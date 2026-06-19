'తప్పు చేసినవారిని ఉపేక్షించం' - సాయికృష్ణ కుటుంబసభ్యులకు సీఎం చంద్రబాబు భరోసా
సీఎం చంద్రబాబును కలిసిన సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి, కుటుంబసభ్యులు - సాయికృష్ణ అదృశ్యంపై ఉన్నతస్థాయి దర్యాప్తు చేయిస్తున్నామన్న చంద్రబాబు - ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చిన సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 3:41 PM IST
SaiKrishna Family Meet CM Chandrababu : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి, కుటుంబ సభ్యులు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును ఆయన నివాసంలో కలిశారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు, విజయలక్ష్మికి ధైర్యం చెప్పి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. సాయికృష్ణ అదృశ్య ఘటనపై ఉన్నత స్థాయిలో దర్యాప్తు చేయిస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఇప్పటికే సీఐని సస్పెండ్ చేయటంతో పాటు దర్యాప్తు వేగవంతం చేశామని తెలిపారు. తప్పుందని తేలితే ఎంతటివారైనా ఉపేక్షించనని సీఎం స్పష్టం చేశారు. సాయికృష్ణ కుటుంబ సభ్యులను ఎమ్మెల్యే బోడె ప్రసాద్ సీఎం వద్దకు తీసుకొచ్చారు.
సాయికృష్ణ నివాసానికి దర్యాప్తు బృందం : మరోవైపు విజయవాడ కృష్ణలంకలో సాయికృష్ణ అదృశ్యం మిస్టరీ కేసులో పోలీసులు స్పీడ్ పెంచారు. సాయికృష్ణను లాకప్డెత్ చేశారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సీఐ నాగరాజుపై కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తు అధికారిగా రాజమహేంద్రవరం ఎస్పీ నరసింహకిశోర్ను నియమించారు. ఈ క్రమంలోనే ఏసీపీ దైవ ప్రసాద్ నేతృత్వంలో ఇద్దరు సీఐలు, ఎస్సైలు నేడు సాయికృష్ణ నివాసానికి వెళ్లారు. ఆ సమయంలో సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి ఆసుపత్రికి వెళ్లడంతో పోలీసులు వేచి చూశారు. తిరిగి వచ్చాక విజయలక్ష్మితోపాటు మరో ఇద్దరు కుటుంబ సభ్యుల స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసినట్లు ఏసీపీ దైవప్రసాద్ చెప్పారు. అలాగే ముగ్గురు ఫోరెన్సిక్ సభ్యులు కృష్ణలంక PSకు వెళ్లి ఆధారాలు సేకరించారు. కేసు దర్యాప్తు చురుగ్గా సాగుతోందని సాయికృష్ణ కుటుంబ సభ్యులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
సీఐ నాగరాజుపై కేసు నమోదు : సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో మరో పరిణామం చోటు చేసుకుంది. కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో సాయికృష్ణ మాయమైన ఘటనకు సంబంధించి ఇప్పటికే సస్పెన్షన్కు గురైన మాజీ సీఐ నాగరాజుపై విజయవాడ కృష్ణలంక పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. బాధితుడు సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు. నిందితుడైన మాజీ సీఐ నాగరాజుపై కృష్ణలంక పోలీసులు పలు తీవ్రమైన 127(4), 127(6), 103(1), 238 బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ల కింద కేసును నమోదు చేశారు.
విచారణ ఈనెల 29కి వాయిదా: మరోవైపు ఈ వివాదంపై స్పందించిన హైకోర్టు, సాయికృష్ణను కోర్టు ముందు హాజరుపరచాలని పోలీసులను ఆదేశించింది. అయితే గాదే సాయికృష్ణ ఆచూకీ కోసం లభ్యం కాలేదని పోలీసుల తరఫున న్యాయవాది హైకోర్టుకు నివేదించారు. సాయికృష్ణని వెతికేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. కోర్టు ముందు హాజరుపరిచేందుకు మరికొంత సమయం ఇవ్వాలని కోరారు. దీంతో విచారణ ఈనెల 29కి వాయిదా వేస్తున్నట్లు హైకోర్టు ప్రకటించింది. ఈలోపు ఆచూకీ దొరికితే తమ ముందు హాజరుపరచాలని స్పష్టం చేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ ఆర్.రఘనందన్రావు, జస్టిస్ టీసీడీ శేఖర్తో కూడిన ధర్మాసనం ఇటీవలే ఉత్తుర్వులిచ్చింది.
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