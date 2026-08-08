YUVA : నీట్ ర్యాంక్లో మెరిసిన ఖమ్మం కుర్రాడు - ఆల్ ఇండియా లెవల్లో 19 వ ర్యాంకు
సాయి శరణ్కు రాష్ట్రస్థాయిలో 2వ ర్యాంకు కైవసం - రోజుకు 12 గంటల పాటు ప్రిపరేషన్ - పేరెంట్స్ సపోర్ట్తో భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు - వైద్యుడిగా ప్రజలకు సేవ చేయడమే లక్ష్యం
Published : August 8, 2026 at 7:15 PM IST
NEET UG 2026 All India Rank 19 : చదువుకోవడానికి అంతస్తులు అక్కర్లేదు, పేదరికం అడ్డురాదు, పట్టుదల ఉంటే పల్లెటూరి నుంచి కూడా ఉన్నతస్థాయికి ఎదగొచ్చని నిరూపించాడు ఆ కుర్రాడు. రోజువారీ వ్యవసాయం చేస్తూ కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్న సామాన్య రైతు బిడ్డ దేశం గర్వించదగ్గ స్థాయికి ఎదిగాడు. ఇటీవల విడుదల చేసిన నీట్ ఫలితాల్లో ఆల్ ఇండియా లెవల్లో 19వ ర్యాంకు సాధించి అందరి అభినందనలు అందుకున్నాడు. భవిష్యత్తులో మంచి వైద్యుడిగా ప్రజలకు సేవ చేయడమే లక్ష్యమంటున్న 'సాయి శరణ్' గురించి ప్రత్యేక కథనం.
సాధారణ వ్యవసాయ కుటుంబం. తల్లిదండ్రులు వసంత, లక్ష్మీనారాయణ ఉన్నత విద్యావంతులు కాదు. ఉన్న 6 ఎకరాల భూమిలో పామాయిల్ సాగు చేస్తుంటారు. కుమారుడు బూర సాయిశరణ్ చదువులో చురుగ్గా ఉండేవాడు. వ్యవసాయంలోనూ తల్లిదండ్రులకు సాయంగా అప్పడప్పుడు వెళ్లేవాడు. వైద్యుడు కావాలన్న కల సాకారం చేసుకునేందుకు ఆరో తరగతి నుంచి ప్రణాళికాబద్ధంగా సిద్ధం అవడం ప్రారంభించాడు. ఖమ్మంలోని ప్రముఖ జూనియర్ కళాశాలలో చేరాడు. రోజుకు 12 గంటలు చదువుతూ సిద్ధమయ్యాడు.
రోజూ 12 గంటలకు పైగా చదువే : నీట్ పరీక్ష కోసం రోజూ 12 గంటలు చదివినట్లు సాయిశరణ్ చెప్పాడు. ప్రతిరోజూ 7 గంటలకు తరగతులు మొదలయ్యేవని, మధ్యలో లంచ్ బ్రేక్ ఒక గంట నుంచి గంటన్నర ఉండేదని, తర్వాత రాత్రి 10 గంటల వరకు తరగతులు సాగేవన్నారు. ఎప్పుడైనా ఆరోగ్యం బాగా లేకపోతే ఇంటికి వెళ్లడానికి అవకాశం ఉండేదని సాయి శరణ్ చెప్పాడు. అయితే డాక్టర్ కావాలనే ఆశయంతో శ్రద్ధగా చదివానని చెబుతున్నాడు.
బైహాడ్ చేయవద్దు : సబ్జెక్ట్సలో మార్కులు తగ్గితే, ఏ కారణంతో తగ్గాయో తెలుసుకునేలా అధ్యాపకులు గైడెన్స్ ఇచ్చేవారని సాయి శరణ్ చెబుతున్నాడు. నీట్ పరీక్షను సులభంగా క్రాక్ చేయాలన్న, ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండాలన్నా సబ్జెక్ట్లను అర్థం చేసుకొని చదువుతూ రివిజన్ చేస్తే ఎక్కువ రోజులు గుర్తుంటుందని సూచించాడు.
ఎగ్జామ్స్ అయ్యాక రిజల్ట్స్ చూసుకుంటే కొన్నిసార్లు మార్కులు బాగా తగ్గాయి. టీచర్స్ కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకోమని, ఆటలు ఆడమని చెప్తూ సపోర్ట్ చేశారు. మార్కులు ఎక్కడ తగ్గుతున్నాయో చెప్పేవారు. ఈ సబెక్ట్స్పై ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టమని చెప్పేవారు. ఈ పరీక్షలో తగ్గినా మరోసారి ఎక్కువగా వస్తాయని సపోర్ట్ చేసేవారు. అలా చేయడం వల్ల నాలో ఉన్న నిరాశ పోయేది. జేఈఈ మెయిన్స్, జేఈఈ అడ్వాన్స్ రాశాను. మెయిన్స్లో 99.78 శాతం, 1266 ఓపెన్ క్యాటగిరీ ర్యాంకు వచ్చింది - సాయి శరణ్, 19 నీట్ ర్యాంకర్
ఎయిమ్స్ దిల్లీల్లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అవ్వాలి : ఎయిమ్స్ దిల్లీలో చదువు పూర్తి చేసి బంగారు పతకాన్ని సాధించడమే తన కలని సాయి శరణ్ గర్వంగా చెప్పాడు. నీట్ పరీక్ష రద్దు అయినపుడు విద్యార్థులకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేదన్నాడు. తమ టీచర్స్ మిమ్మల్ని మీరు నిరూపించుకోవడానికి ఇది రెండో అవకాశమని చెప్పేవారన్నాడు. తల్లిదండ్రులు, టీచర్ల సపోర్ట్తోనే ఇక్కడి వరకు వచ్చానని తెలిపాడు.
YUVA : నీట్ ఫలితాల్లో వరంగల్ కుర్రాడి సత్తా - ఆలిండియా లెవల్లో 13వ ర్యాంకు
తండ్రులు హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు - కుమారులు సివిల్స్ ర్యాంకర్లు