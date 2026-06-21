'ఒక్క రూపాయి కాన్సెప్ట్తోనే సక్సెస్ అయ్యాం - రుచి కంటే శుభ్రతే మా విధానం'
అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలనుకున్న బీటెక్ టిఫిన్స్ యజమాని - కుటుంబ ఫుడ్ బిజినెస్నే బ్రాండ్గా క్రియేట్ చేయాలని ఆలోచన - ఫ్రాంచైజీలతో 72 మందికి ఉపాధి కల్పన - బిజినెస్లో నాణ్యతే ముఖ్యమంటున్న సాయిచరణ్
Published : June 21, 2026 at 6:31 PM IST
BTech Tiffins Franchises Hyderabad : బీటెక్ పూర్తి చేసి విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలని ఆ యువకుడి తండ్రి కల. కానీ, విధి మరోలా తలచింది. అమెరికా విధిస్తున్న కఠినమైన ఆంక్షల వల్ల ఆ అవకాశం చేజారింది. దీంతో ఆ యువకుడు తన తండ్రి మార్గాన్నే జీవనోపాధిగా ఎంచుకున్నాడు. సరిగ్గా సంవత్సరం తిరగకుండానే 'బీటెక్ టిఫిన్స్' ద్వారా తానే 75 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాడు. తన ప్రతిభ, ఆలోచనతో యవతకు ప్రేరణగా నిలుస్తున్న బీటెక్ టిఫిన్స్ యజమాని సాయిచరణ్తో ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్ నిర్వహించిన ముఖాముఖి ద్వారా తన వ్యాపార రహస్యాన్ని తెలుసుకుందాం.
జీవితంలో మీరు ఎలా స్థిరపడాలనుకున్నారు?
స్కూల్లో ఉన్నప్పటి నుంచే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ అవుదామనుకున్నాను. అమ్మానాన్న కూడా విదేశాలకు వెళ్లి జాబ్ చేయాలని ఆకాంక్షించారు. అయితే మాకు జనగాంలో టిఫిన్ సెంటర్ ఉంది. బాగానే నడుస్తుంది. అయితే, నేనెందుకు అమెరికా వెళ్లి ఉద్యోగం చేయాలి? ఉన్న బిజినెస్ను టేకోవర్ చేసుకొని, బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసి, ఫ్రాంచైజీలుగా విస్తరించొచ్చు కదా అన్న ఆలోచన వచ్చింది. ఈ విషయాన్ని ఇంట్లోవాళ్లకి, స్నేహితులకు చెప్తే వద్దన్నారు. ఈ క్రమంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. విదేశాలకు ఈ ఏడాది కాకపోతే మరో సంవత్సరం వెళ్లొచ్చని మొండి పట్టు పట్టాను. అలా చివరకి వాళ్లే నాకో టిఫిన్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు.
ఈ వ్యాపారాన్ని మీకు ఫ్రాంచైజీ మోడల్గా తీసుకోవాలని ఎందుకు అనిపించింది?
ఫ్రాంజైజీ అంటే బిజినెస్ను మరో ప్రాంతంలో కూడా ఏర్పాటు చేయడం మాత్రమే మా కాన్సెప్ట్ కాదు. మాకు జనగాంలో మా మొదటి టిఫిన్ సెంటర్ ఎలాగుందో అచ్చం అదే మోడల్లో స్థాపించాలి. దీని కోసం నేను ముంబయి, దిల్లీ, నోయిడా, హరియాణాలో తిరిగి ఫ్రాంచైజీలను ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రణాళికలు అందించే ఏజెన్సీలను సంప్రదించాను. నా ఫ్రాంచైజీ మాడల్ గురించి ఒక బ్లూ ప్రింట్ తీసుకున్నాను. దీని ద్వారా పనిని ఆర్గనైజింగ్గా చేయవచ్చు.
ప్రస్తుతం మీ ఫ్రాంచైజీల్లో ఎంత మంది పనిచేస్తున్నారు?
మా దగ్గర చిన్న స్థాయి నుంచి పెద్ద స్థాయి ఉద్యోగుల వరకు అందిరినీ ఒకేలా గౌరవిస్తాం. వర్కర్స్ మధ్య వ్యత్యాసం కనిపించకుండా అందిరికీ ఒకే రకమైన డ్రెస్ కోడ్ అందిస్తాం. ఐడీ కార్డ్స్ ఇస్తున్నాం. వారికి ఆరోగ్య బీమా కల్పిస్తున్నాం. అందుకోసం ఒక్కొక్కరికి ఏడాదికి రూ.2,000 నుంచి రూ.2,500 చెల్లిస్తున్నాం. వారికి జీతాలు నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలో జమచేస్తాం. అవసరం మేరకు ఉద్యోగులకు రుణ సదుపాయం కూడా కల్పిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం మా దగ్గర 73 మంది పనిచేస్తున్నారు. సంవత్సరంలోగా దాదాపు 500 మందికి ఉపాధి కల్పించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నాం.
రుచి నాణ్యతలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు? ఏ ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నారు?
ఎక్కువగా రుచి కన్నా, నాణ్యతపై దృష్టి పెడుతున్నాం. కస్టమర్లకు అందించే ప్లేట్లలో ప్లాస్టిక్కు బదులు బటర్ షీట్లను ఉపయోగిస్తున్నాం. ప్లాస్టిక్ కవర్లపై వేడిగా ఉన్న ఆహారం ఉంచడంతో, కరిగిపోయి చిన్న చిన్న మైక్రాన్లు మన శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. దీని వల్ల భవిష్యత్తులో క్యాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదముంది. కానీ, బటర్ షీట్ల వల్ల ఎలాంటి హాని ఉండదు. పని చేసేవారు కూడా పూర్తిగా పరిశుభ్రతను పాటించేలా జాగ్రత్త పడతాం.
ఒక్క రూపాయి ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? ఇది మీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని అనుకున్నారా?
బిజినెస్ను విస్తరించే క్రమంలో రెండు ఫ్రాంచైజీలను సాధారణంగా ప్రారంభించాం. కానీ పెద్దగా గుర్తింపు లభించలేదు. ఎలాగైనా మన బ్రాండ్ ప్రకటన ఇచ్చుకోవాలని భావించాం. అయితే, ముందుగా ఫ్రీ టిఫిన్ పెడదామనుకున్నా, ఇప్పట్లో చాలా హోటళ్లు ప్రారంభంలో ఉచితంగా అందిస్తున్నాయి. ఇది రొటీన్గా ఉంటుందనిపించింది. అప్పుడే ఒక్క రూపాయి ఆలోచన వచ్చింది. అలా మేము ప్రకటన చేసిన తర్వాత దాదాపు 400 నుంచి 500 కిలోల పిండితో టిఫిన్స్ చేసి పెట్టాం. మా 'రూపాయి టిఫిన్ సెంటర్' బాగా వైరల్ అయిపోయింది. మాకు ఈ ఆలోచనతో మా రుచి, నాణ్యతను చూపించడానికి అవకాశం దొరికింది.
మీ బిజినెస్ వారసత్వాన్ని కొనసాగించడానికి మీ ప్రణాళికలు ఏమిటి?
దేశవ్యాప్తంగా మా బ్రాండ్పేరు వినిపించాలనే ఆశయంతో పని చేస్తున్నాం. కచ్చితంగా సాధిస్తామన్న నమ్మకం ఉంది. ప్రస్తుతం దీని గురించి అందరి సలహాలు తీసుకుంటున్నాను. నాకు ప్లాన్-బీ ఆలోచన లేదు. నా జీవితం వ్యాపారానికే కేటాయించాలనుకున్నాను. అయితే, 72 మంది పనిచేసేవారితో పాటు 40 మంది బీ టెక్ చేసిన వాళ్లం ఉన్నాం. అందరినీ కలిపితే 110 మందికి బీటెక్ టిఫిన్స్ ఉపాధి కల్పిస్తోంది.
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