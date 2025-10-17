ETV Bharat / state

తల్లిదండ్రులూ! - బడికి వెళ్లే పిల్లలకు ఈ విషయాలు మస్ట్​గా చెప్పండి

అపరిచితులతో ఎలా మెలగాలో పిల్లలకు నేర్పిస్తున్నారా? - చిన్నారుల భద్రత విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు?

Child Safety Tips For Parents
Child Safety Tips For Parents (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 17, 2025 at 10:40 PM IST

Updated : October 17, 2025 at 10:52 PM IST

Child Safety Tips For Parents : బడిలో వేయకముందే పిల్లలకు ఏబీసీడీలు నేర్పుతున్నాం! రైమ్స్‌ చెబుతున్నాం! వాటిలాగే అపరిచితులతో ఎలా మెలగాలో, అన్యుల పట్ల ఎంత అప్రమత్తంగా ఉండాలో చిన్నారులకు అవగాహన కల్పించడమూ అతి ముఖ్యమే!

పిల్లలు అతి సున్నిత మనస్కులు. ఎవరినైనా ఇట్టే నమ్మేస్తుంటారు. అందరూ మంచివాళ్లే అనే భావనతో వారుంటారు. దీన్నే ఆసరా చేసుకుంటారు అపరిచితులు. చాక్లెట్లు, బొమ్మలు లాంటివి ఆశచూపి పిల్లలను మచ్చిక చేసుకుంటారు. కిడ్నాప్, ట్రాఫికింగ్‌ చేయడం, హాని చేయడం లాంటివి అపరిచితుల లక్ష్యాలుగా ఉంటాయి. వీటిని పిల్లలు వెంటనే గుర్తించలేరు. ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందని కూడా వారు ఊహించలేరు. అందుకే అపరిచితులను ఎలా గుర్తించాలి? వారి విషయంలో ఎలా వ్యవహరించాలనేది పేరెంట్స్​ తమ పిల్లలకు తప్పకుండా నేర్పించాలి. ఒంటరిగా స్కూల్, ట్యూషన్‌కు వెళ్లి వచ్చే సమయంలోనో, ఇంటికి దగ్గరలో ఉండే స్నేహితులు, బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లివస్తున్నప్పుడో మాట కలుపుతూ ఆకర్షించే వారి విషయంలో ఏ విధంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలో సూచనలతో వివరించాలి.

మనవాళ్లెవరో చెప్పి : కుటుంబ సభ్యులతోపాటు, దగ్గరలో ఉండే బంధువులు, బాగా కావాల్సిన వాళ్లు ఎవరు అనేది పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. వీళ్లు నమ్మకమైన వారని, వారు మినహా మరెవరు పిలిచినా, ఒత్తిడి చేసినా వెంట వెళ్లకూడదని వారికి సూచించాలి.

లిఫ్ట్‌ వద్దనేలా : గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఎవరైనా వచ్చి లిఫ్ట్‌ కావాలా అని అడిగితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వారితో వెళ్లొద్దని పిల్లలకు చెప్పాలి. ఆ కాలనీలో ఓ అడ్రస్​ దొరకడం లేదనో, పెంపుడు కుక్క ఇటువైపే వచ్చిందనో చెబుతూ సహాయం చేసేందుకు తన వాహనంలో రావాలని అడిగితే నిరాకరించమని చెప్పాలి. తెలియని వారి వెంట వెళ్లడం, వారి వాహనం ఎక్కడం లాంటివి చేయొద్దని వివరించాలి.

చాక్లెట్లు, బొమ్మల ఆశచూపి : పిల్లలు నిత్యం ఏ సమయంలో ఒంటరిగా వస్తుంటారనేది కొంతమంది అపరిచితులు గుర్తించి, రోజూ అదే సమయంలో వారితో కలిసి నడుస్తూ, మాట కలిపేందుకు ప్రయత్నం చేస్తారు. బొమ్మలు, చాక్లెట్లు లాంటివి ఇచ్చి మచ్చిక చేసుకుంటారని, తర్వాత వాళ్లు హాని తలపెడతారనే విషయాన్ని పిల్లలకు విడమరిచి చెప్పాలి.

కుటుంబ సమాచారం గోప్యంగా : కొందరు వ్యక్తులు పిల్లలకు హాని తలపెట్టడమే కాకుండా, ఫ్యామిలీ మెంబర్లను బెదిరించేందుకు పిల్లలను అస్త్రంగా ఉపయోగిస్తారు. నమ్మకమైన వారిగా దగ్గరచేరి, కుటుంబ వివరాలు, ఇంట్లో వారి వ్యక్తిగత సమాచారం, ఇంకా వీలుంటే ఏటీఎం, క్రెడిట్‌కార్డ్, ఆన్‌లైన్‌ బ్యాంక్‌ అకౌంట్​ల వివరాలు, వాటి పాస్‌వర్డ్స్‌ లాంటివి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. అలాంటి సమాచారం ఎవరికీ చెప్పకూడదని పిల్లలకు తెలియజేయాలి.

మనసు విప్పేలా : పిల్లలు తమకు కలిగిన భయాలు, ఆందోళనలు, ఇబ్బందులు లాంటివి తల్లిదండ్రుల వద్ద పంచుకునేలా వారిని ప్రోత్సహించాలి. వారికి కొంత సమయాన్ని కేటాయించి ఆ రోజు పాఠశాల, ట్యూషన్‌లో జరిగిన విషయాలను తెలుసుకోవాలి. తప్పులు ఏమైనా ఉంటే, వాటివల్ల కలిగేటువంటి అనర్థాలు వివరించి, మరోసారి అలా చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించాలి.

డిజిటల్‌ అపరిచితులతో : ఈ తరం పిల్లలంతా స్మార్ట్​ఫోన్లను విరివిగా ఉపయోగించడంతోపాటు, ఆన్‌లైన్‌ గేమ్స్‌ ఎక్కువగా ఆడుతుంటారు. అపరిచితులు డిజిటల్‌గానూ పిల్లలను సంప్రదించి, నమ్మకమైన వ్యక్తులుగా నటించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. ఇవే సైబర్‌ మోసాలు, నేరాలకు అవకాశం కల్పిస్తాయి. ప్రైవేట్‌ బ్రౌజింగ్, ఐడీలు ఎవరికీ చెప్పకూడదని చిన్నారులకు వివరించాలి.

నిరంతరం జాగ్రత్త :

పిల్లలు ఇల్లు, స్కూల్ పరిసరాల నుంచి దూరంగా ఎక్కడికి వెళ్లకుండా పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలా దూరం వెళితే ప్రమాదమని వారిని హెచ్చరించాలి.

ఎవరూలేని నిర్మానుష్య ప్రదేశంలోకి వెళ్లినట్లయితే ప్రమాదం పొంచి ఉంటుందని, ఎవరైనా, ఏమైనా చేసేందుకు వీలుంటుందని పిల్లలకు తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది.

ఎవరైనా అపరిచితులు వచ్చి వెంటపడితే గట్టిగా కేకలు వేసి, అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాలని చెప్పాలి. ముఖ్యంగా ఒంటరిగా ఉండకుండా, ఫ్రెండ్స్​ సమూహంతో కలిసి ఉండాలని చెప్పాలి.

ఫోన్‌ నంబర్లు గుర్తుండేలా : పిల్లలు ఒక్కోసారి పొరపాటున ఏదైనా కొత్త ప్రాంతానికి వెళ్లినా, బయటకెళ్లినప్పుడు తప్పిపోయినా, ఆందోళన చెందకుండా వారికి తల్లిదండ్రుల పేర్లు, ఇంటి అడ్రస్​, ఫోన్‌ నంబర్లు గుర్తుండే విధంగా కంఠస్తా పట్టించాలి. ఇంటి చిరునామా ల్యాండ్‌ మార్క్‌ ఎక్కడో కూడా వివరించేలా నేర్పాల్సిన అవసరం ఉంది. చిన్నారుల బ్యాగ్‌ లేదా పెన్సిల్‌ బాక్స్‌లో ఇంటి అడ్రస్​, తల్లిదండ్రుల పేర్లు, ఫోన్‌ నంబర్లతో కూడిన పేపరు ఉంచాలి.

