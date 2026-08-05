మన్యంలో కుంకుమపువ్వు ప్రాజెక్టు - 30 ఎకరాల్లో సాగుకు సన్నాహాలు
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చొరవతో మన్యం సిగలో మరో మణిహారం - చింతపల్లి కేంద్రంగా కుంకుమపువ్వు సాగు వైపు అడుగులు - 30 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి కేటాయింపునకు రంగం సిద్ధం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 10:12 AM IST
Saffron cultivation project in Manyam : మన్యం సిగలో మరో మణిహారం కనువిందు చేయనుది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చొరవతో చింతపల్లి కేంద్రంగా కుంకుమపువ్వు సాగుకు అడుగులు పడుతున్నాయి. ఇందుకు 30 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి కేటాయింపునకు రంగం సిద్ధమైంది. ప్రస్తుతం దస్త్రం కలెక్టర్ పరిశీలనలో ఉంది. ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానాన్ని ఆనుకుని హెచ్ఎన్టీసీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ అభివృద్ధి సంస్థకు (APFDC) చెందిన ప్రభుత్వ భూములు నిరుపయోగంగా ఉన్నాయి. వీటిలో 30 ఎకరాలు కుంకుమపువ్వు సాగు ప్రాజెక్టుకు కేటాయించాలన్న ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
మన్యం జిల్లాలో సేంద్రియ సాగుకు అపార అవకాశాలున్నాయని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. విలువ ఆధారిత పంటలను ప్రోత్సహించే దిశగా అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చంద్రబాబు ఇటీవల ప్రకటించారు. లంబసింగి కేంద్రంగా కుంకుమపువ్వు సాగు చేపడతామన్నారు. లంబసింగిలో సాగుకు అనువైన భూమి లేకపోవడం, అక్కడంతా రక్షిత అటవీ ప్రాంతం కావడంతో చింతపల్లికి మార్చారు.
మనకంటే ముందు వరుసలో ఆ దేశాలు: కుంకుమపువ్వు అత్యంత ఖరీదైన పంటలలో ఒకటి. దీనిని ప్రధానంగా శ్రీనగర్లోని పాంపోర్, జమ్మూ కాశ్మీర్లోని కిష్త్వార్ జిల్లాలలో అధికంగా సాగు చేస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా వార్షిక డిమాండ్ సుమారు 100 టన్నులు ఉండగా, దేశీయ ఉత్పత్తి కేవలం 3.46 టన్నులు మాత్రమే. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కుంకుమపువ్వు వార్షిక ఉత్పత్తి 300 టన్నుల వరకు ఉంది. ఉత్పత్తిలో ఇరాన్, స్పెయిన్ దేశాలు మనకంటే ముందు వరుసలో ఉన్నాయి.
విజయవంతమైన ప్రయోగాత్మక సాగు: అత్యంత శీతల వాతావరణం, భిన్నమైన భౌగోళిక ప్రాంతంగా ప్రసిద్ధి చెందిన చింతపల్లిలోన కుంకుమపువ్వు సాగుపై ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం శాస్త్రవేత్తలు గతంలో చేసిన ప్రయోగాలు విజయవంతం అయ్యాయి. ఈ కేంద్రంలోని శాస్త్రవేత్తలు, ఆచార్య ఎన్జీ రంగా విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తల సహకారంతో రెండేళ్ల క్రితం ప్రయోగాలను ప్రారంభించారు. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలలలో మూడు వేర్వరు పరిస్థితులలో సాగును ప్రారంభించారు. షేడ్నెట్, గ్లాస్హౌస్, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో సాగు ఎలా ఉంటుందన్న దానిపై ప్రయోగాలు సాగించారు. వీటిలో గ్లాస్హౌస్, షేడ్నెట్లలో చేపట్టిన సాగు మంచి ఫలితాలను ఇచ్చినట్లు గుర్తించారు.
రంగంలోకి ప్రైవేట్ సంస్థ: విశాఖ కేంద్రంగా పరిశ్రమల స్థాపనకు ముఖ్యమంత్రితో జరిగిన పెట్టుబడుల సదస్సులో, కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన 'స్నాప్ గ్రీన్మ్యాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' అనే సంస్థ చింతపల్లిలో కుంకుమపువ్వు సాగు ప్రాజెక్టును చేపట్టేందుకు ముందుకు వచ్చింది. ఇందుకు సంబంధించి ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం చేసుకుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 150 నుంచి 200 మందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా. పదేళ్ల కాలంలో, 20 గ్రామాలకు చెందిన సుమారు 1,200 నుంచి 1,800 మంది గిరిజన మహిళలకు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తారు.
కుంకుమపువ్వు పరిశ్రమ ఏర్పాటుకై దరఖాస్తు: ప్రభుత్వం కేటాయించిన 30 ఎకరాల భూమిలో 18 ఎకరాల్లో కుంకుమపువ్వు సాగు చేపట్టనున్నారు. ఇందులో మూడు ఎకరాలను ఇండోర్ ఏరోపోనిక్స్లో భాగంగా పర్యావరణ పరిరక్షణ, మిగిలిన భూమిని ప్రాసెసింగ్, పరిశోధన, శిక్షణ, పరిపాలనా భవనాల కోసం కేటాయించారు. కుంకుమపువ్వు సాగు పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయడానికి దరఖాస్తు చేసుకుంటున్న పారిశ్రామికవేత్తకు ఆగ్రో ఫారెస్ట్రీకి సంబంధించి ప్రత్యేక వ్యవసాయ విలువ గొలుసు అభివృద్ధి నెదర్లాండ్ నుంచి పది వేల కేజీల ప్రీమియం యూరోపియన్ కుంకుమపువ్వును ఎన్ఏబీఎల్, ఐఎన్ఓ 3632తో నాణ్యత ధ్రువీకరణలతో దిగుమతి చేసిన అనుభవం ఉంది.
వీటన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చింతపల్లిలో కుంకుమపువ్వు సాగు కోసం అవసరమైన అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసింది. ఏపీ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి, సుగంధ ద్రవ్య బోర్డు, సేంద్రీయ ధృవీకరణ, ఉద్యానవన శాఖ నుంచి అనుమతులు త్వరలో రానున్నాయి. అన్ని అనుమతులు అందిన తర్వాత, జిల్లా కలెక్టర్ అధికారికంగా భూమిని కేటాయించనున్నారు.
గిరిజన రైతులకు ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం - లంబసింగిలో కుంకుమపువ్వు సాగు
విశాఖ హార్బర్లో ఐస్ కొరత - వేటకు కష్టమవుతుందని మత్స్యకారుల ఆవేదన