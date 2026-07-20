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కొనుగోలులో 'గోల్​మాల్​' - భారీ డిస్కౌంట్​ అంటే గడువు చూసుకోవాల్సిందే!

నిత్యావసరాల కోసం ఎక్కువగా మాల్స్​ లేదా మార్ట్స్​కు​ వెళ్తున్న వినియోగదారులు - గడువు పూర్తికావడానికి దగ్గరగా ఉన్న వాటికి డిస్కౌంట్​ - పాడైన పదార్థాలతో ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటం!

Sale Of Expired Goods
Sale Of Expired Goods (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 2:13 PM IST

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Sale Of Expired Goods : వరంగల్​లోని కాశీబుగ్గకు చెందిన ఒక వ్యక్తి స్థానికంగా ఓ మార్ట్​లో రూ.వెయ్యి విలువ చేసే కూరగాయలు కొనుగోలు చేశారు. బిల్లింగ్​ దగ్గరలోనే క్లియరెన్స్​ సేల్​ పేరుతో డిస్కౌంట్​ బోర్డులు కనిపించాయి. రూ.120 ధర ఉన్న బిస్కెట్​ ప్యాకెట్​ రూ.50కే ఉండడంతో ఏమి ఆలోచించకుండా కొనుగోలు చేశారు. తీరా ఇంటికి వెళ్లాక ప్యాకెట్ తెరిచి చూస్తే రుచిలో తేడా అనిపించింది. ఎందుకైన మంచిదని ప్యాకెట్​ పైన ఉన్న గడువును పరిశీలించారు. మరో రెండు రోజులు గడువు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వారి పిల్లలకు ఆ బిస్కెట్లు ఇవ్వకుండా జాగ్రత్తపడ్డారు.

ప్రస్తుత రోజుల్లో నిత్యావసరాలు కొనడానికి కిరాణా దుకాణాల కంటే మార్ట్​ లేదా మాల్స్​కు వెళ్లడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అన్ని రకాల వస్తువులు అందుబాటులో ఉంటాయని, ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కొనుక్కోవచ్చని, పిల్లలతో సరదాగా గడపవచ్చనే ఆలోచనలతో మార్ట్​లకు వెళుతున్నారు. వరంగల్​లో ప్రతి రోజు 10 వేల మంది వివిధ మార్ట్​లలో ఏదో ఒకటి కొంటూనే ఉంటారు. వారాంతాల్లో ఆ సంఖ్య ఇంకా రెట్టింపు ఉంటుందని వినియోగదారుల మండలి చేసిన ఓ సర్వేలో తేలింది.

నాణ్యతలేని ఆహారంతో ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటం : నిత్యావసరాలు, ప్యాకేజ్​ చేసిన ఆహార పదార్థాలు, శీతలపానీయాలు విక్రయించే మార్ట్స్ నిర్వాహకులు వినియోగదారుల బలహీనతను ఆసరాగా చేసుకుని గడువుకు సమీపంలో ఉన్న సరుకులను ఇష్టం వచ్చినట్లు విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఫ్లాట్ 50 నుంచి 90 శాతం డిస్కౌంట్​ బోర్డులు పెట్టి క్లియరెన్స్​ సేల్​ పేరుతో నాణ్యత లేనటువంటి, పాడైన ఆహార పదార్థాలను అంటగడుతూ ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు.

గడువు తేదీని మరిచిపోతున్న వినియోగదారులు : వినియోగదారులు క్లియరెన్స్​ సేల్​లో ఆహార పదార్థాలు తక్కువ ధరకే వస్తున్నాయని వినియోగదారులు కొంటున్నారు. కానీ వాటిపై గడువు తేదీని మాత్రం గమనించడం లేదు. గడువుకు సమీపంలోనే లేదా గడువుతీరిన ప్యాకేజ్డ్ పుడ్స్​, కూల్​డ్రింక్స్​, చిరుతిళ్లు తినడం వల్ల ఫుడ్​పాయిజన్​, వాంతులు, విరేచనాలు, ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాలం చెల్లిన ఫేస్​క్రీంలు, సబ్బులు, షాంపులు, మేకప్​ వస్తువుల వినియోగంతో చర్మవ్యాధులు, అలర్జీలు, క్యాన్సర్లకు దారితీసే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు. ఆహార భద్రత అధికారులు మార్ట్స్​లలో విక్రయిస్తున్న ఆహార పదార్థాలపై దృష్టి పెట్టడం లేదనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ఈ విషయంపై వరంగల్ జిల్లా ఆహార భద్రతాధికారి కృష్ణమూర్తి వివరణ కోరితే మార్ట్స్​లో గడువు తీరిన ఆహార పదార్థాలను గుర్తించినట్లయితే పూర్తి ఆధారాలతో ఫిర్యాదు చేయాలన్నారు. విచారణలో వాస్తవాలు రుజువైతే వారిపై రూ.10 వేల వరకు జరిమానా, క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తామన్నారు.

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