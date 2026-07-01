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నేరాలకు కేరాఫ్ సాయికృష్ణ - పాతికేళ్లకే 22 కేసులు

చర్చనీయాంశంగా మారిన సాయికృష్ణ నేరచరిత్ర - 12 ఏళ్ల నుంచే నేరాలు మొదలు - న్యూసెన్స్, దోపిడీ, పోక్సో, హత్య కేసులు నమోదు - విజయవాడలో రౌడీషీటర్ల జాబితాలో సాయికృష్ణ

Rowdy Sheeter Saikrishna Crime Record
Rowdy Sheeter Saikrishna Crime Record (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 11:33 AM IST

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Rowdy Sheeter Saikrishna Crime Record : పన్నెండు పదమూడేళ్లు అంటే స్కూల్‌కు వెళ్లి బుద్ధిగా చదువుకునే వయస్సు. కానీ అతడు పిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడే నేరాలు స్టార్ట్ చేశాడు. కెరియర్‌ సెట్‌ చేసుకోవడంలో బిజీగా ఉండాల్సిన పాతికేళ్ల ఏజ్‌కే ఏకంగా 22 కేసులతో మోస్ట్‌ వాంటెడ్‌ క్రిమినల్‌గా పోలీసు రికార్డుల్లోకి ఎక్కాడు. అవేమీ ఆషామాషీ కేసులు కాదు. చిన్నారులపై లైంగిక దాడి, డబ్బుల కోసం బెదిరింపులు, దాడులు, హత్య కేసు వరకూ లేని కేసు లేదు. రౌడీషీట్‌ నమోదైనా, అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్‌కు పంపినా, కౌన్సింగ్‌లు, వార్నింగ్‌లు ఇచ్చినా అస్సలు మారలేదు. 'బెజవాడ గడ్డ, ఇది నా అడ్డా' అంటూ రెచ్చిపోయాడు. అతడే గాదె సాయికృష్ణ అలియాస్‌ రౌడీషీటర్‌ పిల్లసాయి.

నేరాలకు కేరాఫ్ సాయికృష్ణ - పాతికేళ్లకే 22 కేసులు (ETV Bharat)

మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం : విజయవాడ కృష్ణలంకకు చెందిన సాయికృష్ణ వ్యవహారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. అసలు ఎవరీ సాయికృష్ణ? పోలీసులు అతడిని మార్కాపురం నుంచి విజయవాడకు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అనే ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో సాయికృష్ణ గత చరిత్ర చూస్తే పాతికేళ్లకే అతడిపై పోలీసు రికార్డుల ప్రకారం 22 కేసులు నమోదయ్యాయి. వీటిలో న్యూసెన్స్, పోక్సో, చీటింగ్, హత్య కేసులు ఉన్నాయి. వీటిలో ఏడు కేసులు ప్రస్తుతం పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. నాలుగు కేసుల్లో సాయికృష్ణకు శిక్ష పడింది. ఏడు కేసుల్లో బాధితులపై ఒత్తిడి తెచ్చి రాజీ చేసుకున్నాడు. నాలుగు కేసుల నుంచి బయటపడ్డాడు.

2012 నుంచి 2026 వరకు సాయికృష్ణపై అనేక రకాల కేసులు నమోదయ్యాయి. 2012లో ఇందిరాగాంధీ స్టేడియం వద్ద అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్నాడని మాచవరం పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్ ముందు బాండ్ సమర్పించి విడుదలయ్యాడు. 2015లో బైకుపై వెళ్తున్న వారిపై దాడి చేసి 2వేల నగదు, సెల్ ఫోన్ దౌర్జన్యంగా దోచేశాడు. సూర్యారావుపేట పోలీస్​స్టేషన్​లో కేసు నమోదైంది. అనంతరం ఈ కేసును రాజీ చేసుకున్నాడు.

వ్యాపారంలో వాటా ఇస్తామని దంపతులను నమ్మించి 64 వేలు తీసుకున్న సాయికృష్ణ డబ్బులు తిరిగివ్వమని అడిగితే బాధితులను బెదిరించాడు. దీంతో కృష్ణలంక పీఎస్ పరిధిలో 2017లో కేసు నమోదైంది. అదే ఏడాది చిట్యాలలో ఓ కుటుంబంపై దాడి చేసి బెదిరించాడు. మైనర్ బాలికపై స్నేహితులతో కలిసి అత్యాచారం చేశాడు. కృష్ణలంక పోలీస్​స్టేషన్​లో పోక్సో కేసు నమోదవగా దీన్నుంచి బయటపడ్డాడు.

2018లో ఓ డెయిరీ యజమానిపై దాడి చేసినట్లు కేసు నమోదైంది. రోడ్డుపై యథేచ్ఛగా మద్యం సేవిస్తున్న సాయి, వంశీలను ప్రశ్నించారనే కోపంతో బాధితునిపై బీర్ సీసాతో దాడి చేశాడు. గుడికి వెళ్లి వస్తున్న వ్యక్తిపై స్నేహితులతో కలిసి దాడి చేసి 3 వేల 500 నగదు, సెల్ ఫోన్‌ దోచేశాడు. ఈ కేసు తర్వాత వీగిపోయింది. 2020లో ఓ బడ్డీ కొట్టు తాళాలు పగలగొట్టి 5 వేలు కాజేశాడు. ఈ కేసులో సాయితోపాటు మరికొంతమంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.

ఎన్​డీపీఎస్​ చట్టం కింద కేసు నమోదు : సాయికృష్ణ నగరంలో అనేకచోట్ల నేరాలు చేశాడు. మెకానిక్ ఇంటి ముందు పార్క్ చేసిన బైకు, 10 వేల నగదు దోచేశాడు. మాచవరం పోలీస్​స్టేషన్​ పరిధిలో ప్రింటింగ్ ప్రెస్‌లో పనిచేసే వ్యక్తి ఓ అమ్మాయితో మాట్లాడుతుండగా వారిని బెదిరించి కిడ్నాప్ చేసి దాడి చేశాడు. దీంతో ఆగకుండా బాధితుల నగదు దోచేశాడు. దీనిపై మాచవరం పోలీస్​స్టేషన్​లో 2021లో కేసు నమోదు చేశారు. శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిస్తున్నాడనే కారణంతో పిల్ల సాయితోపాటు ఐదుగురు నిందితులను ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రవేశపెట్టారు. శిక్ష ఖరారు చేయడంతో జైలుకు వెళ్లి బయటకు వచ్చాక అదే ఏడాదిలో కృష్ణలంక పీఎస్‌ పరిధిలో రికవరీ ఏజెంట్‌పై బ్లేడ్‌తో దాడి చేశాడు.

2022లో తాడేపల్లి పీఎస్ పరిధిలో బీటెక్ విద్యార్థిని బెదిరించి బైక్‌తో పాటు 25 వేల విలువైన బంగారు బ్రాస్‌లెట్ లాక్కున్నాడు. పటమట పోలీస్​స్టేషన్​ పరిధిలో మద్యం మత్తులో ఓ వ్యక్తిని ఫోన్ నెంబర్ అడిగినట్లు నటించి దాడి చేసి 12 గ్రాముల బంగారు గొలుసు, 30 వేల విలువైన సెల్​ఫోన్​ లాక్కుని పరారయ్యాడు. అదే ఏడాది పోలీసులు సాయిని కోర్టులో ప్రవేశ పెట్టి పీడీ యాక్ట్ ప్రయోగించారు. బహిరంగ ప్రదేశంలో పేకాట ఆడుతూ పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. ఈ కేసులో నిందితునికి శిక్ష పడింది. తర్వాత బయటకు వచ్చిన సాయికృష్ణ బొమ్మూరు పీఎస్ పరిధిలో బైక్‌పై అతివేగంగా వెళ్తూ వాహనదారులను భయబ్రాంతులకు గురిచేశాడు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

పెనమలూరు పోలీస్​స్టేషన్​ పరిధిలో ఓ వ్యక్తిపై స్నేహితులతో కలిసి ఘర్షణకు దిగి బీర్ సీసాతో దాడి చేశాడు. 2023లో ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్​స్టేషన్​ పరిధిలో 22 కిలోల గంజాయి తరలిస్తూ పోలీసులకు చిక్కాడు. 2024లో కృష్ణలంక పోలీస్​స్టేషన్​ పరిధిలో సాయికృష్ణ గ్యాంగ్ నుంచి 7 కిలోల 345 గ్రాముల గంజాయి పట్టుకున్నారు. ఈ ఘటనల్లో ఎన్​డీపీఎస్​ (నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్‌స్టాన్సెస్ యాక్ట్) చట్టం కింద కేసు నమోదైంది. 2025లో చిల్లకల్లు పీఎస్ పరిధిలో స్నేహితునితో కలిసి మద్యం సేవించాడు. మద్యం మత్తులో స్నేహితుడు నవీన్ రెడ్డిపై బీర్ సీసాతో దాడి చేసి హత్య చేశాడు. ఈ కేసులో ఇటీవల జైలుకు వెళ్లి బెయిల్‌పై వచ్చాడు.

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TAGGED:

ROWDY SHEETER SAIKRISHNA CRIME
SAIKRISHNA CRIME RECORD
ROWDY SHEETER SAIKRISHNA CASE
నేరాలకు కేరాఫ్ సాయికృష్ణ
ROWDY SHEETER SAIKRISHNA CRIME

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