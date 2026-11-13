'జువ్వలదిన్నెలో మారిటైమ్ అటానమీ, రోబోటిక్స్ స్కిల్లింగ్ సెంటర్' - సాగర్ డిఫెన్స్కు లోకేశ్ ప్రతిపాదన
Sagar Defence Delegates Meet Lokesh : సముద్ర భద్రత, రక్షణ రంగాల్లో అత్యాధునిక సాంకేతికతకు ఆంధ్రప్రదేశ్ను కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 1:07 PM IST
సముద్ర భద్రత, రక్షణ రంగాల్లో అత్యాధునిక సాంకేతికతకు ఆంధ్రప్రదేశ్ను కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. అందులో భాగంగా నేడు విశాఖలో రెండోరోజు సీఐఐ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సదస్సు వేదికైంది. ఈ సందర్భంగా జువ్వలదిన్నెలో మారిటైమ్ అటానమీ, రోబోటిక్స్ స్కిల్లింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని సాగర్ డిఫెన్స్కు మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రతిపాదించారు. విశాఖలో సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు కెప్టెన్ నికుంజ్ పరాశర్తో భేటీ అయిన లోకేశ్ జువ్వలదిన్నెను మానవరహిత నౌకల తయారీ, పరీక్షలు, నిర్వహణకు అంతర్జాతీయ ఎగుమతి కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని కోరారు. ఐఐటీ తిరుపతి, ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ భాగస్వామ్యంతో ప్రత్యేక నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.
తూర్పు నౌకాదళం, కోస్ట్గార్డ్ అవసరాలకు అనుగుణంగా సీ ట్రయల్స్, హార్బర్ భద్రత, సముద్ర గర్భ సర్వేలు, ఆఫ్షోర్ తనిఖీల్లో సాగర్ డిఫెన్స్ సేవలను వినియోగించుకోవాలని మంంత్రి లోకేశ్ ప్రతిపాదించారు. తుపాన్లు, వరదల సమయంలో విపత్తు నిర్వహణకు మానవరహిత వ్యవస్థలను వినియోగించుకోవడంతో పాటు, డ్రోన్ల తయారీ కార్యకలాపాలను ఏపీకి తీసుకురావాలని ఆహ్వానించారు. నెల్లూరులో విడిభాగాల సరఫరా పరిశ్రమలను అభివృద్ధి చేసి, జువ్వలదిన్నె పరిసర మత్స్యకారులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని నికుంజ్ పరాశర్ తెలిపారు.
Met Capt. Nikunj Parashar, Founder & CMD of @SagarDefence, the team behind India's first indigenous autonomous weaponised swarm boat. Andhra Pradesh is proud to have been among the early ones who believed in their story and backed them. Their Autonomous Maritime Shipbuilding Centre at Juvvaladinne, Nellore, whose foundation we laid in March, will design, build and sea-trial unmanned vessels for India. Wishing the team the very best for their upcoming IPO! #CIIPartnershipSummit2026 #ChooseSpeedChooseAP #InvestInAP— Lokesh Nara (@naralokesh) November 13, 2026
ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో భారీ పెట్టుబడి : మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ రంగానికి మరో భారీ పెట్టుబడి రానుంది. తిరుపతి ఈఎంసీ-2లో రూ.700 కోట్లతో కొత్త యూనిట్ ఏర్పాటు చేసేందుకు డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ సుముఖత వ్యక్తం చేసింది. మంత్రి నారా లోకేశ్తో సంస్థ ప్రెసిడెంట్ పంకజ్ శర్మ భేటీలో ఈ ప్రతిపాదనపై చర్చించారు. ఈ పెట్టుబడితో 2,300 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
మరో 7 వేల ఉద్యోగాలు : ల్యాప్టాప్, డెస్క్టాప్, సర్వర్ల తయారీ యూనిట్ను కూడా ఏపీలో ఏర్పాటు చేయాలని లోకేశ్ డిక్సన్ను ఆహ్వానించారు. ఇప్పటికే తిరుపతిలో దేశంలోనే అతిపెద్ద ఎల్ఈడీ టీవీ తయారీ కేంద్రాన్ని నిర్వహిస్తున్న సంస్థ కొప్పర్తిలోనూ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోంది. అక్కడ రూ.450 కోట్లతో చేపడుతున్న సీసీ కెమెరాల తయారీ విస్తరణ ద్వారా మరో 7 వేల ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు ఇప్పటికే SIPB ఆమోదం లభించింది. ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన కొత్త పెట్టుబడులపై పరిశీలన జరుపుతామని పంకజ్ శర్మ వెల్లడించారు.
పెట్టుబడులకు ఏపీని కార్పొరేట్ హోంగా మార్చుకోండి: మంత్రి లోకేశ్
ఖండాంతరాలకు అరకు కాఫీ ఘుమఘుమలు - వాల్మార్ట్తో మంత్రి లోకేశ్ కీలక చర్చలు