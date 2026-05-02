ETV Bharat / state

YUVA : ఐదుసార్లు విఫలం - ఆరోసారి విజయం : ఆదిలాబాద్‌ ఏజెన్సీ టు కలెక్టర్‌ కొలువు

చిన్ననాటి కలను నెరవేర్చుకున్న యువకుడు - 5సార్లు విఫలం ఆరో ప్రయత్నంలో సక్సెస్‌ - ఐఎఫ్ఎస్ వచ్చినా సెలవులు పెట్టి ఐఏఎస్‌కు సన్నద్ధం - కలెక్టర్‌గా ఎంపికైన గిరిజన విద్యార్థి సాయి చైతన్య

Sai Chaitanya
Sai Chaitanya (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 2, 2026 at 2:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tribal Student Sai Chaitanya Selected as Collector : మారుమూల గిరిజన ప్రాంతం. అక్కడ చదువుకునే వారు అరుదు. ఆ యువకుడు మాత్రం ఉన్నత చదువులు చదివాడు. యూపీఎస్సీపై ఏమాత్రం అవగాహన లేకున్నా స్కూల్‌ టీచర్‌ ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో యూపీఎస్సీకి సన్నద్ధమయ్యాడు. వరుసగా ఐదుసార్లు ఓటమి పలకరించినా వెనకడుగు వేయలేదు. సాధన మధ్యలో ఐఎఫ్ఎస్​కు అర్హత సాధించినా సెలవులు పెట్టి మరీ ఐఏఎస్​కు ప్రిపేర్‌ అయ్యాడు. ఫలితంగా 2025లో ఆలిండియా 68వ ర్యాంకు సాధించి కలెక్టర్‌ కలను సాకారం చేసుకున్నాడు ఆదిలాబాద్‌కు చెందిన సాయిచైతన్య.

కలెక్టర్‌ చేతులమీదుగా అవార్డులు : ఐఏఎస్‌ కావాలన్నది అతడి కల. అందుకోసం నిరంతర సాధన చేశాడు . వరుస పరాజయా లు ఎదురైనా వెనకడుగు వేయలేదు. మొక్కవోని దీక్షతో నిరంతరం కృషి చేశాడు. 4 సార్లు ఓటమి రుచి చూసి ఐదో ప్రయత్నంలో 2023లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ క్యాడర్‌కు చెందిన ఐఎఫ్ఎస్​కు ఎంపికయ్యాడు. అందులో చేరి కొంతకాలం సెలవు పెట్టి మళ్లీ యూపీఎస్సీ పరీక్షకు సన్నద్ధమయ్యాడు. ఫలితంగా 2025లో ఆలిండియా 68వ ర్యాంకు సాధించి ఐఏఎస్‌గా ఎంపికయ్యాడు. చిన్నప్పుడు కలెక్టర్‌ చేతులమీదుగా అవార్డులు అందుకోవాలనుకున్న కోరిక నుంచి నేడు ఏకంగా కలెక్టర్‌ అయ్యి ప్రతిభ చాటుకున్నాడు.

సాయి చైతన్య విద్యాభ్యాసం : ఈ యువకుడు సాయి చైతన్య. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలోని పల్సి అనే తండా స్వస్థలం. తండ్రి గోవింద్‌రావు కానిస్టేబుల్‌, తల్లి కవిత ప్రభుత్వ టీచర్‌. వృత్తిరీత్యా ఉట్నూర్‌లో స్థిరపడ్డారు. అక్కడే సాయి చైతన్య ప్రాథమిక విద్య కొనసాగింది. కాగజ్‌నగర్‌లోని నవోదయ విద్యాలయలో పదోతరగతి చదివాడు. 2015లో హైదరాబాద్‌లో ఇంటర్‌, ఎన్​ఐటీ తిరుచ్చిలో బీటెక్‌ మెకానికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేశాడు.

స్కూల్లో కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా తోటి విద్యార్థులు అవార్డులు అందుకుంటుంటే, తానూ ఎందుకు కలెక్టర్ కాకూడదన్న టీచర్ మాట, ఇంజినీరింగ్ కాన్వొకేషన్‌కు గెస్ట్‌గా వచ్చిన ఐఏఎస్ సీనియర్ స్ఫూర్తి. ఆ రెండు సంఘటనలే అప్పటివరకు యూపీఎస్సీ అంటే ఏంటో కూడా తెలియని చైతన్యలో ఆలోచనను రేకెత్తించాయి. అవే అతడి జీవితాన్నిమలుపు తిప్పాయి. నేడు ఐఏఎస్‌గా ఎంపికయ్యేలా చేశాయి.

క్రిష్ణగిరి జిల్లా శిక్షణ కలెక్టర్‌గా పోస్టింగ్‌ : చైతన్యకు ఈ విజయం అంత సులభంగా ఏం రాలేదు. 2019లో మొదలైన ప్రయాణం 2023 వరకు ఎన్నో సవాళ్లు విసిరింది. ఒకసారి ప్రిలిమ్స్, మరోసారి మెయిన్స్ చేజారింది, ఇంకోసారి ఇం టర్వ్యూ అడుగు దూరంలో ఆగిపోయింది. అయినా నిరాశ చెందలేదు. ప్రతి ఓటమి నుంచి పాఠం నేర్చుకున్నాడు. 2023లో ఐఎఫ్ఎస్​కు ఎంపికైనా, లక్ష్యం ఐఏఎస్ మాత్రమేనని సెలవు పెట్టి మరీ చదివాడు. ఫలితంగా 2025లో ఆలిండియా 68వ ర్యాంకు సాధించాడు. ముస్సోరిలో ఏడాది శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని తాజాగా తమిళనాడు కేడర్ కింద క్రిష్ణగిరి జిల్లా శిక్షణ కలెక్టర్‌గా పోస్టింగ్‌ పొందాడు.

"5వ తరగతి వరకు ఉట్నూరులో చదువుకున్నాను. ఆ తర్వాత నవోదయలో చదువుకొని కాగజ్​నగర్​కి వెళ్లిపోయాను. నేను ప్రతి స్టేజ్​లో ఎక్కడెక్కడికైతే వెళ్లానో అక్కడ నాకు కొత్త వాళ్లు పరిచయమయ్యారు. ఎప్పుడు నీకు ముందే తెలిసిన వాళ్లు కాకుండా కొత్త వాళ్లు, కొత్త పరిచయాలైతే ఏదైనా కొత్తగా నేర్చుకుంటావని మా నాన్న ఎప్పుడు అనేవారు. చాలా మందికి మనకు తెలియని విషయాలు కూడా తెలిసి ఉంటాయని, వాళ్ల వద్ద నుంచి కొత్త విషయాలు, విద్యలు నేర్చుకోమని మా నాన్న చెప్పేవారు. అలా నా సర్కిల్​ మెల్లగా పెద్ద అయిపోయింది. వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారితో కూడా కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నాను" - సాయి చైతన్య, ఐఏఎస్‌ క్యాడర్‌

చైతన్య ప్రయాణం ఎంతో మందికి ప్రేరణ : కుమారుడు చిన్ననాటి నుంచే చదువులో చురుగ్గా ఉండేవాడని, నేడు కలెక్టర్‌గా ఎంపికవ్వడం ఆనందంగా ఉందంటున్నారు చైతన్య తల్లిదండ్రులు. పట్టుదల ఉంటే గిరిజన బిడ్డ అయినా గల్లీ నుంచి దిల్లీకి ఎదగగలడని చాటిచెప్పిన సాయి చైతన్య ప్రయాణం ఎంతో మందికి ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.

TAGGED:

కలెక్టర్‌ సాయి చైతన్య
FROM THE AGENCY TO COLLECTOR POST
IAS SUCCESS STORY
UPSC RANKERS SUCCESS STORY
TRIBAL SAI CHAITANYA SELECT AS IAS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.