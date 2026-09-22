సాయికృష్ణ మృతి కేసు - రిమాండ్ రిపోర్టులో సిట్ సంచలన విషయాలు
సాయికృష్ణ కస్టోడియల్ మృతి కేసు దర్యాప్తు దాదాపు కొలిక్కి వచ్చింది. అతడ్ని కస్టడీలో చిత్రహింసలుపెట్టి కొట్టడంతోనే సాయికృష్ణ చనిపోయాడని సిట్ తేల్చింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 1:32 PM IST
SIT Reveals Sensational Details in Remand Report: పెండింగ్లో ఉన్న ఎన్బీడబ్ల్యూ (Non-Bailable Warrant)ల అమలు కోసం తీసుకొచ్చి కోర్టులో హాజరుపరచకుండా కస్టడీలో చిత్రహింసలు పెట్టి కొట్టడంతోనే సాయికృష్ణ చనిపోయాడని సిట్ తేల్చింది. ఆ తర్వాత అర్థరాత్రి గుట్టుచప్పుడు కాకుండా శవాన్ని శ్మశానానికి తరలించి దహనం చేసి, సాక్ష్యాల్లేకుండా మాయం చేశారని స్పష్టం చేసింది. హైకోర్టులోనూ తప్పుడు అఫిడవిట్ ఫైల్ చేశారని పేర్కొంది. ఈ మేరకు కోర్టులో అభియోగపత్రం దాఖలు చేసిన సిట్ ఏడుగురిని నిందితులుగా, 120 మందిని సాక్షులుగా చేర్చింది.
ఏడుగురు నింధితులు: సాయికృష్ణ కస్టోడియల్ మృతి కేసు దర్యాప్తు దాదాపు కొలిక్కి వచ్చింది. ఈ ఘటనపై ఏర్పాటైన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం సోమవారం కోర్టులో అభియోగపత్రం దాఖలు చేసింది. దర్యాప్తు అధికారి సుధాకర్ కోర్టుకు వచ్చి న్యాయాధికారి శ్రీకాంత్ను ఛాంబర్లో కలిసి మాట్లాడారు. ఈ కేసును 3 నెలలపాటు దర్యాప్తు చేసిన సిట్ ఏడుగురిని నిందితులుగా చేర్చింది. నిందితుల్లో ఒకరు తప్ప అందరూ కృష్ణలంక స్టేషన్లో పనిచేసే పోలీసులే. 120 మందిని విచారించి కేసును సిట్ ఛేదించింది. కీలక పత్రాలు, ఆధారాలను అభియోగపత్రంలో పొందుపరిచింది.
అందులో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం పెండింగ్లో ఉన్న నాన్బెయిలబుల్ల అమలు కోసం మార్కాపురంలో ఉన్న సాయికృష్ణను విజయవాడ రప్పించేందుకు సీఐ నాగరాజు, టాస్క్ఫోర్స్ ఏడీసీపీ లతాకుమారికి లిఖితపూర్వకంగా వినతిని పంపించారని ప్రత్యేక బృందం మే 5న మార్కాపురం వెళ్లి, అక్కడ సాయికృష్ణను అదుపులోకి తీసుకుని, 6న ఉదయం విజయవాడ తీసుకొచ్చి కృష్ణలంక స్టేషన్లో అప్పగించిందని సిట్ తెలిపింది.
క్రైంరూంలో తీవ్రంగా కొట్టిన పోలీసులు: కోర్టులో హాజరుపర్చాల్సి ఉన్నా, సీఐ నాగరాజు విస్మరించి సాయికృష్ణను అక్రమంగా నిర్బంధంలో ఉంచారంది. సీటీఎఫ్ కార్యాలయంలోని రిజిస్టర్లో అతడిని స్టేషన్లో అప్పగించినట్లు నమోదైందని తెలిపింది. సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి స్టేషన్కు వెళ్లి తన కుమారుడిని పంపించాలని వేడుకున్నా నాగరాజు స్పందించలేదని వివరించింది. సాయికృష్ణ 9వ తేదీ వరకు స్టేషన్లో ఉన్నాడని ఈ సమయంలోనే సీఐ నాగరాజు, అశోక్, నాని, బాబూరావు, సాంబయ్యలు స్టేషన్పై అంతస్తులోని క్రైంరూంలో అతడిని తీవ్రంగా కొట్టారని ఫలితంగా అతను మల, మూత్ర విసర్జనకూ వెళ్లలేని పరిస్థితికి చేరాడని అభియోగపత్రంలో స్పష్టం చేసింది.
తీవ్రంగా గాయపడిన సాయికృష్ణకు చికిత్స చేసేందుకు మే 8న ఆర్ఎంపీ శివకుమార్ను పిలిపించారని అతను చికిత్స చేసి ఇంజెక్షన్లు చేశారని పేర్కొంది. అదేరోజు సాయికృష్ణను తీసుకుని గంజాయి అమ్మకందార్ల కోసం నాని, బాబూరావు, సాంబయ్యలు గుణదల తీసుకెళ్లారని అక్కడి నుంచి గుణదలలోని సి గ్రాండ్ హోటల్లో ఉంచారని, తిరిగి 9న స్టేషన్కు తీసుకొచ్చారని సిట్ తెలిపింది.
స్టేషన్లోని లాకప్ డీఎస్ఆర్నూ నిందితుల సాయంతో సీఐ నాగరాజు తారుమారు చేశారన్న సిట్ మే 7, 8 తేదీల్లో లాకప్లో నిందితులు ఎవరూ లేరని నమోదు చేశారని తెలిపింది. తర్వాత పరిస్థితులు చేయి దాటిపోతుండేసరికి వాస్తవాలను దాచి డీఎస్ఆర్ను తారుమారు చేశారంది. స్టేషన్లో రికార్డులను సిట్ పరిశీలించిందని ఎస్హెచ్వో జీడీ, సెక్షన్ జీడీ, సెంట్రీ బుక్లో ఎక్కడా సాయికృష్ణ తమ కస్టడీలో ఉన్నట్లు నమోదు చేయలేదని అభియోగపత్రంలో స్పష్టం చేసింది. మే 11న సాయికృష్ణ ఇంటికి వెళ్లినట్లు, అక్కడ లేనట్లు, తన కుమారుడు చెన్నై వెళ్లాడని అతని తల్లి చెప్పినట్లు రౌడీషీట్లో సీఐ నాగరాజు తప్పుగా రాశారని పేర్కొంది. సౌత్ ఏసీపీ కార్యాలయం నుంచి లాకప్ డీఎస్ఆర్ వివరాలు అడిగినప్పుడు లాకప్లో సాయికృష్ణ, మరొకరు ఉన్నట్లు ఫొటో తీసి వెంకటరామయ్య అనే కానిస్టేబుల్ వాట్సప్లో పంపించారంది.
మే 9న సాయికృష్ణ ఆరోగ్యం తీవ్రంగా క్షీణించడంతో స్టేషన్ నుంచి బయటకు తీసుకెళ్లాలని సీఐ నాగరాజు ఆదేశించారని దీంతో అతడిని ఎన్హెచ్ఏఐ పాత భవనంలోకి తరలించారని సిట్ వివరించింది. 12న అశోక్, నాని, సురేష్ అక్కడ ఉన్న సమయంలోనే సాయికృష్ణ కన్నుమూశాడని సమాచారం అందుకున్న నాగరాజు ఆరోజు రాత్రి 8 గంటలప్పుడు సాధారణ దుస్తుల్లో భవనం వద్దకు వచ్చారంది. ఆయన సూచనలతో మృతదేహాన్ని అశోక్, నాని కృష్ణలంక శ్మశానానికి బైక్పై తరలించారని వారి వెనుక సురేష్ వచ్చాడని, తర్వాత అక్కడ మృతదేహాన్ని దహనం చేశారని సిట్ స్పష్టం చేసింది.
రాజీ చేసుకోవాలని ఒత్తిడి: కృష్ణలంక స్టేషన్ క్రైంరూంలో రక్తపు మరకలు కనిపించకుండా పెయింటర్ను తీసుకొచ్చి అశోక్కుమార్ రంగులు వేయించాడని, సాయికృష్ణ తమ కస్టడీలో లేడని నమ్మించేందుకు అతని ఫోన్ను జిమ్ ట్రైనర్ సుశాంత్కు ఇచ్చి గోవా పంపించాడని సిట్ తెలిపింది. సుశాంత్ గోవా వెళ్లి అక్కడ సాయికృష్ణకు చెందిన ఫోన్ను ఆన్ చేసి పలు కాల్స్ మాట్లాడాడని, సాయికృష్ణ పరారీలో ఉన్నట్లుగా తప్పుడు సాక్ష్యం సృష్టించడానికి ఇలా చేశారని వివరించింది. స్టేషన్లోని సీసీ కెమెరాల్లో నమోదైన దృశ్యాలను తొలగించేందుకు హోంగార్డు వెంకటశివరాజు ఎన్వీఆర్లోని హార్డ్డిస్క్లను తొలగించి, కొత్త వాటిని పెట్టాడన్న సిట్ విజయలక్ష్మి హైకోర్టులో హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ వేయగా సాయికృష్ణ ఆచూకీ తెలియదని సీఐ నాగరాజు అప్పట్లో రాతపూర్వకంగా సమాధానం ఇచ్చారంది. కేసును రాజీ చేసుకోవాలని, పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకోవాలని ప్రలోభపెట్టేందుకు సాయికృష్ణ మేనమామల వద్దకూ నిందితులు వెళ్లారని సిట్ తెలిపింది.
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