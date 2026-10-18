ట్యాంక్బండ్పై సద్దుల బతుకమ్మ సంబురాలు - వేడుకలకు హాజరైన విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక
హైదరాబాద్లోని ట్యాంక్బండ్పై సద్దుల బతుకమ్మ సంబురాలు అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలు పాల్గొని బతుకమ్మ ఆడారు.
Published : October 18, 2026 at 7:35 PM IST
Saddula Bathukamma Celebrations in Hyderabad : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సద్దుల బతుకమ్మ సంబురాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ నగరంలోని ట్యాంక్బండ్పై భాషా సాంస్కృతికశాఖ ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ట్యాంక్బండ్ అమరవీరుల స్మారకం నుంచి మహా బతుకమ్మ ర్యాలీని నిర్వహించారు. ఈ ర్యాలీలో మంత్రి సీతక్కతోపాటు 700 మంది కళాకారులు, 600 మందికిపైగా మహిళలు పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ట్యాంక్ బండ్పై ఏర్పాటుచేసిన ఆటపాటలు ఆకట్టుకున్నాయి. సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకల్లో గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా దంపతులు, మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు, యూఎస్ కాన్సులేట్ జనరల్ లారా విలియమ్స్, సినీనటులు విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక దంపతులు, గేయ రచయిత సుద్దాల అశోక్ తేజ పాల్గొన్నారు. ట్యాంక్ బండ్ వద్ద మహిళలతో కలిసి మంత్రి సీతక్క బతుకమ్మ ఆడారు.
బతుకమ్మ పూలను పూజించే పండుగ
ఈ వేడుకల్లో ప్రముఖులు పాల్గొవడం సంతోషంగా ఉందని మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు అన్నారు. బతుకమ్మ పూలను పూజించే పండుగ అని తెలిపారు. ఈ పండుగను పర్యావరణ హితంగా నిర్వహించుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. మన పండుగలు, కళారూపాలను ప్రపంచానికి, బావి తరాలకు పరిచయం చేయడం మన బాధ్యతని ఆయన వివరించారు. జానపద గేయాలు కూడా విస్తృత ప్రచారం పొందుతున్నాయన్న జూపల్లి , కవులు కళాకారులు, గేయ రచయితలు తెలంగాణకు అస్తిత్వాలన్నారు.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా విజయ్, రష్మిక జంట
సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకల్లో రష్మిక, విజయ్ల జంట ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న హీరో విజయ్ దేవరకొండ మట్లాడుతూ 'అందరికీ దసరా సద్దుల బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు, బతుకమ్మను చూస్తే చాలా ముద్దుగా అనిపిస్తుంది. ఇంట్లో వాళ్లు బతుకమ్మను చేస్తుంటారు. తెలంగాణలో పెద్ద బతుకమ్మ దగ్గరకు తీసుకువెళ్లి రష్మికను ఆడిస్తానని ఆమెకు మాట ఇచ్చాను. మన పండుగలు ఇంత జోరుగా జరిపిస్తుంటే సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. రష్మిక బతుకమ్మను ఆడుతుంటే చూడాలని ఉంది' అని అన్నారు.