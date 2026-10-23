సాయికృష్ణ మృతి కేసు సీబీఐకి బదిలీ - నేటి నుంచి రంగంలోకి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ
హైకోర్టు ఆదేశాలతో సాయికృష్ణ మృతి కేసును సిట్ అధికారులు సీబీఐకి అప్పగించారు. హైదరాబాద్లోని సీబీఐ కార్యాలయంలో పూర్తి దస్త్రాలను అందజేశారు. కేసు దర్యాప్తు మళ్లీ మొదటి నుంచి జరగనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 10:52 AM IST
CBI takes over Sai Krishna Case : సాయికృష్ణ మృతి కేసు సీబీఐకి బదిలీ అయింది. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సిట్ అధికారులు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థకు అప్పగించారు. ఈ మేరకు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం హైదరాబాద్లోని సీబీఐ కార్యాలయానికి వెళ్లింది. కేసుకు సంబంధించిన దస్త్రాలను సీబీఐకి స్వాధీనం చేసింది. దర్యాప్తును హైదరాబాద్ విభాగం పర్యవేక్షించనుంది. ఈ కేసుకు సంబంధించి తాజాగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి మొదటి నుంచి దర్యాప్తు ప్రారంభించనున్నారు.
సాయికృష్ణ కేసు వివరాలను సిట్ అధికారులు సీబీఐకి సమర్పించారు. ఇకపై ఈ కేసులో సీబీఐ రంగంలోకి దిగనుంది. కేసు దర్యాప్తు మళ్లీ మొదటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఇప్పటి వరకు కేసుకు సంబంధించి సిట్ సేకరించిన ఆధారాలు, సాక్షుల స్టేట్మెంట్లు, రికార్డులు, నిందితుల రిమాండ్ రిపోర్టులను సీబీఐ అధికారులకు అందజేశారు. దీంతో అధికారికంగా కేసు బదిలీ అయింది. నేటి నుంచి సీబీఐ బృందం విజయవాడలో మకాం వేయనుంది. నేరం జరిగినట్లుగా తేల్చిన కృష్ణలంక పోలీస్స్టేషన్, పాత ఎన్హెచ్ఏఐ భవనం, స్మశాన వాటిక ప్రాంతాలకు వెళ్లి సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయనున్నారు. ఘటన జరిగిన తీరుపై అంచనాకు రానున్నారు. ఛార్జిషీట్లో సిట్ పేర్కొన్న 120 మంది సాక్ష్యులను తిరిగి విచారించనున్నారు. అవసరమైతే మరింత మందిని సాక్షులుగా చేర్చనున్నారు.
తాజాగా సీబీఐ కేసు : ఈ కేసులో మొత్తం ఏడుగురిని సిట్ నిందితులుగా తేల్చి అరెస్ట్ చేసింది. వీరిలో కృష్ణలంక స్టేషన్ హోంగార్డు కోనేటి వెంకటరాజు బెయిల్పై విడుదలయ్యారు. మిగిలిన ఆరుగురు ప్రస్తుతం జ్యుడిషియల్ రిమాండ్లో ఉన్నారు. వీరు కాకుండా కృష్ణలంక స్టేషన్కు చెందిన మరో ముగ్గురి ప్రమేయం ఉన్నట్లు సిట్ గుర్తించింది. వీరిని కూడా సీబీఐ నిందితులుగా చేర్చనున్నట్లు తెలిసింది. కృష్ణలంక స్టేషన్లో నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా తిరిగి తాజాగా సీబీఐ కేసు కట్టనుంది. విచారణ బాధ్యత రెండో ఏజేఎంఎఫ్సీ కోర్టు నుంచి విజయవాడలోని సీబీఐ న్యాయస్థానానికి మారనుంది. నిందితులను కస్టడీకి తీసుకుని తిరిగి విచారించనున్నారు. మృతదేహం ఆనవాళ్లు ఇప్పటి వరకూ లభించలేదు. సిట్ స్వాధీనం చేసుకున్న ఎముకులు, లాఠీపై ఉన్న రక్తపు మరకలు సాయికృష్ణవేనా అనే కోణంలో సీబీఐ ప్రధానంగా దృష్టి సారించనుంది. వాటికి సంబంధించి డీఎన్ఏ పరీక్ష ఫలితం ఇంకా రావాల్సి ఉంది.
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