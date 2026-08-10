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ఇల్లు కడుతున్నారా? - అచ్చం ఒరిజినల్​ బ్రాండ్​ను పోలేలా నకిలీవి అమ్ముతున్నారు, జాగ్రత్త!

యథేచ్చగా నకిలీ విద్యుత్, ప్లంబింగ్ సామగ్రి విక్రయాలు - ఒరిజినల్ బ్రాండ్​ వస్తువులను పోలేలా డూప్లికేట్లు - నెలల వ్యవధిలోనే దెబ్బతింటున్న భవనాలు - తీవ్రంగా నష్టపోతున్న సామాన్యులు - ఖమ్మం నగరంలో అత్యధికం

నకలీ ఇంటి నిర్మాణ సామగ్రి అమ్మకం
Fake Construction Materials Sale (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 4:46 PM IST

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Fake Construction Materials Sale : సామాన్య మానవుడికి సొంతిల్లు కట్టుకోవడం ఓ కల. అందుకోసం అహర్నిశలు శ్రమిస్తాడు. ఒక్కో రూపాయి పోగేస్తాడు. కానీ అంత కష్టపడి కట్టుకున్న ఇల్లు కొన్నాళ్లకే శిథిలమైతే? నాణ్యత లేని సామగ్రి తన కలల కోటకు బీటలు వారేలా చేస్తే? భవన నిర్మాణంలో తొలి దశలో సిమెంటు మొదలుకొని చివరి దశలో విద్యుత్ సామగ్రి వరకు ప్రతీది ముఖ్యమే. రాష్ట్రంలో ప్రధాన నగరాల్లోని పులువురు వ్యాపారులు నాణ్యత లేని, నాసిరకమైన వస్తువుల విక్రయం వల్ల ఇంటి యజమానులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు.

ప్రధాన బ్రాండ్​ పేరుతో డూప్లికేట్ : మార్కెట్​లో మంచి ఆదరణ ఉన్న సంస్థల పేరిటే నకిలీ సామగ్రి (డూప్లికేట్ ప్రొడక్ట్స్)నే అధికంగా వ్యాపారులు అంటగడుతున్నారు. ఖమ్మం జిల్లా అర్బన్​ ప్రాంతం ఈ నకిలీ వస్తువులకు అడ్డాగా మారింది. ప్రధాన బ్రాండ్​ పేరుతో డూప్లికేట్​ సామగ్రిని యథేచ్చగా విక్రయిస్తూ మోసాలకు తెగబడుతున్నారు. నగరంలో భవన నిర్మాణ రంగంలో ఎలక్ట్రికల్​తో పాటు ప్లంబింగ్​ సామగ్రి నకలీ విక్రయ సమస్య తీవ్రంగా ఉంది. ఈ కారణంగా చోటుచేసుకుంటున్న ప్రమాదాలతో భవనాల యజమానులతో పాటు అందులో నివసిస్తున్న వారు ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నారు.

  • ఖమ్మంలోని పీఎస్​ఆర్ రోడ్డులో ఉన్న జగదాంబ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ దుకాణ నిర్వాహకులు ఆశీర్వాద్ బ్రాండ్ పేరుతో నకిలీ పైపులను విక్రయిస్తున్నందుకు ఫిబ్రవరి 25న ఖమ్మం త్రీ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. ఈ దాడుల్లో రూ.40 వేల విలువైన పైపులు, ఎల్బోలు, జాయింట్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
  • శనివారం (ఆగస్టు 8)న ఖమ్మంలోని ప్రశాంతినగర్ ప్రాంతంలో రాజస్థాన్‌కు చెందిన ఒక వ్యాపారి నిర్వహిస్తున్న శానిటరీ వేర్ గిడ్డంగి నుంచి భారీ మొత్తంలో నకిలీ కరెంట్ వైర్​ బండళ్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
  • నగరంలోని కొందరు వ్యాపారులు ఒక సిండికేట్‌గా ఏర్పడి మార్కెట్‌పై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ, నకిలీ వస్తువులను విక్రయించడం ద్వారా ప్రజలను దోచుకుంటున్నారు.

అచ్చం ఒరిజినల్ సామగ్రిని పోలేలా : బ్రాండెడ్​ కంపెనీల పేరుతో ఉండే డూప్లికేట్ విద్యుత్ వైర్లు, స్విచ్​ బోర్డులతో పాటు ఇతర ఉపకరణాలు, శానిటరీ సామగ్రి, పలు రకాల పైపులు ఖమ్మం మార్కెట్లో వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వీటిని నగర వ్యాపారులు రాజస్థాన్, దిల్లీ రాష్ట్రాల నుంచి భారీ మొత్తంలో దిగుమతి చేసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. అచ్చం బ్రాండెడ్ ప్రొడక్ట్స్​ను పోలేలా, ఏ మాత్రం తేడా గుర్తించలేనంతగా ఉండటం వల్ల వినియోగదారులు సులభంగా మోసపోతున్నారు.

నకిలీ పైపులతో భవనానికే దెబ్బ : నాణ్యత లేని వైర్లు, ఉపకరణాల వల్ల ఇళ్లల్లో షార్ట్​ సర్క్యూట్​ అయ్యి ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. నీటి సరఫరా కోసం గోడ లోపల అమర్చిన పైపులు నాసిరకంగా ఉండటంతో లీకవుతున్నాయి. దీంతో క్రమంగా గోడలు డ్యామేజీ కావడంతో భవనాలు దెబ్బతింటున్నాయి. ఎక్కువ రోజులు మన్నిక ఉండాల్సిన శానిటరీ సామగ్రి సైతం నెలల వ్యవధిలోనే పాడవుతున్నాయి. ప్రముఖ బ్రాండ్​ల పేరిటే నకిలీవి కూడా ఉండటంతో వినియోగదారులు పసిగట్టలేకపోతున్నారు. తమ నిర్లక్ష్యమే ఉండొచ్చన్న భావనలోనే ఉండిపోతున్నారు.

బిల్లులు లేకుండా రూ.కోట్లలో వ్యాపారాలు : నగర శివార్లలో తక్కువ అద్దెకు లభించే ప్రాంతాల్లో దుకాణాలను ఏర్పాటు చేసి అక్రమ వ్యాపారులు దందా సాగిస్తున్నారు. ఏ గోదాం ఎవరికి చెందిందో, వాటిలో ఏం నిల్వ చేస్తున్నారో, ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదు. పలు దుకాణదారులు బిల్లులు ఇవ్వకుండానే రూ.కోట్లలో వర్తకం చేస్తున్నా అధికారులు అటుగా చూడటం లేదంటూ విమర్శలు వస్తున్నాయి. పర్యవేక్షణ కొరవడటంతోనే యథేచ్చగా అక్రమ వ్యాపారాలు సాగుతున్నాయి. ఈ మధ్య కాలంలో జరిపిన దాడుల్లో ఒరిజినల్ బ్రాండెడ్​ కంపెనీల వారు చేసినవే అధికంగా ఉండటం గమనార్హం.

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