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YUVA : అన్నదానం నుంచి ఆఖరి మజిలీ వరకు - అభాగ్యులకు 'ఇందూరు యువత' అండ

150 మంది వాలంటీర్లు స్వచ్ఛంద సంస్థలో సేవలు - 15 ఏళ్లుగా ఆటంకాలు లేకుండా నిరంతర సేవలు - 201 అనాథ శవాలకు అంత్యక్రియలు - యువకుడి సేవలు గుర్తించి ప్రశంసాపత్రాలతో సత్కారాలు

Saibabu Last Rites For Unclaimed Bodies
శవానికి అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్న సాయిబాబు (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2026 at 3:04 PM IST

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Last Rites For Unclaimed Bodies : మానవత్వానికి హద్దులు లేవని, సేవకు వయసుతో సంబంధం లేదని నిరూపిస్తున్నాడు ఓ యువకుడు. సమాజంలో ఆప్తులను పోగొట్టుకున్న వారు, చాలా మంది నిరాశ్రయులు, అనాథలు రోడ్లపై తిరుగుతున్న వారు, కొందరు అందరూ ఉండి కూడా ఒంటరిగా మిగిలిపోతున్న వారు ఉన్నారు. వారు తిండికి, తలదాచుకునేందుకు చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు. అంతేకాదు ప్రాణాలు కోల్పోతే శవాలను ఖననం చేయడానికి కూడా ఎవరూ ముందుకు రావటం లేదు.

జన్మనిచ్చిన పిల్లలే కడసారి వీడ్కోలుకు వెనుకాడే ఈ రోజుల్లో తానొక ఆత్మబంధువై వేలాది అనాథ శవాలకు గౌరవప్రదంగా దహన సంస్కారాలు నిర్వహిస్తున్నారు. 'ఇందూరు యువత' అనే స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఏర్పాటు చేసి నిరుపేదలకు ఆకలి తీర్చడం నుంచి ఆఖరి మజిలీ వరకు అన్ని సేవలు అందిస్తూ సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు సాయి బాబు.

నిజామాబాద్ జిల్లా ధర్మారం గ్రామానికి చెందిన ఈ యువకుడి పేరు మద్దుకూరి సాయిబాబు. ఫిజియోథెరపీ చదువుకున్నా సమాజానికి సేవ చేయడమే వృత్తిగా ఎంచుకున్నాడు. 2011లో 'ఇందూరు యువత' అనే స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థను ఏర్పాటు చేసి నిరుపేదలకు అండగా నిలుస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాడు. ఇతడి సేవలు గుర్తించిన పలువురు ప్రశంసాపత్రాలతో సత్కరించారు.

అనాథ శవాలకు అంత్యక్రియలు చేస్తున్న సాయిబాబు (ETV)

విశ్రాంత ఉద్యోగులు, యువకులతో కలిసి సేవలు : 2011లో కేవలం నలుగురితో ప్రారంభమైన ఇందూరు యువత స్వచ్ఛంద సంస్థ, ప్రస్తుతం 150 మంది విశ్రాంత ఉద్యోగులు, యువకులు, ఉద్యోగులు వాలంటీర్లుగా సేవలు అందిస్తున్నారు. గత 15 ఏళ్లుగా ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా అన్నదానం నుంచి ఆఖరి మజిలీ వరకు వివిధ రకాల సేవలు చేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.

స్వచ్చంద సంస్థ కేవలం నలుగురితో మొదలైంది. ప్రస్తుతం 100కు పైగా ఇందులో వాలంటీర్లుగా కొనసాగుతున్నారు. వృద్ధులను వదిలేసి వెళ్లినట్టు చాలా ఫోన్​లు వస్తాయి. అక్కడికి వెళ్లి రెస్క్యూ చేస్తాం. ఆర్డీవో, కలెక్టర్​, జడ్జీలకు లెటర్​ రాస్తాం. వాళ్ల పిల్లల చిరునామాను కనుక్కొని వారి తల్లిదండ్రులను అప్పగిస్తాం. ఇప్పటివరకు 10 సక్సెస్ స్టోరీలు చేశాం. నిజంగా ఇవి మనసుకు చాలా సంతృప్తినిస్తాయి. ఎవరూ లేని అనాథ శవాలకు కుమారుడిగా అంత్యక్రియలు చేస్తాం - సాయిబాబు, స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు

201 అనాథ శవాల ఖననం : పోలీసుల సహకారంతో ఆస్పత్రులు, వివిధ ప్రాంతాల్లోని అనాథ శవాల సమాచారం తెలుసుకుంటూ సాయిబాబు సేవలందిస్తారు. సంబంధిత అధికారుల అనుమతితో ఆ మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు చేస్తున్నారు. దహన సంస్కారాలకు సొంత డబ్బులతో పాటు, దాతల సహకారం తీసుకుంటున్నారు. అలా ఇప్పటి వరకు 201 అనాథ శవాలను ఖననం చేశామని వివరించారు. అంత్యక్రియలే కాకుండా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అన్నదానం కూడా చేస్తున్నాడీ యువకుడు. వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉండే యాచకులు, పేదలు, అన్నార్తుల ఆకలి తీరుస్తున్నారు. వీధుల్లో నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నవారిని చేరదీసి, వైద్యంతో పాటు వివిధ సేవలు చేస్తూ అండగా నిలుస్తున్నారు.

సాయపడడంలోనే తృప్తి : సాయిబాబు చేసే సేవా కార్యక్రమాలకు ఆకర్షితులై ఇందూరు యువత స్వచ్ఛంద సంస్థలో పని చేస్తున్నామని చెబుతున్నారు వాలంటీర్లు. కరోనా సమయంలో వలస కూలీలకు భోజనం, నిత్యవసర వస్తువులతో పాటు వివిధ రకాల సేవలు అందించామన్నారు. పేదలకు నిత్యాన్నదానం, అనాథ మృతదేహాలను ఖననం చేయడం పుణ్యకార్యంగా భావిస్తున్నామని వివరించారు. నలుగురికీ సాయపడటంలోనే నిజమైన తృప్తి ఉందనే విషయాన్ని తన చేతులతో చేసి చూపించాడీ యువకుడు. దిక్కులేని వారికి బంధువుగా మారుతూ, ఆకలితో ఉన్నవారికి అన్నం పెడుతూ, అనాథ శవాలకు గౌరవప్రదమైన వీడ్కోలు పలుకుతూ ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు సాయిబాబు.

అన్నార్తుల ఆకలి తీరుస్తున్న సామాజిక కార్యకర్త

TAGGED:

INDURU YOUTH VOLUNTARY ORGANIZATION
అనాథ శవాలకు అంత్యక్రియలు సాయిబాబు
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