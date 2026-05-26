బడులు తెరిచే సమయం దగ్గరకొస్తోంది - మీ పిల్లలు వెళ్లే బస్సు కండీషన్ గురించి ఆరా తీశారా?
నిబంధనలు పట్టించుకోని పాఠశాలలు యాజమాన్యాలు - ఆననాయితీగా మారిన బస్సుల ఫిట్నెస్ పరీక్షలు - పట్టుబడితే వాహనాలు సీజ్ చేస్తామని స్పష్టం
Published : May 26, 2026 at 10:30 AM IST
School Bus Safety Rules : మరో పదిహేను రోజుల్లో కొత్త విద్య సంవత్సరం ప్రారంభం కానుంది. ప్రైవేటు పాఠశాలల యాజమాన్యాలు అప్పుడే ప్రవేశాలు చేపడుతున్నాయి. పిల్లల చదువుల కోసం ఎంత ఖర్చుకైనా తల్లిదండ్రులు వెనకాడడం లేదు. విద్యాసంస్థల్లో వసతులు, బోధన సిబ్బంది గురించి ఆరా తీస్తారు. కాని వాటికంటే ముఖ్యమైన విషయం రవాణా సౌకర్యం గురించి పెద్దగా పట్టించుకోరు. పిల్లలను రోజు ఉదయం తీసుకెళ్లి, సాయంత్రం తీసుకొచ్చే బస్సుల గురించి మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
విద్యార్థులను స్కూల్స్కి తీసుకెళ్లే బస్సుల నిబంధనల్లో యాజమాన్యాలు పట్టనట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. ప్రతి ఏడాది వీటికి సామర్థ్య పరీక్షలు నిర్వహించాలి. మే 15వ తేదీతో గడువు ముగిసింది. ఇప్పటివరకు 13 శాతం బస్సులకు మాత్రమే సామర్థ్య పరీక్షలు పూర్తయ్యాయి. జూన్ 12వ తేదీన విద్యాసంస్థలు పునఃప్రారంభం కానున్నాయి. ప్రైవేటు పాఠశాలల బస్సుల యాజమాన్యాలు బస్సులకు ఫిట్నెస్ చేయించుకోవటానికి ఎక్కడ ఆసక్తి కనబర్చడం లేదు. ప్రతి ఏడాది యజమాన్యాలు విద్యసంస్థల ప్రారంభానికి ఒకట్రెండు రోజులు ముందు రవాణా శాఖా కార్యాలయానికి వాటిని తరలించి ఫిట్నెస్ పరీక్షలు హడావుడిగా చేయించుకోవటం ఆనవాయితీగా మారింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బస్సులు సామర్థ్య పరీక్షల కోసం రావటంతో వాటి పరిశీలన సైతం తూతూ మంత్రంగా జరిగే అవకాశాలున్నాయి.
నిబంధనలు ఇవీ :
- ప్రతి విద్యా సంవత్సరం పునః ప్రారంభం ముందే గడువులోగా సామర్థ్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.
- బస్సుల్లో సీట్లు సరి చేసుకోవటం. ఇతర మరమ్మతులు అన్నీ పూర్తి చేసుకోవాలి.
- బీమా గడువు ముగిసిపోతే పునరుద్ధరించుకోవాలి.
- బస్సు సైతం పదిహేను సంవత్సరాల కాలపరిమితి లోపు ఉండాలి.
- అరవై ఏళ్ల లోపు వయసు చోదకుడిని మాత్రమే నియమించుకోవాలి.
- ప్రతి బస్సుకు కిటికీల వద్ద విధిగా ఇనుప ఊచలు ఉండాలి.
- ప్రథమ చికిత్స వ్యవస్థ, అగ్నిమాపక పరికరం ఉండాలి.
''స్కూల్ బస్సులకు ఫిట్నెస్ చేయించుకోకుండా తిప్పితే మాత్రం వాటిని సీజ్ చేస్తాం. నిబంధనల మేరకు అన్ని రకాలుగా ఫిట్గా ఉన్న బస్సులు మాత్రమే నడపాలి. పాఠశాల బస్సుల సామర్థ్య పరీక్షల విషయమై, నిబంధనలు పాటించటం గురించి అవగాహన కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తాం '' - సీపెల్లి శ్రీనివాస్, ఆదిలాబాద్ రవాణా శాఖ అధికారి
బస్సుల్లో ఉండాల్సిన ప్రమాణాలివే! :
వాహనం కండిషన్ : బస్సుకు వైపర్, హెడ్లైట్లు, విద్యార్థులు కూర్చునేందుకు అనువుగా సీట్లు ఉన్నాయా, లేవా చూసుకోవాలి.
ఫైర్ సిలిండర్ : బస్సులో అకస్మాత్తుగా అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే, తక్షణమే మంటలు ఆర్పిందుకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రసాయనం నింపిన ఎరుపు రంగుతో కూడిన సిలిండర్ డ్రైవర్కు అందుబాటులో ఉండాలి.
ప్రథమ చికిత్స బాక్స్ : డ్రైవర్ సీటుకు వెనుక విధిగా ప్రథమ చికిత్స బాక్స్, అందులో అత్యవసర సమయంలో చికిత్స చేసేందుకు అనువైన 26 రకాల మందులు, గాయాలకు కట్టుకట్టడం కోసం దూది, బ్యాండేజ్ ఉండాలి.
మెట్లు : చిన్నారులు సులువుగా ఎక్కి, దిగేందుకు బస్సు మెట్లు 325 మిల్లీ మీటర్ల ఎత్తులో ఉండాలి. పట్టుకోవడానికి రెయిలింగ్ రాడ్ ఉండాలి. లేకపోతే పిల్లలు రోజూ ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది.
రక్షణ జాలీ : బస్సులో ఉన్న విద్యార్థులు చేతులు, తలలు బయటకు పెట్టకుండా చుట్టూ కిటికీలకు అడ్డుగా ఇనుప జాలీలు ఏర్పాటు చేయాలి. పిల్లలు తెలిసీ తెలియక చేతులు బయట పెట్టవచ్చు. అందువల్ల ప్రమాదం కలగకుండా అవి రక్షణగా ఉంటాయి.
అద్దాలు : బస్సు లోపల, బయట ఇరువైపులా సైడ్ అద్దాలు అమర్చాలి. అందులో ప్రయాణ సమయంలో డ్రైవర్ విద్యార్థులను, ఇరువైపులా వెనుక నుంచి వస్తున్న వాహనాలను గమనించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
మీ పిల్లలు స్కూల్కు వెళ్లే బస్సుల కండీషన్ గురించి తెలుసుకోండి!
స్కూల్స్ తెరిచే సమయం దగ్గరకొస్తోంది - స్కూల్ బస్సులో ఈ సదుపాయాలు ఉన్నాయా?