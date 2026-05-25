ఎండ తీవ్రతతో పిట్టల్లా రాలిపోతున్న ప్రాణాలు - జాగ్రత్తలు పాటిస్తేనే మేలు
నేటి నుంచి మొదలైన రోహిణి కార్తె - మరింత పెరిగిన భానుడి భగభగలు - జీవనోపాధి కోసం బయటకు వెళ్లే వారి పరిస్థితి మరింత దుర్భరం - మండుటెండ, వడగాల్పులు, ఉక్కపోత
Published : May 25, 2026 at 3:47 PM IST
Heavy Temperatures in Telangana : పట్టణం, పల్లె తేడా లేకుండా ఏదైనా సరే భానుడి ప్రతాపంతో ప్రజలు సతమతమవుతున్నారు. ఎండ తీవ్రతతో రికార్డు స్థాయిలో 46 డిగ్రీల సెల్సియస్కు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. వేడి తీవ్రతకు వృద్ధులు, మహిళలు, పిల్లలు, రోగులు, యువత మొత్తం అల్లాడుతున్నారు. జీవనోపాధి కోసం బయటకు వెళ్లే వారి పరిస్థితి మరింత దుర్భరంగా తయారైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మండుటెండ, వడగాల్పులు, ఉక్కపోతతో మృత్యువాత పడుతున్న వారి సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరుగుతుంది. మృతి చెందిన వారిలో ఎక్కువగా పేద ప్రజలే ఉండటం కలచివేస్తుంది.
వడదెబ్బ బారిన పడకుండా ఉండాలని అధికార యంత్రాంగం ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తుంది. ఇక పలు స్వచ్చంధ సంస్థల ప్రతినిధులు, వివిధ రాజకీయ పక్షాల నేతలు సోషల్ మీడియాను వేదిక చేసుకుని అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ప్రాణం తీస్తున్న ఎండ నుంచి అప్రమత్తతే రక్షణగా భావించాలి. ఈరోజు నుంచి రోహిణి కార్తె మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో వడదెబ్బ లక్షణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ఒకవేళ డీహైడ్రేషన్కు గురై అస్వస్థతకు గురైతే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రత్యేక కథనం.
వడదెబ్బ లక్షణాలు : శరీరంలో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా పెరిగితే అస్వస్థతకు గురవుతారు. మన శరీరంలో సాధారణంగా 98 డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ స్థిరమైన ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది. దీని కన్నా ఇంకా ఎక్కువగా వేడి పెరిగినప్పుడు త్వరంగా నీరసించి వడదెబ్బ బారిన పడతారు. తీవ్రమైన తల నొప్పి, కళ్లు తిరగడం, విరేచనాలవడం, చెమట రాకపోవడం, తల తిప్పడం, నీరసించడం, సొమ్మసిల్లిపోవడం, వాంతులు చేసుకోవడం, లాలాజలం ఎండిపోవడం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తే వడదెబ్బకు గురైనట్లు భావించాలి. కొందరిలో చర్మంపై కూడా పొక్కులు పొడిచి ఎర్రబారుతుంది.
కారణాలు ఇవీ : విశ్రాంతి లేకుండా నిరంతరాయంగా ఎండలో పని చేయడం, తిరగడంతో పాటు నీరు తక్కువగా సేవించడం, ఆహారం సరిగ్గా తీసుకోకపోవడం. వీటికి తోడు మత్తు పానీయాలు ఎక్కువగా తీసుకున్నా వడదెబ్బ తగులుతుంది.
ఇలా చేయండి : వడదెబ్బకు గురైన వ్యక్తిని తక్షణమే నీడ ఉన్న ప్రదేశంలోకి తీసుకెళ్లాలి. పెరిగిన అతడి శరీర ఉష్ణోగ్రత తగ్గించడానికి తడిపిన వస్త్రంతో శరీరాన్ని తుడవాలి. ద్రవ పదార్థాలు వీలైనంత మేరకు ఎక్కువసార్లు తాగించాలి. త్వరగా వేగంగా సమీప ఆరోగ్య కేంద్రానికి తీసుకెళ్లి ట్రీట్మెంట్ అందించాలి.
కలవరపెడుతున్న మరణాలు : రాష్ట్రంలో రోజుకు రెండెంకల సంఖ్యలో వడదెబ్బతో మరణించడం కలవరపెడుతుంది. వారం రోజుల నుంచి ఏకంగా 100కు పైగా మరణాలు వడదెబ్బతో సంభవించాయంటే తీవ్రత ఎంతలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
రాత్రి వేళలోనూ వేడిగాలులు : గతానికి భిన్నంగా ఇప్పుడు పగలు రాత్రి అనే తేడా ఏ మాత్రం లేదు. 24 గంటలూ వేడి ఉబ్బరపోతతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. వెంట్రుక మందం అలసత్వం ప్రదర్శించినా ప్రాణానికి ముప్పు వాటిల్లే పరిస్థితులు ప్రస్తుతం నెలకొని ఉన్నాయి. ప్రజలను మేలుకొల్పడానికి భారత వాతావరణ శాఖ మోడ్రన్ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తుంది. తెలంగాణ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఎండల తీవ్రత సూచిస్తూ మొబైల్ ఫోన్లో హెచ్చరికలు పంపిస్తున్నారు. జాగ్రత్తలతో కూడిన పలు సందేశాలను కూడా ఇస్తుంది. ఉదయం పది గంటలు దాటిన కాలు బయట మోపాలంటే భయపడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. రాత్రి వేళల్లో ఫ్యాన్లు, కూలర్లు, ఏసీలు పని చేయనంతగా వేడి కలవర పెడుతుంది.
"ఎండలో బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే తలపై టోపీ లేదా రుమాలు వంటివాటిని తప్పకుండా ధరించాలి. తెలుపు రంగు పల్చటి దుస్తులను మాత్రమే వేసుకోవాలి. కళ్లకు కూలింగ్ గ్లాసెస్ కచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి. వేడి గాలులు చెవిలోకి వెళ్లకుండా దూది కాటన్ను ఉంచుకోవాలి" -డా.సాద్విజ, పీహెచ్సీ వైద్యాధికారిణి, డోర్నకల్
జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మేలు
- చిన్న పిల్లలను వీలైనంత ఎక్కువ సమయం చల్లని ప్రదేశాల్లోనే ఉండనివ్వాలి.
- ఎండలో పని చేసే కార్మికులు తరచూ నీళ్లు తాగుతుండాలి. మధ్య మధ్యలో పావు గంట విశ్రాంతి తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఎక్కువగా నీడ ప్రదేశంలో ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి.
- మసాలా వంటకాలను ఎక్కువగా తగ్గించి ఆకుకూరలను ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉండే కీర, దోస, పైనాపిల్, కొబ్బరి, కర్బూజా తినాలి.
- రోజుకు కనీసం 6 నుంచి 8 లీటర్ల నీరు తాగాలి. న్యాచురల్గా చేసిన పండ్ల రసాలకు ప్రాధాన్యమిచ్చి పరిశుభ్రమైన నీరు తాగితే శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ సమస్య మన దరిచేరదు.
- మెడికల్ స్టాఫ్ ఊరూరా సందర్శించి ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు కూడా పంపిణీ చేస్తుంది.
