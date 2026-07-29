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కల నిజమాయె విక్రమ్‌ వరమాయె - విక్రమ్‌-1 ప్రయోగంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఇంజినీర్‌ సాయిధీరజ్‌

దేశీయ తొలి ప్రైవేటు ఆర్బిటల్‌ రాకెట్ ప్రయోగంలో మఠంపల్లికి చెందిన యువ ఇంజినీర్‌ - ‘స్కైరూట్‌ ఏరోస్పేస్‌’ అంతరిక్ష సంస్థ ఏవియానిక్స్‌ విభాగంలో హార్డ్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌గా విధులు - విక్రమ్‌-1 ప్రయోగంలో కీలక పాత్ర

Mathampally young Engineer in Skyroot Aerospace
Mathampally young Engineer in Skyroot Aerospace (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 11:04 PM IST

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Mathampally young Engineer in Skyroot Aerospace : ఇటీవల అంతరింక్ష రంగంలో సత్తాచాటిన స్పేస్‌టెక్‌ స్టార్టప్ స్కైరూట్‌ 'స్కైరూట్‌ ఏరోస్పేస్‌'​ గురించి తెలిసిందే. దేశీయ తొలి ప్రైవేటు ఆర్బిటల్‌ రాకెట్ ప్రయోగంలో మఠంపల్లికి చెందిన యువ ఇంజినీర్‌ సిరిగిరిశెట్టి వెంకట సాయిధీరజ్‌ భాగస్వామి అయ్యారు. హైదరాబాద్‌కు చెందిన ప్రముఖ స్పేస్‌టెక్‌ స్టార్టప్‌ ‘స్కైరూట్‌ ఏరోస్పేస్‌’ అంతరిక్ష సంస్థ ఏవియానిక్స్‌ విభాగంలో హార్డ్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. సాయిధీరజ్‌ తండ్రి వెంకటేశ్వరరావు మట్టపల్లి ఎన్‌సీఎల్‌ ఫ్యాక్టరీలో సీనియర్‌ అసిస్టెంట్‌గా ఉద్యోగ విరమణ చేశారు. తల్లి జయలక్ష్మి ప్రస్తుతం మఠంపల్లి మాంట్‌ఫోర్ట్‌ హై స్కూల్​లో టీచర్​గా పనిచేస్తున్నారు.

విక్రమ్‌-1 విజయవంతం కావడంతో : శ్రీహరికోట నుంచి ప్రయోగించిన తొలి కక్ష్య రాకెట్‌ విక్రమ్‌-1లోని ప్రధాన విభాగం ఎఫెన్సీ జట్టులో సాయిధీరజ్‌ ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు. ఆయన ఎన్‌సీఎల్‌ హై స్కూల్​లో పదో తరగతి వరకు చదివారు. ఆపై కోదాడ అనురాగ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో బీటెక్‌ ఈసీఈ పూర్తి చేశారు. తర్వాత డీఆర్‌డీవోలో కొంతకాలం కాంట్రాక్ట్‌ ఇంజినీర్‌గా విధులు నిర్వహించారు. అనంతరం స్కైరూట్‌ ఏరోస్పేస్‌ సంస్థలో ఉద్యోగంలో చేరారు. స్కైరూట్‌ ఏరోస్పేస్‌ సంస్థ 2018లో ప్రారంభమైందని సాయిధీరజ్‌ అన్నారు. 2022లో సబ్‌ ఆర్బిటల్‌ రాకెట్‌ ప్రయోగించారన్నారని చెప్పారు. 2026లో విక్రమ్‌-1 విజయవంతం కావడం సంతోషంగా ఉందని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

Mathampally young Engineer in Skyroot Aerospace
విక్రమ్‌-1 ప్రయోగంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఇంజినీర్‌ సాయిధీరజ్‌ (ETV Bharat)

శ్రీహరికోటలోనే మకాం : విక్రమ్‌-1 రాకెట్‌ ప్రయోగంలో సాలిడ్‌ మోటార్‌ 1, 2, 3వ స్టేజీలో మా ఎఫెన్సీ జట్టు పని చేసిందని సాయిధీరజ్‌ అన్నారు. ఇందుకోసం శ్రీహరికోట లాంచ్‌ కాంపెయిన్‌లో నెల రోజుల పాటు ఉన్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. రాకెట్​ నింగిలోకి ఎగిశాక నాజిల్‌ యాక్చులేషన్‌లో మొదటి మూడు దశలు కీలకం అని వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో స్టేజీల వారీగా 50 మంది వరకు ఉన్న మేము ప్రతి విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించామని వెల్లడించారు. రోజూ దాని పని తీరును పరీక్షిస్తూ సీనియర్ల సలహాలు తీసుకునేవాళ్లమని చెప్పుకొచ్చారు. డీఆర్‌డీవోలో పని చేసిన తనకు ‘స్కైరూట్‌ ఏరోస్పేస్‌’ ఎన్నో అనుభవాలను నేర్పించిందని పేర్కొన్నారు.

ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తే : విద్యార్థి దశలోనే ఇస్రోలో రాకెట్‌ సైంటిస్ట్‌ కావాలని కలలు కనేవాడినని సాయిధీరజ్‌ చెప్పారు. ఆ స్వప్నం ఈ రూపంలో నెరవేరిందని ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఒకసారి ఇస్రోలో జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో ఎంపిక కాలేదని అన్నారు. అయినా నిరుత్సాహ పడకుండా తన ప్రయత్నాలను కొనసాగించినట్లు వెల్లడించారు. స్కైరూట్‌ సంస్థ తనకి అవకాశం ఇచ్చిందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తన ఆశయాన్ని నెరవేర్చుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. అంతరిక్ష రంగంలోని అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునే భాగ్యం కలిగిందన్నారు.

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TAGGED:

SKYROOT AEROSPACE ENGINEER
MATHAMPALLY YOUNG ENGINEER
విక్రమ్‌ 1 ప్రయోగంలో సాయిధీరజ్‌
SAI DHEERAJ IN MISSION AGMAN

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