ETV Bharat / state

రూ.25 కోట్ల ఆస్తి కోసమే ఆ ఘాతుకం - విచారణలో సాధిక్‌ సంచలన నిజాలు

పంచాయతీరాజ్‌ ఏఈ టి.నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య, ఆయన అల్లుడు జగదీశ్వరరెడ్డి హత్య కేసులో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగుచూశాయి. అల్లుడు జగదీశ్వరరెడ్డిని చంపడానికి తానే ప్రయత్నించినట్లు ప్రధాన నిందితుడు సాధిక్‌ఖాన్‌ పోలీసుల విచారణలో అంగీకరించాడు.

Sadik Khan Confession in Kakinada
విచారణలో సాధిక్‌ సంచలన నిజాలు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 7:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sadik Khan Confession in Kakinada : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన పంచాయతీరాజ్‌ ఏఈ టి.నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య, ఆయన అల్లుడు జగదీశ్వరరెడ్డి హత్య కేసులో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగుచూశాయి. అల్లుడు జగదీశ్వరరెడ్డిని చంపడానికి తానే ప్రయత్నించినట్లు ప్రధాన నిందితుడు సాధిక్‌ఖాన్‌ పోలీసుల విచారణలో అంగీకరించాడు. కేవలం రూ. 25 కోట్ల ఆస్తి కోసమే ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు పోలీసుల ఎదుట నేరాన్ని ఒప్పుకున్నాడు.

సాధిక్‌ఖాన్‌ ప్రస్తుతం రిమాండ్‌లో ఉన్నాడు. సర్పవరం పోలీసులు కోర్టు అనుమతితో అతడిని కస్టడీకి తీసుకున్నారు. మూడు రోజుల పాటు అతడిని ముమ్మరంగా విచారించారు. విచారణలో భాగంగా కాకినాడలోని ప్రో షూటింగ్ అకాడమీకి కూడా తీసుకెళ్లారు. అయితే, తొలి రెండు రోజులు సాధిక్ పోలీసులను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేశాడు. తనకేమీ తెలియదంటూ బుకాయించాడు. కానీ, పోలీసులు పక్కా సాంకేతిక ఆధారాలు ముందుంచారు. దానికి తోడు సైనైడ్ విక్రయించిన వ్యక్తుల సాక్ష్యాలను వివరించారు. దీంతో కంగుతిన్న సాధిక్, తన నేరాన్ని అంగీకరించక తప్పలేదు.

అలా ప్లాన్ చేసి : జగదీశ్వరరెడ్డిని ఎలా హత్య చేసిందీ సాధిక్ పోలీసులకు వివరించాడు. "అవును. జగదీశ్వరరెడ్డిని నేనే చంపాలనుకున్నాను. మొదట ఓసారి కొబ్బరి నీళ్లలో విషం కలిపి ఇచ్చాను. అతడు కాకినాడ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నప్పుడు కూడా మూడు నాలుగు సార్లు విషం ప్రయోగించాం. దీంతో అతడి ఆరోగ్యం పూర్తిగా పాడైపోయి చనిపోతాడనుకున్నాను. కానీ, అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ ఆసుపత్రిలో చేరి కొంత కోలుకున్నాడు. ఆస్పత్రి నుంచి బయటకు వచ్చాక సైనైడ్ పంపించాను. అది వాడిన మరుసటి రోజే జగదీశ్వరరెడ్డి ప్రాణాలు వదిలాడు" అని సాధిక్ విచారణలో తెలిపాడు.

రూ.25 కోట్ల ఆస్తిపై కన్ను : ఈ ఘాతుకం వెనుక ఉన్న ప్రధాన కారణం ఆస్తిపై అత్యాశేనని పోలీసుల విచారణలో తేలింది. జగదీశ్వరరెడ్డి భార్య సౌజన్యను తాను పెళ్లి చేసుకోవాలని సాధిక్ పథకం పన్నాడు. ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటే ఏఈ నూకరాజుకు చెందిన సుమారు రూ. 25 కోట్ల ఆస్తి తన సొంతం అవుతుందని ఆశపడ్డాడు. కానీ, నూకరాజు అందుకు ససేమిరా అన్నాడు. ఆస్తిని తన మనవడితో పాటు కుటుంబంలో వేరొకరి పేరున రాస్తానని చెప్పాడు.

అలా చేస్తారని ఊహించలేదు : ఆస్తి తన పేరున రాసివ్వనని చెప్పడంతో సాధిక్ రగిలిపోయాడు. "ఆస్తి కోసమే నేను ఇంత దారుణానికి ఒడిగడితే, ఇప్పుడు వేరే వాళ్ల పేరున రాస్తారా? ఇది నేను అంగీకరించను" అంటూ నూకరాజు కుటుంబంతో గొడవ పడ్డాడు. అందరినీ చంపేస్తానని బెదిరించాడు. అయితే, తన బెదిరింపులకు భయపడి ఆ కుటుంబం మొత్తం ఆత్మహత్య చేసుకుంటుందని తాను ఊహించలేదని సాధిక్ విచారణలో చెప్పినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో హత్యకు సాధిక్ ఉపయోగించిన విష పదార్థాల నమూనాలను పోలీసులు సీజ్ చేశారు. తదుపరి దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు.

నా కుటుంబం మొత్తాన్ని నాశనం చేశాడు : ఏఈ నూకరాజు మనవడు

సాదిక్ వేధింపుల వల్లే ఆ కుటుంబం బలి - రెండు లేఖల్లోనూ అదే ఉంది: ఎస్పీ బిందుమాధవ్

TAGGED:

SADIK KHAN CASE UPDATE
POLICE INVESTIGATION 0N SADIK KHAN
KAKINADA MURDER ATTEMPT CASE
AE NOOKARAJU CASE UPDATES
SADIK KHAN CONFESSION IN KAKINADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.