పవర్ లిఫ్టింగ్లో తెనాలి క్రీడాకారుల సత్తా - కీలకపాత్ర పోషిస్తున్న మహిళా ఛాంపియన్
Power Lifter Sai Revathi : కోచ్ సాయిరేవతి తెనాలిలోని క్విక్ స్పోర్ట్ అకాడమీని ఏర్పాటు చేసి గత నాలుగేళ్లుగా ప్రతిభావంతులైన గ్రామీణ క్రీడాకారులకు పవర్ లిఫ్టింగ్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ క్రీడలో తర్ఫీదు నిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:40 PM IST
పవర్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో తెనాలి క్రీడాకారులు వరుసగా పతకాలు సాధిస్తున్నారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పోటీల్లో బరిలో నిలిచి వివిధ విభాగాల్లో సత్తా చాటుతున్నారు. కుగ్రామాల నుంచి వచ్చి అంతర్జాతీయ క్రీడా వేదికలపై విజయాలతో దూసుకుపోతున్నారు. ఈ యువ క్రీడాకారుల్ని సాన బెడుతూ వారి పతకాల సాధనలో కీలకపాత్ర పోషిస్తోంది ఓ మహిళా ఛాంపియన్. గుంటూరు జిల్లా పెదరావూరుకు చెందిన అంతర్జాతీయ లిఫ్టర్ సాయి రేవతి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నక్విక్ స్పోర్ట్ అకాడమీ ఎంతో మంది యువ క్రీడాకారులకు శిక్షణతో పాటు అవకాశాలను ఇస్తోంది.
రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో పథకాలు సొంతం : క్రీడాకారులుగా రాణించాలనే తపన ఉన్నా సరైన శిక్షణ లేకపోవడంతో కొందరు విజయాలకు దూరమవుతుంటారు. అలాంటి వారికి అండగా ఉంటూ వారిని విజయతీరాలకు చేరుస్తోంది కోచ్ సాయిరేవతి. గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలోని క్విక్ స్పోర్ట్ అకాడమీని ఏర్పాటు చేసి గత నాలుగేళ్లుగా ప్రతిభావంతులైన గ్రామీణ క్రీడాకారులకు పవర్ లిఫ్టింగ్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ క్రీడలో తర్ఫీదు నిస్తోంది. రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పతకాలు సొంతం చేసుకునేలా యువతను తీర్చిదిద్దుతోంది.
గుంటూరు జిల్లా పెదరావూరు సాయి రేవతి స్వస్థలం. చిన్నతనంలోనే తండ్రిని కోల్పోయి కష్టాలతో సావాసం చేసిన సాయిరేవతి ఆర్థిక పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడంతో చదువుకునే అవకాశం కోసమే క్రీడల వైపు అడుగులు వేసింది. హ్యాండ్ బాల్ క్రీడాకారిణిగా, అథ్లెటిక్స్లోనూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. సీనియర్ క్రీడాకారుల సూచన మేరకు హ్యాండ్ బాల్, అథ్లెటిక్స్ ను పక్కన పెట్టి పవర్ లిఫ్టింగ్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ క్రీడను ఎంచుకుంది. సరైన శిక్షణ, కనీస మౌలిక వసతులు లేని ప్రతికూల పరిస్థితులను తట్టుకుని క్రీడాకారిణిగా పతకాలు సాధించండం అలవాటుగా మార్చుకుంది. రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో 40కుపైగా స్వర్ణ, రజత పతకాలు సాధించింది. కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో 3 బంగారు పతకాలు, 9 సార్లు స్ట్రాంగ్ విమెన్ అవార్డు, ఐదుసార్లు బెస్ట్ లిఫ్టర్ పురస్కారాన్ని అందుకుంది. క్రీడలతో పాటు చదువుల్లో మేటిగా రాణించిన సాయి రేవతి ఆదాయ పన్ను శాఖలో ఉద్యోగం సాధించింది.
"నేను థాయిలాండ్లో జరిగిన ప్రపంచ వెయిట్లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో పాల్గొన్నాను. కానీ ఊహించని భుజం గాయం కారణంగా వైదొలగవలసి వచ్చింది. అంతకుముందు, నేను వెయిట్లిఫ్టింగ్లో పతకాల్ని కూడా గెలుచుకున్నాను. మా కళాశాలలో ఈ క్రీడను చేపట్టిన మొదటి మహిళను నేనే, నన్ను చూసి చాలా మంది ఇతర అమ్మాయిలు ప్రోత్సాహం పొందారు. నేను మొదట్లో, చదువుతో పాటు క్రీడలను కూడా కొనసాగించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ రంగంలోకి ప్రవేశించాను. అంతేకాకుండా, నాలాంటి ఇతర ప్రతిభావంతులకు మద్దతు ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో, ఈ సంస్థను స్థాపించడానికి నేను రుణం తీసుకున్నాను. ఇక్కడ శిక్షణ పొందిన వారు రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలలో పోటీపడి పతకాలు గెలుచుకున్నారు" -సాయిరేవతి, అంతర్జాతీయ లిఫ్టర్
ప్రభుత్వ కొలువు సాధించిన తరువాత సాయి రేవతి అకాడమీ ఏర్పాటు చేసి సరికొత్త లక్ష్యం వైపు అడుగులు వేసింది. భర్త సహకారంతో తెనాలి పట్టణంలో క్విక్ స్పోర్ట్ అకాడమీ, ఫిట్ నెస్ సెంటర్ ను ఏర్పాటు చేసింది. పరిసర గ్రామాల్లోని ప్రతిభావంతులైన యువతీ యువకులకు పవర్ లిఫ్టింగ్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ క్రీడల్లో సహచర అంతర్జాతీయ క్రీడాకారుడు శివరామకిరణ్ రాజుతో కలిసి ఉచితంగా శిక్షణ అందిస్తోంది. నాలుగేళ్ల కాలంలో సాయి రేవతి వద్ద తర్ఫీదు పొందిన వారిలో సుమారు 15 మంది క్రీడాకారులు రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పతకాలు సాధించారు.
ఇటీవల కెనడాలో జరిగిన కామన్వెల్త్ పవర్లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్-2026 పోటీల్లో సాయిరేవతి దగ్గర శిక్షణ తీసుకున్న బొల్లు లిఖిత సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. అంతేకాదు చైనాలో జరిగిన ఆసియా ఛాంపియన్ షిప్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో ఎం. షానూన్ 47 కేజీల మహిళల విభాగంలో, లక్ష్మీవినయశ్రీ 84 కిలోల విభాగంలో కాంస్య పతకాలను దేశానికి అందించారు. వీరితో పాటు మరికొంతమంది ఔత్సాహిక క్రీడాకారులు కూడా ఉత్తమ ప్రతిభ చూపుతున్నారు. ప్రభుత్వం సహకారం అందిస్తే రాష్ట్రం నుంచి దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే అత్యుత్తమ క్రీడాకారుల్ని అకాడమీ నుంచి తీర్చిదిద్దుతానని సాయి రేవతి అత్మవిశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తోంది.
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