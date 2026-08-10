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సాయికృష్ణ కేసు: నిందితుల ఐదు రోజుల కస్టడీలో మౌనమే సమాధానం

ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వకుండా దాటవేసిన నిందితులు - న్యాయాధికారి ఆదేశించడంతో జ్యుడిషియల్‌ రిమాండ్‌కు తరలింపు

Saikrishna custodial death case
Saikrishna custodial death case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 1:11 PM IST

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Saikrishna custodial death case : సాయికృష్ణను మార్కాపురం నుంచి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది? ఎన్ని రోజులు స్టేషన్‌లో ఉంచారు? ఎక్కడ చనిపోయాడు? మృతదేహాన్ని ఏం చేశారు? అని నిందితులకు పలు ప్రశ్నలు గుప్పించినా సమాధానాలు ఇవ్వకుండా దాటవేశారు. కొన్నింటికి మౌనంగా ఉండడం, మిగిలిన వాటికి గుర్తు లేదని దాటవేత జవాబులు ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. ఈ కేసులో హెడ్‌కానిస్టేబుళ్లు అశోక్, నాని, సాంబయ్య, కానిస్టేబుల్‌ బాబూరావుల ఐదు రోజుల కస్టడీ ఆదివారంతో ముగిసింది.

ఆధారాలను చూపించి : సిట్‌ అధికారులు తమ దర్యాప్తులో సేకరించిన ఆధారాలను వారికి చూపించి ప్రశ్నించినా స్పందించలేదు. సాయికృష్ణ కేసులో నిందితుల కస్టడీ విచారణ పూర్తయింది. అనంతరం వీరిని న్యాయమూర్తి ముందు హాజరుపరిచి జైళ్లకు తరలించారు. సాయికృష్ణ కేసులో నిందితులు అశోక్, నాని, బాబూరావు, సాంబయ్యలను సిట్ అధికారులు కస్టడీకి తీసుకుని విచారించారు. ఐదు రోజుల పాటు సిట్ అధికారులు పలు ప్రశ్నలను సంధించారు. హెడ్ కానిస్టేబుల్స్​గా ఉన్న అశోక్, నానిని 5వ తేదీన కస్టడీకి తీసుకున్నారు. తర్వాత రోజు మిగిలిన ఇద్దరు సాంబయ్య, బాబూరావును తీసుకున్నారు. తొలి రోజు అశోక్‌ను సిట్‌ అధికారులు విచారించారు. రెండో రోజు నానిని, మూడు, నాలుగు రోజుల్లో సాంబయ్య, బాబూరావులను వేర్వేరుగా ప్రశ్నించారు.

సాయికృష్ణ కేసు : నిందితుల ఐదు రోజుల కస్టడీలో మౌనమే సమాధానం (ETV Bharat)

ముగ్గురిని కలిపి విచారణ : చివరి రోజైన ఆదివారం నాని మినహా ముగ్గురిని కలిపి విచారించారు. ఇంటరాగేషన్‌కు టాస్క్‌ఫోర్స్‌ ఎస్‌ఐ నవీన్, కానిస్టేబుల్‌ కృష్ణను కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ కేంద్రానికి పిలిచి ప్రశ్నించారు. సాయికృష్ణను మార్కాపురం నుంచి తీసుకొచ్చేందుకు ఎవరు వెళ్లారని అడిగారు. తమతో పాటు కృష్ణలంక స్టేషన్‌ నుంచి కానిస్టేబుల్‌ బాబూరావు వచ్చారని, ఇక్కడకు తెచ్చిన తర్వాత స్టేషన్‌ సెంట్రీకి అప్పగించామని టాస్క్‌ఫోర్స్‌ ఎస్‌ఐ, కానిస్టేబుల్‌ చెప్పారు. తర్వాత వీరిని సాంబయ్య, బాబూరావు, అశోక్‌ ముందు ఉంచి ప్రశ్నించారు.

మాకు సంబంధం లేదనే సమాధానం : మార్కాపురం నుంచి సాయికృష్ణను విజయవాడ తెచ్చిన రోజు ఏం జరిగిందో తనకు గుర్తు లేదని బాబూరావు చెప్పారు. సాయికృష్ణకు దెబ్బలు ఎలా తగిలాయి? ఎక్కడ చికిత్స చేయించారు? సీసీ టీవీ ఫుటేజి ఎందుకు తొలగించారు? ఎవరి ఆదేశాలతో ఈ పని చేశారు? కేసు రాజీ కోసం సాయికృష్ణ మేనమామ ఇంటికి ఎందుకు వెళ్లారు? ఎవరు చెబితే వెళ్లారు? అన్న ప్రశ్నలకూ మాకు సంబంధం లేదని చెప్పారు. అక్కడి సీసీ కెమెరాల్లోని దృశ్యాలను చూపించి అడిగినా ఎందుకు వెళ్లామో గుర్తు లేదన్నారు.

సీల్డ్‌ కవర్‌లో న్యాయాధికారికి : నిందితుల కస్టడీ ముగిసిన తర్వాత సిట్‌ అధికారులు నలుగురిని ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. వారికి అక్కడ వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించారు. సాంబయ్యకు బీపీ ఎక్కువ ఉండడంతో గంట పాటు ఆసుపత్రిలో వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉంచారు. సాయంత్రం వీరిని రెండో ఏజేఎంఎఫ్‌సీ కోర్టు న్యాయాధికారి శ్రీకాంత్‌ ఇంటి వద్ద హాజరుపర్చారు. విచారణకు సంబంధించి ఆడియో, వీడియో రికార్డింగ్‌ను హార్డ్‌డిస్క్‌ల్లో, కస్టడీలో నిందితులను అడిగిన ప్రశ్నలు, వారిచ్చిన సమాధానాలను సీల్డ్‌ కవర్‌లో న్యాయాధికారికి ఇచ్చారు. కస్టడీలో సిట్‌ అధికారులు ఇబ్బంది పెట్టారా? అని ప్రశ్నించారు. లేదని నలుగురు చెప్పారు. అనంతరం వారిని జ్యుడిషియల్‌ రిమాండ్‌ నిమిత్తం తరలించాలని న్యాయాధికారి ఆదేశించడంతో ఏలూరు, మచిలీపట్నం, అవనిగడ్డ, గన్నవరం కారాగారాలకు తీసుకెళ్లారు.

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