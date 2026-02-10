ETV Bharat / state

గిరిజన రైతులకు ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం - లంబసింగిలో కుంకుమపువ్వు సాగు

గతంలో శాస్త్రవేత్తలు చేపట్టిన ప్రయోగాత్మక సాగులో సత్ఫలితాలు - పీపీపీ విధానంలో సాగుపై ప్రభుత్వం ఆసక్తి - అవసరమైన ప్రణాళికను సిద్ధం చేస్తున్న జిల్లా యంత్రాంగం - వెయ్యి ఎకరాల్లో సాగు చేసేందుకు ప్రణాళికలు

Saffron Cultivation in Alluri Sitharama Raju District
Saffron Cultivation in Alluri Sitharama Raju District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 1:35 PM IST

Updated : February 10, 2026 at 2:12 PM IST

Saffron Cultivation in Alluri Sitharama Raju District : కుంకుమపువ్వు పేరు చెప్పగానే మనకు కశ్శీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్​ గుర్తుకు వస్తాయి. రైతులకు భారీ లాభాలు తెచ్చిపెట్టే ఈ పంట ఇప్పటివరకు అతి శీతల ప్రాంతాలకే పరిమితమైనది. ఈ పంటను 'ఎర్ర బంగారం' అని కూడా పిలుస్తారు. మన రాష్ట్రంలో అత్యంత విలువైన, లాభదాయకమైన కుంకుమ పువ్వు సాగు వైపు అడుగులు వేసే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతుంది. ఇప్పటికే ప్రయోగాత్మకంగా చేసిన సాగు ప్రయత్నాల్లో మంచి ఫలితాలు వచ్చినట్లు శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆంధ్రా కశ్మీర్​ లంబసింగిలో కుంకుమపువ్వు సాగు చేపట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది. పీపీపీ విధానంలో ఈ పంటను సాగు చేసే విధంగా గిరిజనులకు పరిచయం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే ఆచార్య ఎన్​జీ రంగా ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగాత్మకంగా సాగు ప్రయత్నాలు చేశారు. అవి మంచి ఫలితాలు వచ్చినట్లు శాస్త్రవేత్తలు గతంలోనే గుర్తించారు.

ఇక్కడ వాతావరణం అనుకూలంగా: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని లంబసింగి ప్రాంతంలో శీతాకాలంలో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతాయి. లంబసింగికి సమీపంలోని చింతపల్లిలోనూ అదే రకమైన వాతావరణం ఉండడం విశేషం. దీంతో అత్యంత శీతల వాతావరణంలోనే కుంకుమపువ్వు పండుతుంది. దీంతో స్థానికంగా ఉన్న వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానంలో 3 ఏళ్ల క్రితం ఈ పంటపై పరిశోధనలు ప్రారంభించారు.

90 రోజుల వ్యవధిలోనే మంచి ఫలితాలు: వర్చువల్​ స్ప్రింగ్స్ సంస్థ ప్రతినిధులు సాంకేతిక సహకారం అందించారు. దీంతో అప్పటి పరిశోధనా స్థానం సంచాలకురాలు అయిన డాక్టర్ ప్రశాంతి ఎదుట శాస్త్రవేత్తలు కుంకుమపువ్వు సాగు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు ఉంచారు. దీనిపై పైనుంచి అనుమతులు రావడం గమనార్హం. నిధులు విడుదల కావడంతో ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. ప్రయోగాత్మక సాగు కోసం కశ్మీర్ నుంచి దాదాపు 200 కేజీలో విత్తనాలను తీసుకు వచ్చి నాటారు. కేవలం 3 నెలల వ్యవధిలోనే మంచి ఫలితాలు సాధించారు.

గిరిజనులకు ఆదాయ వనరుగా: తొలుత కుంకుమపువ్వు సాగుపై 3 విధాలుగా పరిశోధనలు చేశారు. అవి ఏమిటంటే గ్లాస్ హౌస్​, షెడ్​నెట్​, ఓపెన్ ఫీల్డ్​ పద్ధతులు. అప్పట్లో వీటి ద్వారా నాట్లు వేశారు. దీంట్లో షెడ్​నెట్​లో నాటిన మొక్కలు ఏపుగా పెరిగాయని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. దీంతో అల్లూరి జిల్లా కుంకుమపువ్వు సాగుకు అనుకూలమేనని అప్పటి పరిశోధనా స్థానం ఏడీఆర్ ఎం. సురేశ్​ కుమార్​ ప్రకటించారు. తాజాగా మంత్రులు, ప్రధాన కార్యదర్శుల భేటీలో సీఎం చంద్రబాబు లంబసింగిలో కుంకుమ పువ్వు సాగు చేపట్టనున్నట్లు చెప్పారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఈ సాగుకు అవసరమైన ప్రణాళికను జిల్లా యంత్రాంగం సిద్ధం చేస్తోంది. గిరిజన రైతులకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక, సాంకేతిక సహకారం అందించనుంది. ఎంతో విలువైన ఈ పంట గిరిజనులకు మరింత ఆదాయ వనరుగా నిలవనుంది.

సాగుకు ప్రణాళికలు: లంబసింగి, చింతపల్లి, ఆర్​.వి. నగర్​ ప్రాంతాలు కుంకుమ పువ్వు సాగుకు అనుకూలంగా ఉందని జిల్లా కలెక్టర్ దినేశ్​ కుమార్ తెలిపారు. ఈ మేరకు గతంలో చింతపల్లి వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం చేసిన ప్రయోగాలు సత్ఫలితాలు ఇచ్చాయని అన్నారు. దాదాపు 1000 ఎకరాల్లో దీన్ని సాగు చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామన్నారు. దశల వారీగా సాగును పట్టా లెక్కిస్తామన్నారు.

ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు: కుంకుమ పువ్వు మన శరీరంలో వివిధ ఆరోగ్య సమస్యల్ని దూరం చేయడంలోనూ కీలకపాత్ర పాత్ర పోషిస్తుంది. అందుకే పూర్వకాలం నుంచే దీన్ని వివిధ మందుల తయారీలో కూడా వాడుతున్నారు. మనం తిన్న ఆహారం సులభంగా జీర్ణమవడానికి కుంకుమ పువ్వు ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ వంటి సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలిగేలా చేస్తుంది. కాలేయ, మూత్రపిండ సంబంధిత సమస్యల నుంచి విముక్తి కలిగిస్తుంది. అంతేకాదు రక్తాన్ని శుభ్రపరచడంలో కూడా తోడ్పడుతుంది.

పిల్లలకు మంచి రంగు: గర్భం దాల్చిన మహిళలు కుంకుమ పువ్వును పాలల్లో కలుపుకొని తాగితే పుట్టబోయే బిడ్డ మంచి రంగులో పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగని ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోకూడదు. అయితే రోజుకి ఎంత తీసుకోవాలన్న విషయంలో వైద్యులను సంప్రదించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. అలాగే ఈ సమయంలో కొంతమందికి ఎదురయ్యే అజీర్తి సమస్యను తగ్గించి ఆకలిని పెంచడంలో కూడా ఇది తోడ్పడుతుంది. పడుకునే ముందు చిటికెడు కుంకుమ పువ్వును ఆహారంలో వేసుకుని తినడమో లేక పాలల్లో వేసుకుని తాగడమో చేస్తే బాగా నిద్ర పడుతుంది.

జ్ఞాపకశక్తికి: కుంకుమ పువ్వులో 'క్రోసిన్' అనే సహజసిద్ధ రసాయన సమ్మేళనం ఉంటుంది. దీనికి జ్వరాన్ని తగ్గించే శక్తి ఉందని పరిశోధకులు వెల్లడించారు. అలాగే ఇది చదివింది ఎక్కువ సేపు గుర్తుంచుకోవడానికి, తిరిగి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవడానికి మెదడుకు కావలసిన శక్తినిస్తుంది.

పలు ఆరోగ్య సమస్యలు దూరం: కుంకుమ పువ్వు దృష్టి లోపాన్ని సరిచేసి కళ్లు స్పష్టంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. కీళ్ల నొప్పులను నివారించడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది. అలాగే ఆర్థరైటిస్ సమస్య నుంచి విముక్తి కలిగిస్తుంది. ఒత్తిడి, రుతుసంబంధ సమస్యలు, ఆస్తమా, కోరింత దగ్గు ఇలా పలు రకాల సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. కుంకుమ పువ్వు శరీరంలో రక్తపోటును తగ్గించి మానసిక ప్రశాంతతను చేకూరుస్తుంది. కండరాలకు విశ్రాంతినిస్తుంది. దీనిలో క్యాన్సర్‌ను నిరోధించే లక్షణాలున్నట్లు పలు పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది.

బిర్యానీలోనూ: ఆహార పదార్థాల రుచి, వాసనను పెంచడానికి వాటి తయారీలో కుంకుమ పువ్వును ఉపయోగిస్తారు. ఉదాహరణకి ఖీర్, పలు రకాల స్వీట్లు, బిర్యానీ మొదలైన పదార్థాల తయారీలో దీన్ని వాడతారు.

వెంటనే రంగు మారిందా!: కుంకుమ పువ్వు చాలా ఖరీదైంది. కాబట్టి మీరు కొన్న ఉత్పత్తి అసలైనదా లేక కల్తీ జరిగిందా తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అదెలాగంటే చిటికెడు కుంకుమ పువ్వును గోరువెచ్చటి నీటిలో లేదా గోరువెచ్చటి పాలలో వేసి తక్షణమే రంగు మారుతుందో లేదో గమనించాలి. ఒకవేళ తక్షణమే రంగు మారినట్లయితే అది అసలైనది కాదని అర్థం. ఎందుకంటే కుంకుమ పువ్వు కలిపిన మిశ్రమానికి ముదురు ఎరుపు నుంచి గోల్డ్ కలర్ రావడానికి కనీసం 15 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. అలాగే కొనేముందు ప్యాకింగ్ సరిగ్గా ఉందా లేదా, తయారీ తేదీ, ఎక్స్‌పైరీ తేదీ తదితర విషయాలు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యం.

