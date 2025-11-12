ETV Bharat / state

బస్సులో సీసీ కెమెరా, అలారం బటన్, పుష్​ బటన్ ఉంటాయన్న విషయం మీకు తెలుసా?

గత కొద్ది రోజులుగా పెరుగుతున్న బస్సు ప్రమాదాలు - బస్సుల్లో సౌకర్యాలపై ఆరా తీయాలంటున్న నిపుణులు - సీసీ కెమెరా, అలారం బటన్, పుష్​ బటన్ వంటి​ భద్రతా పరికరాలను పరిశీలించడం మేలని సూచన

Bus Safety Precautions Telugu
Bus Safety Precautions Telugu (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 11:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bus Safety Precautions Telugu : సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరిగే కొద్దీ ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణాల్లో సదుపాయాలు, సౌలభ్యాలు వచ్చి చేరుతున్నాయి. బయట ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా అద్దాలు గూడులో ఒత్తిడి పెట్టని మెత్తని సీట్లు, కుదురుగా కునుకు తీసేలా సీటింగ్, గంటలకొద్దీ ప్రయాణించినా చెమట పట్టకుండా శీతల యంత్రాలు ఇలా ఒకటేంటి ఎన్నో వసతులు ప్రయాణాలను తేలిక చేస్తున్నాయి. ఇదే క్రమంలో ప్రమాదాలనూ మోసుకొస్తున్నాయి. కొద్ది రోజులుగా ఏసీ, సాధారణ బస్సుల్లో చోటుచోసుకుంటున్న ప్రమాదాలు ఎన్నో పాఠాలను నేర్పుతున్నాయి.

బస్సు రూపకల్పనలో అమర్చిన రక్షణ, భద్రతా పరికరాలు ఉన్నాయా? లేవా? అని పరిశీలించుకోవటం మేలు. చాలా మందికి ప్రమాద సమయంలో వనరుల్ని వాడుకొని ఎలా ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలో అవగాహన ఉండటం లేదు. రెండో పార్శ్వంలో చాలా బస్సుల్లో అత్యవసర పరికరాల నిర్వహణ గాలికొదిలేశారు. గాజు డోర్లను ఓ వైపునకు లాగుదామన్నా బిగుసుకుని ఉంటున్నాయి. చిన్న మంటలను అదుపు చేసే అగ్నిమాపక పరికరాలు, ప్రమాద సమయంలో అద్దాలను పగలగొట్టే విండో బ్రేకర్ (సుత్తి) జాడ ఉండటం లేదు. నిబంధనలను అనుసరించి ప్రతి ట్రిప్​ ప్రారంభంలో డ్రైవర్, కండక్టర్ పరికరాలను పరీక్షించాలి. ప్రయాణికులకు వాటి గురించి వివరించాలి.

బస్సులో అత్యవసర సమయాల్లో ఉపయోగపడేవి :

  • సీసీ కెమెరా : ప్రయాణికులకు ఇది రక్షణ కవచం. బస్సులో ఇబ్బందికరంగా ప్రవర్తించేవారిని నియంత్రించేందుకు, అత్యవసర సమయంలో డ్రైవర్ హెచ్చరించేందుకు దోహద పడుతుంది.
  • అలారం బటన్ : బస్సు లోపల మంటలు వ్యాపించినా, పొగలు కమ్ముకున్నా శబ్ద రూపంలో అప్రమత్తం చేస్తుంది.
  • పుష్​ బటన్ : తలుపు తెరుచుకోలేని పరిస్థితుల్లో దీన్ని నొక్కటం ద్వారా ద్వారాలు అత్యవసరంగా తెరుచుకుంటాయి.

అధికశాతం ప్రమాద ఘటనలకు కారణాలివే :

  • ఇంజిన్ అధిక వేడి, విద్యత్ షార్ట్ సర్కూట్, మండే పదార్థాలు, ఇంధన లీకేజీ వంటివి బస్సులో అగ్ని ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణాలు.
  • బస్సుల్లో మండే స్వభావం కలిగిన పదార్థాలతో తయారైన వస్తువులు అధికంగా ఉంటాయి.
  • ప్రధానంగా పెట్రోల్, డీజిల్ లాంటి ఇంధనంతో పాటు ప్లాస్టిక్, రెగ్జిన్​ కవర్ సీట్లు ఉంటాయి.
  • ఈ పదార్థాలు గాలితో కలిసి త్వరగా మంటలు అంటుకుని, వేగంగా వ్యాప్తి చెందడానికి దోహదపడతాయి.
  • బస్సులలో సరైన అగ్ని మాపక వ్యవస్థలు లేకపోవడం ప్రమాదాల తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
  • అప్పటికప్పుడు మంటలు ఆర్పేందుకు తగిన వ్యవస్థ లేకపోవడం ప్రాణ నష్టానికి దారి తీస్తోంది.

ఇరుకైన స్థలం : బస్సులో సీట్లు మినహాయిస్తే చాలా తక్కువ స్థలం ఉంటుంది. మంటలు అంటుకున్న సమయంలో భరించలేని వేడి, పొగ ఊపిరి ఆడనివ్వకుండా చేస్తుంది. విష వాయువులు త్వరగా వ్యాపించి, ప్రయాణికులు తప్పించుకోవడానికి చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది.

కిటికీలు, డోర్లు మూసుకుపోవడం : ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత బస్సు భాగాలు దెబ్బతింటాయి. దీంతో ఎమర్జెన్సీ మార్గాలు, కిటికీలు దెబ్బతిని తెరుచుకునే అవకాశం ఉండదు. దీంతో ప్రయాణికులు తొందరగా బయటకు వెళ్లే మార్గాల్లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటారు.

తక్షణ వ్యవస్థలు లేకపోవడం : భవనాలు, వాణిజ్య సముదాయాల్లో మంటలు చెలరేగినప్పుడు మంటలు ఆర్పేందుకు ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఉంటుంది. అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన పైపులు ఉంటాయి. బయట నుంచి మంటలు ఆర్పే వాయువులను పంపించడం ద్వారా మంటలను నియంత్రించవచ్చు. అయితే మన వద్ద తిరుగుతున్న బస్సుల్లో మంటలు ఆర్పే ప్రత్యేక వ్యవస్థలేమీ లేవు.

ట్రాఫిక్​ రూల్స్​లో​ '12 పాయింట్లు' - ఆ పాయింట్లు వస్తే ఏం జరుగుతుందో​ తెలుసా?

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పారా హుషార్​! - ఇకపై తాగి బండి నడిపితే జాబ్​ గోవిందా!

TAGGED:

ROAD ACCIDENTS PREVENTION
SAFETY RULES ON BUS
SAFETY TIPS FOR BUS PASSENGERS
బస్సు ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తలు
BUS SAFETY PRECAUTIONS TELUGU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.