మేయర్ నెల జీతమెంతో తెలుసా! - ప్రభుత్వ ఉద్యోగితో సమానమైన వేతనం
రాష్ట్రంలో 7 నగరపాలక సంస్థలు, 105 పురపాలక సంఘాలకు ప్రథమ పౌరులు - గౌరవ మర్యాదలతో పాటు అధికారాలు, బాధ్యతలు - మున్సిపాలిటీలో ఛైర్పర్సన్లకు నెలకు ఎంతంటే?
Published : February 17, 2026 at 9:43 AM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఏడు నగరపాలక సంస్థలు, 105 పురపాలక సంఘాలకు ప్రథమ పౌరులు వచ్చారు. కొత్త మేయర్ల, ఉపమేయర్లు, ఛైర్పర్సన్లు, వైస్ఛైర్మన్ ఎన్నిక సోమవారం జరిగింది. వీరిందరికీ గౌరవ మర్యాదలతో పాటు అధికారాలు, బాధ్యతలున్నాయి. రాష్ట్రపతి, ప్రధాని తదితర ప్రముఖుల పర్యటనలు, కార్యక్రమాల సందర్భంగా మున్సిపాలిటీ ప్రథమ పౌరులుగా ప్రొటోకాల్లో వారు మొదటి స్థానంలో ఉంటారు. కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్ల పదవీకాలం ఎన్నికైన తేదీ నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. మేయర్కు జీతాలు, వాహన భత్యాలుంటాయి. సిబ్బంది వినియోగించుకోవచ్చు. పురపాలక ఛైర్పర్సన్లకు జీతాలున్నాయి.
రాష్ట్ర మున్సిపాలిటీ చట్టం ప్రకారం మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, ఛైర్పర్సన్, వైస్ ఛైర్పర్సన్లు పదవి చేపట్టిన మొదటి 4 ఏళ్ల వరకు వారిపై ఎటువంటి అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశ పెట్టడానికి వీల్లేదు. ఆ తర్వాత నాలుగేళ్ల మొత్తం ఓటు హక్కు ఉన్న సభ్యులతో కనీసం సగం మంది నోటీసు ఇచ్చి 2/3 వంతు మెజారిటీతో తీర్మానం ఆమోదిస్తే వారిని పదవి నుంచి తొలగించవచ్చు.
మున్సిపాలిటీ :
- మున్సిపాలిటీలో దాదాపు 50 వేల జనాభా దాటిన ఛైర్పర్సన్లకు రూ. 19,500, డిప్యూటీ ఛైర్పర్సన్లకు రూ. 9,750, కౌన్సిలర్లకు రూ.4,550 చొప్పున జీతాలుంటాయి.
- అదే 50 వేల కంటే తక్కువ జనాభా గల మున్సిపాలిటీల్లో ఛైర్పర్సన్లకు రూ. 15,600, డిప్యూటీ ఛైర్పర్సన్లకు రూ. 6,500, కౌన్సిలర్లకు రూ.3,250 చొప్పున వేతనాలు అందజేస్తారు.
|హోదా
|నెలవారీ వేతనం
|మేయర్
|రూ. 65,000
|డిప్యూటీ మేయర్
|రూ. 32,500
|కార్పొరేటర్
|రూ. 7,500
మరి బాధ్యతలు ఏంటో తెలుసా! :
- పాలకవర్గం పారిశుద్ధ్య పర్యవేక్షణ మొదలు రోడ్డు, డ్రైనేజీల నిర్మాణం, మొక్కలు నాటడం, వీధి దీపాల నిర్వహణ, తాగునీటిని సరఫరా చేయడం, ప్రజల ఫిర్యాదుల పరిష్కారం, రుణాల చెల్లింపు వంటి బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలి.
- పాలకవర్గాల సమావేశాలకు మేయర్ అధ్యక్షత వహించాలి. వీరు నెలకు కనీసం ఒకసారి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి.
- మేయర్, ఛైర్పర్సన్లు లేని సమయంలో డిప్యూటీ మేయర్, వైస్ ఛైర్పర్సన్లు పాలకవర్గ సమావేశాలు అధ్యక్షత వహిస్తారు.
- మొక్కల సంరక్షణలో విఫలమైతే పంచాయతీరాజ్ చట్టం మేరకు సంబంధిత వార్డు సభ్యుడిని పదవి నుంచి తొలగించే అవకాశం ఉంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వివిధ పథకాలు, గ్రాంట్ల కింద నిధులు అందజేస్తారు.
- పట్టణపాలక సంస్థలో ఐదుగురు, పురపాలికల్లో నలుగురు చొప్పున కో-ఆప్టెడ్ సభ్యులు ఉంటారు. వీరికి కౌన్సిల్ లేదా కార్పొరేషన్ సమావేశాలలో చర్చించే హక్కు ఉంటుంది. కానీ వారికి ఓటు వేసే హక్కు ఉండదు.
ఎన్నికలో 57.14 శాతం మహిళలే : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సోమవారం 112 కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల్లో మేయర్లు, ఛైర్పర్సన్ల పదవులకు జరిగిన పరీక్ష ఎన్నికలో 57.14 శాతం మంది మహిళలు విజయం సాధించారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో వారికి రిజర్వేషన్లు ఉండగా దాని కంటే 7.14 శాతం ఎక్కువ గెలిచారు. అంటే మొత్తం జాబితాలో 64 మంది మహిళా మేయర్లు, ఛైర్పర్సన్లు కాగా మిగిలిన 48 స్థానాల్లో పురుషులున్నారు. జనరల్ కేటగిరీలో 58 పదవులు ఉండగా అందులో మహిళలు 36 మంది గెలుపొందారు.
నల్గొండ తొలి మేయర్గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక : నల్గొండ నగర పాలక సంస్థ మొదటి మేయర్గా బుర్రి చైతన్య ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు ఎన్నికల ఆధికారి ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత మేయర్గా బుర్రి చైతన్య, డిప్యూటీ మేయర్గా అష్రాష్ అలీ ప్రమాణం చేశారు. ఎన్నిక అంతా ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగింది. ఇక్కడ మొత్తం 48 డివిజన్లు ఉండగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ 27 డివిజన్లలో విజయం సాధించింది. ఆలిండియా ఫార్వర్డ్ పార్టీ తరఫున గెలిచిన ముగ్గురు అభ్యర్థులు కాంగ్రెస్కే మద్దతు పలికారు. వీరితో మొత్తం 30 మంది సభ్యులు అయ్యారు. ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.
