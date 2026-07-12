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ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లా వాసులకు గుడ్​న్యూస్ - వశిష్ఠ గోదావరిపై వారధి నిర్మాణానికి ముందడుగు

తీరనున్న ఉభయ గోదావరి జిల్లా తీరప్రాంత వాసుల చిరకాల కోరిక - ఫలించనున్న దశాబ్దాల ఎదురు చూపులు - సఖినేటిపల్లి-నరసాపురం వంతెన నిర్మాణానికి ముందడుగు

Sakhinetipalli Narsapuram Bridge
Sakhinetipalli Narsapuram Bridge (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 5:51 PM IST

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Sakhinetipalli Narsapuram Bridge : ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లా తీరప్రాంత వాసుల చిరకాల కోరిక తీరనుంది. సఖినేటిపల్లి-నరసాపురం వంతెన నిర్మాణానికి ముందడుగు పడింది. దశాబ్దాల ఎదురు చూపులు ఫలించనున్నాయి. సఖినేటిపల్లి-నరసాపురం వశిష్ఠ గోదావరి రేవులోని పంటుపై ప్రతిరోజూ వేలాదిమంది రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. వరదల కారణంగా పంటు ఆగిపోతే ఇబ్బందులు పడాల్సిందే. దీంతో ఇక్కడ వారధి నిర్మించాలని అధికారులు ప్రతిపాదించారు.

ఈ క్రమంలోనే నరసాపురం- సఖినేటిపల్లి మధ్య వశిష్ఠ గోదావరిపై వంతెన నిర్మాణానికి గతంలో పలువురు ముఖ్యమంత్రులు భూమిపూజ చేసినా పనులు ప్రారంభం కాలేదు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో డాక్టర్ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా రామేశ్వరం- నరసాపురం గ్రామీణ మండలం రాజుల్లంక మధ్య వంతెన నిర్మించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అప్పటి సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ వంతెన నిర్మాణానికి నరసాపురం సభలో బటన్‌ నొక్కారు. కానీ పలు కారణాలతో పనులు ప్రారంభం కాలేదు.

Bridge over Vasista Godavari : వంతెన నిర్మాణానికి పలు పర్యాయాలు భూమిపూజలు, టెండర్లు పిలిచినా సాంకేతిక కారణాలు, నాయకుల్లో చిత్తశుద్ధి లోపంతో వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలోనే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోగా రాగానే దీనిపై శ్రద్ధపెట్టింది. తీరప్రాత ప్రజల వాంఛ తీర్చాలని భావించింది. ఇందులో భాగంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.580 కోట్లు మంజూరు చేసింది. అయినా పలు కారణాలతో పనులు ముందుకు పడలేదు.

ఇటీవలే ఆ అడ్డంకులు తొలగిపోవడంతో వశిష్ఠ గోదావరిపై వారధి నిర్మాణానికి ముందడుగు పడింది. ఈ మేరకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్యలు చేపట్టాయి. సుమారు రూ.580 కోట్లతో చేపట్టనున్న వంతెన అనుసంధాన రహదారుల నిర్మాణ పనులకు ఇటీవల టెండర్లు పిలిచారు. నలుగురు గుత్తేదారులు టెండర్లు దాఖలు చేశారు. వారు సమర్పించిన పత్రాల పరిశీలన దిల్లీలో కొనసాగుతోందని జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి సంస్థ డీఈ ఎన్‌.శ్రీనివాస్‌ పేర్కొన్నారు. ఆ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత నిర్మాణ పనులు ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు.

పనులు ఇలా : డాక్టర్ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా గుడిమెల్లంకలోని 216 నేషనల్ హైవే నుంచి రామేశ్వరం వరకు 14 కిలోమీటర్ల మేర అనుసంధాన రహదారి, రామేశ్వరం- రాజుల్లంక మధ్య గోదావరిపై వంతెన, అక్కడి నుంచి లక్ష్మణేశ్వరం మీదుగా సీతారామపురంలోని 216 జాతీయ రహదారి వరకూ 7 కిలోమీటర్ల మేర అనుసంధాన రహదారి నిర్మించనున్నారు.

నిర్మిస్తే ప్రయోజనాలు

  • కోనసీమ వాసులు నరసాపురం, మచిలీపట్నం, ఒంగోలు మీదుగా ప్రయాణం చేయడానికి, పశ్చిమ గోదావరి వాసులు అమలాపురం, కాకినాడ వెళ్లడానికి సులువైన మార్గం.
  • రెండు జిల్లాల తీరప్రాంతాల్లో మత్స్యసంపదను చెన్నై, హౌరా వరకు తక్కువ సమయంలో తరలించొచ్చు. అంతర్వేది మినీ ఫిషింగ్‌ హార్బర్‌ అభివృద్ధి చెందుతుంది.
  • ఆధ్యాత్మిక, పర్యాటక ప్రాంతాలు(అంతర్వేది, పేరుపాలెం) అభివృద్ధి వేగంగా జరిగి ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి.

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BRIDGE OVER VASISTA GODAVARI
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SAKHINETIPALLI NARSAPURAM BRIDGE
NARSAPURAM SAKHINETIPALLI BRIDGE
SAKHINETIPALLI NARSAPURAM BRIDGE

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