వర్ సిమెంట్స్ దరఖాస్తు చేసిందన్నారు. నిబంధనల ప్రకారం చిరునామా లేని జయా మినరల్స్ దరఖాస్తును తిరస్కరించాల్సి ఉందన్నారు. అయితే అదే అధికారులు 407.05 హెక్టార్లకు లీజు కోరుతూ దరఖాస్తు చేసిన కంపెనీ చిరునామా లేకపోయినా లీజు మంజూరైందని, ఒక వ్యవహారానికి సంబంధించి భిన్నమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కుట్రలో భాగమేనన్నారు. అప్పటి గనుల శాఖ డైరెక్టర్ నిబంధనలను పట్టించుకోకుండా ఈశ్వర్ సిమెంట్స్కు 3 నెలల్లో లీజును బదిలీ చేయాలన్న నిబంధనతో లీజు మంజూరైందన్నారు.
వాస్తవంగా ఆ కంపెనీలు లేవు : ఈశ్వర్ సిమెంట్స్కు చెందిన లీజును దాల్మియా సిమెంట్స్కు బదలాయింపునకు సంబంధించి నిబంధనలు సవరించాలని, సీబీఐ గనుల శాఖ డైరెక్టర్కు లేఖ రాస్తే ప్రైవేటు న్యాయవాది నుంచి పొందిన న్యాయసలహాను పంపించారని సీబీఐ ప్రత్యేక న్యాయవాది శ్రీనివాస్ తెలిపారు. ఈశ్వర్ సిమెంట్స్కు చెందిన వాటాలన్నింటినీ దాల్మియా కొనుగోలు చేయడం ద్వారా అందులో విలీనమైందని, అందువల్ల లీజు బదలాయింపు చట్టబద్ధమని ప్రైవేటు న్యాయవాది ఇచ్చిన న్యాయసలహాను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం సరికాదన్నారు. అసలు జయా మినరల్స్, ఈశ్వర్ సిమెంట్స్ కాగితాల్లో మాత్రమే ఉన్నాయని వాస్తవంగా కంపెనీలు లేవన్నారు. పేపర్లలోని కంపెనీలకు లీజు మంజూరు చేయకూడదని తెలిపారు. కంపెనీ అవసరాలకే మైనింగ్ లీజు మంజూరు చేయాలన్నారు. రికార్డుల్లోని పత్రాలు పరిశీలిస్తే ఈశ్వర్ సిమెంట్స్ పరిశ్రమ భౌతికంగా లేదన్నారు.
అన్ని తెలిసీ మైనింగ్ లీజును మంజూరు : మైనింగ్ డైరెక్టర్కు అన్ని విషయాలు తెలిసీ ఫైలును పంపగా అప్పటి కార్యదర్శి Y.శ్రీలక్ష్మీ, మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి మైనింగ్ లీజును మంజూరు చేశారన్నారు. ఈశ్వర్ సిమెంట్స్కు చెందిన లీజు దాల్మియాకు బదలాయించడంలోనూ అన్నీ అక్రమాలేనన్నారు. మైనింగ్ లీజు బదలాయించాలంటే అయిన ఖర్చును మాత్రమే లీజు పొందే కంపెనీ చెల్లించాల్సి ఉందన్నారు. దీనికి భిన్నంగా ఈశ్వర్ సిమెంట్స్ అదనంగా 2 కోట్ల 14 లక్షల రూపాయలు లాభం పొందిందన్నారు. ఈ విషయాలన్నీ తెలిసీ అధికారులు తొక్కిపెట్టి లీజు మంజూరు చేశారన్నారు. దీనిపై తదుపరి విచారణ వారానికి వాయిదా పడింది.
