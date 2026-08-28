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కాకినాడ మొబైల్ కోర్టులో సాదిక్‌ కస్టడీ పిటిషన్‌పై విచారణ

కస్టడీ పిటిషన్‌పై కౌంటర్ పిటిషన్ వేసిన సాదిక్ తరఫు న్యాయవాది - సాదిక్ కస్టడీ పిటీషన్‌పై తదుపరి విచారణ సెప్టెంబర్ 2కు వాయిదా

Sadiq Khan Custody Petition Hearing Held in Mobile Court
సాదిక్ కస్టడీ పిటీషన్‌పై తదుపరి విచారణ సెప్టెంబర్ 2కు వాయిదా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 3:25 PM IST

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Sadiq Khan Custody Petition Hearing Held in Mobile Court: కాకినాడ ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు సాదిక్‌ఖాన్‌ కస్టడీ పిటిషన్‌పై మొబైల్ కోర్టులో విచారణ జరిగింది. సాదిక్‌ ఖాన్​ను వారం రోజుల పాటు పోలీస్‌ కస్టడీకి ఇవ్వాలంటూ సర్పవరం పోలీసులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై వాదనలు జరిగాయి. అయితే సాదిక్‌ తరఫు న్యాయవాది కౌంటర్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. ఇరువర్గాల వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి కస్టడీ పిటిషన్‌ను సెప్టెంబర్‌ 2కు వాయిదా వేశారు.

ఈ నెల 16న ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనలో నూకరాజు, ఆయన భార్య మీనా, కుమార్తె సౌజన్య మృతి చెందారు. నూకరాజు మనవడు కార్తికేయరెడ్డి సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. మరోవైపు నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసుతో పాటు ఆయన అల్లుడు జగదీశ్‌రెడ్డి మృతిపైనా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. జగదీశ్‌రెడ్డిది హత్యగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ కేసులకు సంబంధించి రాజమండ్రి టూటౌన్‌, కాకినాడ సర్పవరం పోలీస్‌స్టేషన్లలో సాదిక్‌ఖాన్‌పై కేసులు నమోదయ్యాయి.

సెప్టెంబర్​ 2కు వాయిదా: ఇప్పటికే సాదిక్‌ఖాన్‌ను అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు ఈ నెల 24న కోర్టులో హాజరుపరిచి రిమాండ్‌కు తరలించారు. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా సాదిక్‌ను వారం రోజుల పాటు పోలీస్‌ కస్టడీకి ఇవ్వాలని సర్పవరం పోలీసులు ఈ నెల 25న పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్‌పై మొబైల్ కోర్టులో ఇవాళ వాదనలు జరిగాయి. సాదిక్‌ తరఫు న్యాయవాది కస్టడీని వ్యతిరేకిస్తూ కౌంటర్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. ఇరువర్గాల వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి కస్టడీ పిటిషన్‌పై తదుపరి విచారణను సెప్టెంబర్‌ 2కు వాయిదా వేశారు.

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు రెండ్రోజుల క్రితం.. రైఫిల్ షూటింగ్ కోచ్ సాదిక్ ఖాన్ తన కుటుంబాన్ని నాశనం చేశాడని ఏఈ నూకరాజు మనవడు రియాన్ష్ కార్తికేయ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తనకు ఇంకా భయంగానే ఉందని అతను చెప్పాడు.

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TAGGED:

AE NUKARAJU FAMILY SUICIDE CASE
KAKINADA AE NUKARAJU
KAKINADA AE FAMILY SUICIDE UPDATES
SADIQ KHAN CUSTODY
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