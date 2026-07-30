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సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో లాయర్‌పై తల్లి తీవ్ర ఆరోపణలు - సీబీఐ విచారణపై హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు

పాత న్యాయవాదిపై సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి ఆరోపణలు - కొత్త న్యాయవాది నియామకానికి హైకోర్టులో అనుబంధ పిటిషన్ దాఖలు - లాయర్‌పై ఆరోపణలు తీవ్రమైనవన్న ధర్మాసనం

Sai Krishna Disappearance Case Update
Sai Krishna Disappearance Case Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 9:33 AM IST

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Sai Krishna Disappearance Case Update : విజయవాడ కృష్ణలంకకు చెందిన గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. తాజాగా ఈ కేసులో హైకోర్టులో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. తన కుమారుడి అదృశ్యంపై దాఖలు చేసిన హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్‌ను, తన అనుమతి లేకుండానే ఉపసంహరించుకునేందుకు న్యాయవాది ప్రయత్నించారని సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై స్పందించిన హైకోర్టు విచారణను వాయిదా వేసింది. మరోవైపు ఇదే కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలన్న పిల్ పైనా న్యాయస్థానం విచారణ జరిపింది.

లాయర్‌పై తల్లి ఆరోపణలు : సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి తన న్యాయవాదిపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తన కుమారుడి అదృశ్యం వ్యవహారంలో గతంలో ఆమె హైకోర్టులో హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ వేశారు. అయితే ఆ పిటిషన్‌ను వెనక్కి తీసుకునేందుకు (ఉపసంహరణ) అనుమతి ఇవ్వాలంటూ ఆమె తరఫు న్యాయవాది కోర్టులో అనుబంధ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. కానీ ఈ పిటిషన్ తన అంగీకారం లేకుండానే వేశారని విజయలక్ష్మి ఆరోపిస్తున్నారు. తన ప్రమేయం లేకుండా పిటిషన్ వేసిన పాత న్యాయవాదిని మార్చాలని ఆమె నిర్ణయించుకున్నారు.

కొత్త న్యాయవాది నియామకానికి : పాత లాయర్ స్థానంలో వాసుదీవుడు అనే మరో న్యాయవాదిని నియమించుకునేందుకు విజయలక్ష్మి సిద్ధమయ్యారు. ఇందుకు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ కోర్టులో తాజాగా మరో అనుబంధ పిటిషన్ వేశారు. ఈ విషయాలన్నింటినీ బుధవారం కొత్త న్యాయవాది వాసుదీవుడు హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. అలాగే దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగించాలని కోరుతూ విజయలక్ష్మి కూడా మరో న్యాయవాదితో అనుబంధ పిటిషన్ వేసిన విషయం తెలిసిందే.

ఈ వ్యవహారాన్ని హైకోర్టు ధర్మాసనం నిశితంగా పరిశీలించింది. న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ రవినాథ్ తిల్హరి, జస్టిస్ చింతలపూడి పురుషోత్తం కుమార్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం దీనిపై స్పందించింది. కక్షిదారు అనుమతి లేకుండా పిటిషన్ ఉపసంహరణ కోరడం తీవ్రమైన ఆరోపణ అని న్యాయస్థానం వ్యాఖ్యానించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సదరు పాత న్యాయవాది వాదనలను కూడా తప్పనిసరిగా వినాలని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. తదుపరి విచారణను గురువారానికి వాయిదా వేస్తూ బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

సీబీఐ దర్యాప్తు కోరుతూ మరో పిల్ : ఇదిలా ఉంటే సాయికృష్ణ కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలని కోరుతూ కోర్టులో మరో పిల్ (ప్రజా ప్రయోజన వాజ్యం) దాఖలైంది. సొసైటీ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ కాన్‌స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ అధ్యక్షుడు గోచిపాత శ్రీనివాసరావు ఈ పిటిషన్ వేశారు. ఈ పిల్ పై కూడా హైకోర్టు బుధవారం విచారణ చేపట్టింది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ కేసును విచారించింది.

సీల్డ్ కవర్‌లో సిట్ దర్యాప్తు వివరాలు : ఈ విచారణ సందర్భంగా సిట్ తరఫున ప్రత్యేక ప్రభుత్వ న్యాయవాది ప్రణతి వాదనలు వినిపించారు. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు జరిగిన దర్యాప్తు వివరాలను సీల్డ్ కవర్‌లో హైకోర్టుకు సమర్పించారు. కేసులో కీలకమైన సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ను సీజ్ చేశామని కోర్టుకు తెలిపారు. పలువురు సాక్షులను కూడా విచారించామన్నారు. ఈ కేసులో మొత్తం ఆరుగురు నిందితులు ఉంటే ఇప్పటికే ఐదుగురిని అరెస్టు చేశామని వివరించారు. అయితే సాయికృష్ణ మృతదేహాన్ని ఇంకా కనుగొనాల్సి ఉందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు.

సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులు సమర్పించండి : సిట్ వాదనలు విన్న ధర్మాసనం పలు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న కృష్ణలంక పూర్వ సీఐ నాగరాజు పోలీసు కస్టడీ వ్యవహారంపై ఆరా తీసింది. సీఐ నాగరాజును సుప్రీంకోర్టు ఎన్ని రోజులు పోలీసు కస్టడీకి ఇచ్చిందో తెలపాలని అడిగింది. ఆ కస్టడీకి సంబంధించిన సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల కాపీలను, దర్యాప్తు పురోగతి వివరాలను తమ ముందు ఉంచాలని ప్రభుత్వ న్యాయవాదికి సూచించింది. అనంతరం తదుపరి విచారణను వాయిదా వేసింది.

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