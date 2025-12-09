మన క్లబ్లు, పబ్లు సురక్షితమేనా?
కొత్త సంవత్సరం వేళ కలవరపెడుతున్న గోవా క్లబ్ ఘటన - నగరంలో సామర్థ్యానికి మించి పాసులను అనుమతించే పబ్లు - కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలికే వేళ అప్రమత్తత అవసరం
Safety Measurements in Pubs and Clubs in Hyderabad : ఇంకా కొన్ని రోజుల్లో కొత్త సంవత్సరంలో అడుగుపెడుతున్న వేళ గోవాలోని నైట్క్లబ్ అగ్ని ప్రమాద ఘటన జనాలను కొంత బెంబేలెత్తిస్తోంది. హైదరాబాద్ నగరంలోని క్లబ్లు, పబ్లు భద్రమేనా? అనే చర్చ జరుగుతోంది. గ్రేటర్ పరిధిలో సుమారు 300 పబ్లు, బార్లు ఉండగా వారాంతాల్లో జనాలతో కిటకిటలాడతాయి. కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ డిసెంబరు 31, జనవరి 1 తేదీల్లో నిర్వహించే వివిధ కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యేవారి సంఖ్య సుమారు వేలల్లో ఉంటుంది. ప్యాకేజీలతో ఆకర్షించి పరిమితికి మించి పాస్లు జారీచేసే పబ్లు అనేకం నగరంలో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అగ్ని ప్రమాద నివారణ చర్యలపై సంబంధిత అధికారులు దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఇవి తప్పనిసరి..
- ప్రతి క్లబ్కు తెలంగాణ అగ్నిమాపకశాఖ నుంచి నిరభ్యంతర పత్రం(ఎన్వోసీ) ఉండాలి. గడువు ముగిసిన వాటిని గుర్తించి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి.
- కనీసం మూడు వైపులా స్పష్టమైన ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్లు పబ్లలో ఉండాలి.
- లైసెన్స్లో పేర్కొన్న సామర్థ్యం కంటే ఎక్కువ మందిని అనుమతించకూడదు.
- 50 చదరపు మీటర్లకు ఒక ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్, పైఅంతస్తుల్లో ఆటోమెటిక్ స్ప్రింక్లర్ సిస్టం తప్పనిసరిగా బిగించుకోవాలి. వీటిని రీఫిల్ చేసి, సరిగ్గా రికార్డు నిర్వహించాలి.
- 3 నెలలకోసారి ఫైర్డ్రిల్స్ ట్రైనింగ్, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్పించుకునే మార్గాలపై వినియోగదారులకు, సిబ్బందికి అవగాహన కల్పించాలి.
- అన్ని ప్రాంతాల్లో పనిచేసే విధంగా ఉండేటువంటి సీసీటీవీ కెమెరాలు, బ్యాటరీ బ్యాకప్తో కూడిన ఎమర్జెన్సీ లైట్లను ఏర్పాటు చేయాలి.
- ఒకవేళ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంటే ఫైర్ ఇంజిన్లు రావడానికి వీలుగా సౌకర్యాలతో పాటు ఖాళీ స్థలం ఉండాలి.
- అన్ని రకాల అనుమతులు తీసుకునే ఇలాంటి పబ్లు, క్లబ్లు ఏర్పాటు చేయాలి.
క్లబ్లో అగ్నిప్రమాదంతో ఉలిక్కిపడ్డ గోవా : గోవాలోని ఓ నైట్క్లబ్లో ఈనెల 6వ తేదీన సంభవించిన అగ్నిప్రమాదంలో 25 నిండు ప్రాణాలు బలయ్యాయి. ఎటువంటి అనుమతి లేకుండా నిర్మించిన ఇరుకైన ప్రవేశాలున్న ఓ భవనంలో ఏర్పాటు చేసిన నైట్ క్లబ్లో శనివారం రాత్రి సిలిండర్ పేలి భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. దీనికి బాణసంచాకు మంటలు తోడు కావడంతో తీవ్రత మరింత పెరిగింది. పణజీకి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలోని అర్పోరాలో ఉన్న బిర్క్ బై రోమియో లేన్ అనే నైట్క్లబ్లో రాత్రి 11.45 గంటల సమయంలో ఈ దారుణమైన ఉదంతం జరిగింది. అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన మొదటి అంతస్తు నుంచి అందరు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కు రావడంతో అక్కడా ఊపిరాడక ఎక్కువ మంది చనిపోయారు.
ఇరుకు ద్వారాలతో : క్లబ్లోని మొదటి అంతస్తులో సిలిండర్ పేలి అగ్ని ప్రమాదం సంభవించగా ఇరుకైన ద్వారాలు ఉండటంతో క్లబ్కు వచ్చినవారు, సిబ్బంది వేగంగా బయటకు రాలేక లోపలే ఇరుక్కుపోయారు. ప్రమాద సమయంలో క్లబ్లో 100 మందికి పైగా ఉన్నారు. వారాంతం కావడంతో ఎక్కువమంది ఆరోజు ఉపశమనం కోసం క్లబ్కు వెళ్లినట్లు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ అత్యంత దురదృష్టకరమైన విషయం ఏంటంటే మంటలను నియంత్రించడానికి ఫైర్ ఇంజిన్లు ప్రమాద స్థలికి చేరుకోవడానికీ అవకాశం లేకుండా పోయింది. 400 మీటర్ల దూరంలో నుంచి నీటి ట్యాంకర్ల పైపుల ద్వారా సహాయక చర్యలు చేపట్టాల్సిన దుర్భర పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో మృతుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. దీనికి మానవ నిర్లక్షమే అతిపెద్ద కారణంగా చెబుతున్నారు.
