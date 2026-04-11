గోడలపై 'వర్లీ' చిత్రకళతో ఆధునిక విద్య - దివ్యాంగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతోన్న సాయిదీపిక

అమ్మ స్ఫూర్తితో అభాగ్యులకు సాయిదీపిక అండ - వర్లీ ఆర్ట్‌తో దివ్యాంగుల జీవితాల్లో వెలుగులు - 20 నిమిషాల్లో సంపూర్ణ రామాయణం రివిజన్ - మాటలు రాని వారికి బొమ్మలే భాషయ్యాయి

Sai Deepika Helping Differently Abled People Through Warli Art
Sai Deepika Helping Differently Abled People Through Warli Art (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 8:10 PM IST

Sai Deepika Helping Differently Abled People Through Warli Art : గిరిజన కళ దివ్యాంగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతోంది. ప్రాచీన 'వర్లీ' చిత్రకళను సామాజిక సేవకు వారధిగా మార్చుకుందా యువతి. మాటలు రాని, మానసిక స్థితి సరిగా లేని దివ్యాంగులకు సైతం క్లిష్టమైన పాఠాలను బొమ్మల రూపంలో వివరిస్తోంది. 20 నిమిషాల్లో సంపూర్ణ రామాయణాన్ని అర్థం చేసుకునేలా ఆమె రూపొందించిన చిత్రాలు ఇప్పుడు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తన సేవలకు గాను 'తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌'లోనూ చోటు సంపాదించుకుంది అనంతపురానికి చెందిన సాయి దీపిక.

గోడలపై 'వర్లీ' చిత్రకళతో ఆధునిక విద్య - దివ్యాంగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతోన్న సాయిదీపిక (ETV)

మానసిక స్థితి సరిగా లేని చిన్నారులను చూస్తే చాలామంది సానుభూతి చూపిస్తారు. ఈ యువతి వారి జీవితాల్లో మార్పు కోరుకుంది. ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలైన తన తల్లి చేస్తున్న సామాజిక సేవను చూస్తూ పెరిగిందీ అమ్మాయి. ఆ ప్రభావంతోనే తాను కూడా సమాజానికి ఏదైనా చేయాలని అనుకుంది. తల్లితో కలిసి విశాఖ ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో పర్యటించినప్పుడు గిరిజనులు వర్లీ ఆర్ట్‌ ద్వారా పిల్లలకు విలువలు నేర్పడం చూసి స్ఫూర్తి పొందింది. ఆ కళను శక్తివంతమైన బోధనా సాధనంగా మలచి దివ్యాంగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుంది.

వర్లీ బొమ్మలతో ఆధునిక విద్య : ఈ యువతి పేరే సాయి దీపిక. అనంతపురం స్వస్థలం. తల్లి వరలక్ష్మి సైకాలజీలో డాక్టరేట్ పొంది, ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలుగా పని చేస్తున్నారు. చిన్నప్పుటి నుంచి చదువులో చురుగ్గా ఉండే సాయిదీపిక ఇంటర్ తర్వాత చెన్నై నిప్మిడ్‌లో ప్రవేశ పరీక్ష రాసి ఉత్తమ ర్యాంకు సాధించింది. దివ్యాంగుల విద్య బోధించే మెళకువలను క్షుణ్ణంగా నేర్పుకుంది. క్లినికల్ సైకాలజీలో మాస్టర్స్ చేస్తున్న సాయి దీపిక గిరిజన ప్రాంతాల్లోని గోడలపై ఉండే వర్లీ బొమ్మలను ఆధునిక విద్య బోధనకు అనుగుణంగా మలిచింది.

సాధారణ విద్యార్థులకే రామాయణం వంటి క్లిష్టమైన ఘట్టాలను గుర్తుంచుకోవడం కష్టమైన పని. అలాంటిది మానసిక దివ్యాంగులకు అది మరింత కష్టం. కానీ సాయి దీపిక తన సృజనాత్మకతతో పదో తరగతి తెలుగు ఉపవాచకంలోని సంపూర్ణ రామాయణాన్ని వర్లీ చిత్రాల రూపంలోకి మార్చేసింది. సీతారాముల వనవాసం నుంచి రావణ సంహారం వరకు ప్రతి ఘట్టాన్ని బొమ్మల ద్వారా వివరిస్తోంది.

పేదలకు, దివ్యాంగులకు అండగా : సేవ అనేది ఒక ప్రాంతానికే పరిమితం కాకూడదని 'గివింగ్ హాండ్స్ ఫౌండేషన్' అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ స్థాపించింది సాయి దీపిక. ఈ సంస్థ ద్వారా పేదలకు, దివ్యాంగులకు అండగా నిలుస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక ప్రాజెక్టు మంజూరు కావడంతో ప్రస్తుతం శ్రీకాళహస్తి వేదికగా తన సేవా కార్యక్రమాలను విస్తరించింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సైతం వర్లీ ఆర్ట్ ద్వారా విద్యార్థులకు నైతిక విలువలు, సామాజిక స్పృహపై అవగాహన కల్పిస్తోంది.

సాయి దీపిక చేస్తున్న ఈ వినూత్న ప్రయోగాన్ని 'తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్' సంస్థ గుర్తించింది. దివ్యాంగులకు ఉత్తమ బోధనా పద్ధతులను రూపొందించినందుకు గాను ఆమెను ప్రత్యేక అవార్డుతో సత్కరించింది. సాయి దీపిక ప్రతిభను చూసి అటు ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఇటు తల్లిదండ్రులు సైతం హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఒక చిన్న ఆలోచన వందలాది మంది దివ్యాంగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతోంది. సాయి దీపిక చేస్తున్న ఈ కృషి ఇలాగే కొనసాగాలని ఆమె మరెన్నో రికార్డులు సాధించాలని ఆశిస్తూ ఆల్ ద బెస్ట్ చెబుదాం.

