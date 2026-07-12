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ఆంధ్రప్రదేశ్ ముద్దు బిడ్డ - ఎస్‌.జానకి మృతితో స్వగ్రామం 'పల్లపట్ల'లో విషాద ఛాయలు

బాపట్ల జిల్లా పల్లపట్ల గ్రామం ఎస్‌.జానకి పుట్టినిల్లు - జానకి మరణంతో ఆమె పుట్టినగడ్డలో తీవ్ర విషాదం - మూడేళ్ల ప్రాయం వరకు ఈ మట్టిలోనే ఆడిపాడిన జానకి

Sadness in Singer Janaki Hometown Pallapatla village in AP
Sadness in Singer Janaki Hometown Pallapatla village in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 11:36 AM IST

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Sadness in Singer Janaki Hometown Pallapatla Village in AP : ఆమె గొంతు విప్పితే ప్రకృతి పులకిస్తుంది, ఆమె పలికే ప్రతి రాగం కోట్లాది మంది హృదయాలను స్పృశిస్తుంది. సినీ సంగీత ప్రపంచంలో తనదైన ముద్ర వేసిన ప్రముఖ గాయని ఎస్‌. జానకి పుట్టినిల్లు బాపట్ల జిల్లా నిజాంపట్నం మండలం పల్లపట్ల గ్రామం. జానకి మరణం ఆమె పుట్టినగడ్డలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఆమె మూడేళ్ల ప్రాయం వరకు ఈ మట్టిలోనే ఆడారు, పాడారు. ఆమెకు మూడేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడే వారి కుటుంబం ఇక్కడినుంచి తరలివెళ్లింది. ఆమె తండ్రి కరీంనగర్‌ సమీపంలోని సిరిసిల్లలో పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడిగా, ఆయుర్వేద వైద్యుడిగా స్థిరపడ్డారు. జానకి బాల్యమంతా సిరిసిల్లలోనే గడిచింది.

తర్వాత కుటుంబం చెన్నై చేరడంతో ఆమె కూడా వెళ్లారు. ఆమె పాడిన ఎన్నో గీతాల చరణాలను గమనిస్తే, ఆమెకు తన పుట్టిన గడ్డపై ఉన్న విడదీయరాని అనుబంధం అడుగడుగునా కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఆమె లేరని తెలిసి పల్లపట్లలోని దూరపు బంధువులు, ఉమ్మడిజిల్లాలోని అభిమానులు నాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. తమ ఊళ్లో పుట్టి, అద్భుత ప్రతిభతో సంగీత సామ్రాజ్ఞిగా ఎదిగి, దేశవ్యాప్తంగా కీర్తిప్రతిష్ఠలు సంపాదించిన జానకిని చూసి పల్లపట్ల గ్రామస్థులు గర్వపడేవారు. ఇప్పుడామె మరణవార్త విని దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు.

చిన్ననాటి బంధం: జానకి పల్లపట్లలో గడిపిన మూడేళ్లలోపు బాల్యం చాలా చిన్నదే. కానీ గ్రామంతో అనుబంధాన్ని అనేక ఇంటర్వ్యూల్లో ఆమె ప్రస్తావించారు. నాకు ఊహ తెలిసీ తెలియని వయసులో ఆ ఊరి గాలి పీల్చాను, ఆ మట్టిలో ఆడాను. ఆ జ్ఞాపకాలు నా మనసులో ఎక్కడో ఓ చోట సజీవంగానే ఉన్నాయి అంటూ గుర్తు చేసుకున్న ఉదంతాలు ఉన్నాయి.

దూరమైనా వీడని అనురాగం: సినిమాల్లో బిజీ అయ్యాక ఆమె సొంతూరుకు వచ్చే అవకాశం లేకపోయింది. కానీ, మాతృభూమిపై ఆమె ప్రేమ చూపించిన ఉదంతాలు ఎన్నో. ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో జరిగిన పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు, సన్మాన సభలకు ఆమె హాజరయ్యారు. గుంటూరు నగరానికి వచ్చిన సందర్భాల్లో తన పుట్టిన ఊరైన పల్లపట్ల విశేషాలు, అక్కడి బంధువుల వివరాలను ఆప్యాయంగా అడిగి తెలుసుకునే వారని సన్నిహితులు చెబుతున్నారు.

గుంటూరుతోనూ అనుబంధం: ఆమె దశాబ్దన్నర కిందట గుంటూరుకు పురస్కార స్వీకారాల కోసం వచ్చారు. ఆ మధుర స్మృతులు ఇప్పటికీ గుంటూరు ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయాయి. 2009లో తొలిసారిగా ఆమె గుంటూరులో కళాదర్బార్‌ కల్చరల్‌ అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షుడు పొత్తూరి రంగారావు ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. 18 పాటలు అలసట లేకుండా పాడారు. తర్వాత 2011లో వాణీజయరాం, పీబీ శ్రీనివాస్‌లతో కలిసి మరో కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఆ వేదికపై పల్లపట్ల, తెనాలితో తనకు ఉన్న అనుబంధం, గుంటూరులోని తన మిత్ర బృందం సంగతులను వేదికపై వివరించినట్లు నాటి సభకు హాజరైన వారు చెబుతుండటం విశేషం. 2011లో ఈవీవీ యువకళావాహిని అధ్యక్షుడు వెచ్చా కృష్ణమూర్తి ఆమెను సత్కరించారు.

గానకోకిల జానకి మృతి పట్ల సంతాపం తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు, పవన్‌ కల్యాణ్‌, లోకేశ్​

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