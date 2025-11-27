ETV Bharat / state

ఏడడుగులు తడబడకుండా కౌన్సెలింగ్‌ - కాపురాలను నిలబెడుతున్న 'వన్‌స్టాప్‌' సెంటర్​

దంపతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్న వన్‌స్టాప్‌ కేంద్రం, సఖీ బృందాలు - బంధాలను సరి చేస్తున్న అధికారులు

Sakhi One Stop Centre (OSCs) Psycho-Social Counselling
Sakhi One Stop Centre (OSCs) Psycho-Social Counselling (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Sakhi One Stop Centre (OSCs) Psycho-Social Counselling : కలకాలం కలిసుంటామని పెళ్లి పీటలపై చేసిన బాసలు మూణ్నాళ్ల ముచ్చటగానే మిగిలిపోతున్నాయి. చిన్న విషయాలకే కొందరు కాపురాలను చేతులారా కూల్చేసుకుంటున్నారు. మనస్పర్థలతో వైవాహిక జీవితాలకు ముగింపు పలికేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. అలాంటి దంపతులకు అవగాహన కల్పించేందుకు మహిళ, శిశు సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో వన్‌స్టాప్‌ కేంద్రం, సఖీ బృందాలు పని చేస్తున్నాయి. కాస్త సహనంతో కొద్దిపాటి సర్దుబాటుతో బంధాన్ని నిలబెట్టుకోవచ్చని వివరిస్తున్నాయి. తడబడుతున్న ఏడడుగుల బంధాలను సరి చేస్తున్నాయి.

శ్రీకాకుళం జిల్లా బూర్జ మండలానికి చెందిన ఓ యువతికి గతేడాది టెక్కలికి చెందిన యువకుడితో వివాహమైంది. పెళ్లయిన మూడు నెలలకే మనస్పర్థలతో అమ్మాయి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఎంత చెప్పినా వినిపించుకోకుండా విడిపోవడానికి సిద్ధమయ్యారు. సఖీ బృంద సభ్యులు వారికి అవగాహన కల్పించడంతో ప్రస్తుతం కలిసుంటున్నారు.

శ్రీకాకుళం నగరంలోని తోటపాలేనికి చెందిన ఓ వివాహిత తనను అత్తవారింట్లో వేధిస్తున్నారని 181కు కాల్‌ చేసి తెలిపారు. వెంటనే వన్‌స్టాప్‌ కేంద్రం సిబ్బంది ఇంటికి వెళ్లి దంపతులు, కుటుంబ సభ్యులకు రెండు సార్లు కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించారు. కష్టనష్టాలు వివరించారు. ప్రస్తుతం కలతల్లేకుండా జీవిస్తున్నారు.

అందించే సేవలివే : గృహహింస, బాల్యవివాహాలు, లైంగిక, వరకట్న వేధింపులు, అత్యాచారం, మహిళల అక్రమ రవాణా, దాడులు, సైబర్‌ నేరాల్లో బాధితులకు అండగా నిలవడం, నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండే వారికి ఆశ్రయం, రక్షణ కల్పించడంతో పాటు న్యాయసహాయం కూడా అందిస్తారు. శ్రీకాకుళం నగరంలోని సర్వజనాసుపత్రి వద్ద ఈ వన్‌స్టాప్‌ కేంద్రం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటుంది. బాధితులు నేరుగా కేంద్రానికి వచ్చి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. వీలు కుదరని పరిస్థితిలో టోల్‌ ఫ్రీ నంబర్లు 1098, 100, 112, 181తో పాటు 08942-278966, 94921 46378, 91107 93708 నంబర్లను సంప్రదించి అత్యవసర పరిస్థితిని తెలియజేయొచ్చు. సేవలందించేందుకు కేంద్రం నిర్వహణాధికారిణితో పాటు సైకో సోషల్‌ కౌన్సిలర్, ఇద్దరు కేస్‌ వర్కర్లు, పోలీస్‌ ఫెసిలిటేషన్‌ ఆఫీసర్‌(ఏఎస్సై), పారా మెడికల్‌ సిబ్బంది, సహయకులు ఉంటారు.

సమస్యలు సమసిపోయేలా కౌన్సెలింగ్‌ : ఇటీవల వన్‌స్టాప్‌ కేంద్రంలో కాబోయే జంటలకు భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే సమస్యల్ని ఎలా పరిష్కరించుకోవాలనే దానిపై కౌన్సెలింగ్‌ ఇస్తున్నారు. పెళ్లి సంబంధం కుదిరిన తర్వాత స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చినవారికి ఉచితంగానే ఈ సేవలందిస్తున్నారు. ఆర్థిక, కుటుంబ వ్యవహారాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ‘అక్టోబర్‌లో 14 జంటల మధ్య సమస్యలు సమసిపోయేలా కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చాం. ఎవరైనా సేవలు పొందొచ్చు’ అని కేంద్రం నిర్వహణాధికారి హిమబిందు తెలిపారు.

ఒత్తిడిని జయించేలా - మానసిక స్థైర్యం నింపుతున్న ‘టెలీమానస్‌’

ప్రతి సమస్యకూ పరిష్కారముంటుంది. సానుకూల దృక్పథం, సర్దుకుపోయే తనం లేకపోవడంతో ప్రతి చిన్న గొడవ చినికిచినికి గాలివానగా మారుతోంది. ప్రధానంగా దంపతులు చిన్నపాటి కారణాలకే మూడుముళ్ల బంధాన్ని తెంచుకోవాలని చూస్తున్నారు. ఏ కుటుంబాన్ని కదిలించినా, ఎవరిని పలకరించినా, ఈ తరహా పంచాయితీలే. ప్రేమ వివాహాలే కాదు, పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిళ్లూ గాడితప్పుతున్నాయి. చిన్నపాటి గొడవలకే పోలీసుస్టేషన్లను ఆశ్రయిస్తూ విడాకులు తీసుకునే వరకూ వెళ్తూ జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటున్నారు.

చిన్నపాటి గొడవలకే విడాకుల వరకు - కాపురాలను నిలబెడుతున్న కౌన్సిలింగ్​

