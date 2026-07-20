కొనుగోలులో 'గోల్మాల్' - భారీ డిస్కౌంట్ అంటే గడువు చూసుకోవాల్సిందే!
నిత్యావసరాల కోసం ఎక్కువగా మాల్స్ లేదా మార్ట్స్కు వెళ్తున్న వినియోగదారులు - గడువు పూర్తికావడానికి దగ్గరగా ఉన్న వాటికి డిస్కౌంట్ - పాడైన పదార్థాలతో ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటం!
Published : July 20, 2026 at 2:13 PM IST
Sale Of Expired Goods : వరంగల్లోని కాశీబుగ్గకు చెందిన ఒక వ్యక్తి స్థానికంగా ఓ మార్ట్లో రూ.వెయ్యి విలువ చేసే కూరగాయలు కొనుగోలు చేశారు. బిల్లింగ్ దగ్గరలోనే క్లియరెన్స్ సేల్ పేరుతో డిస్కౌంట్ బోర్డులు కనిపించాయి. రూ.120 ధర ఉన్న బిస్కెట్ ప్యాకెట్ రూ.50కే ఉండడంతో ఏమి ఆలోచించకుండా కొనుగోలు చేశారు. తీరా ఇంటికి వెళ్లాక ప్యాకెట్ తెరిచి చూస్తే రుచిలో తేడా అనిపించింది. ఎందుకైన మంచిదని ప్యాకెట్ పైన ఉన్న గడువును పరిశీలించారు. మరో రెండు రోజులు గడువు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వారి పిల్లలకు ఆ బిస్కెట్లు ఇవ్వకుండా జాగ్రత్తపడ్డారు.
ప్రస్తుత రోజుల్లో నిత్యావసరాలు కొనడానికి కిరాణా దుకాణాల కంటే మార్ట్ లేదా మాల్స్కు వెళ్లడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అన్ని రకాల వస్తువులు అందుబాటులో ఉంటాయని, ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కొనుక్కోవచ్చని, పిల్లలతో సరదాగా గడపవచ్చనే ఆలోచనలతో మార్ట్లకు వెళుతున్నారు. వరంగల్లో ప్రతి రోజు 10 వేల మంది వివిధ మార్ట్లలో ఏదో ఒకటి కొంటూనే ఉంటారు. వారాంతాల్లో ఆ సంఖ్య ఇంకా రెట్టింపు ఉంటుందని వినియోగదారుల మండలి చేసిన ఓ సర్వేలో తేలింది.
నాణ్యతలేని ఆహారంతో ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటం : నిత్యావసరాలు, ప్యాకేజ్ చేసిన ఆహార పదార్థాలు, శీతలపానీయాలు విక్రయించే మార్ట్స్ నిర్వాహకులు వినియోగదారుల బలహీనతను ఆసరాగా చేసుకుని గడువుకు సమీపంలో ఉన్న సరుకులను ఇష్టం వచ్చినట్లు విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఫ్లాట్ 50 నుంచి 90 శాతం డిస్కౌంట్ బోర్డులు పెట్టి క్లియరెన్స్ సేల్ పేరుతో నాణ్యత లేనటువంటి, పాడైన ఆహార పదార్థాలను అంటగడుతూ ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు.
గడువు తేదీని మరిచిపోతున్న వినియోగదారులు : వినియోగదారులు క్లియరెన్స్ సేల్లో ఆహార పదార్థాలు తక్కువ ధరకే వస్తున్నాయని వినియోగదారులు కొంటున్నారు. కానీ వాటిపై గడువు తేదీని మాత్రం గమనించడం లేదు. గడువుకు సమీపంలోనే లేదా గడువుతీరిన ప్యాకేజ్డ్ పుడ్స్, కూల్డ్రింక్స్, చిరుతిళ్లు తినడం వల్ల ఫుడ్పాయిజన్, వాంతులు, విరేచనాలు, ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాలం చెల్లిన ఫేస్క్రీంలు, సబ్బులు, షాంపులు, మేకప్ వస్తువుల వినియోగంతో చర్మవ్యాధులు, అలర్జీలు, క్యాన్సర్లకు దారితీసే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు. ఆహార భద్రత అధికారులు మార్ట్స్లలో విక్రయిస్తున్న ఆహార పదార్థాలపై దృష్టి పెట్టడం లేదనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఈ విషయంపై వరంగల్ జిల్లా ఆహార భద్రతాధికారి కృష్ణమూర్తి వివరణ కోరితే మార్ట్స్లో గడువు తీరిన ఆహార పదార్థాలను గుర్తించినట్లయితే పూర్తి ఆధారాలతో ఫిర్యాదు చేయాలన్నారు. విచారణలో వాస్తవాలు రుజువైతే వారిపై రూ.10 వేల వరకు జరిమానా, క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తామన్నారు.
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