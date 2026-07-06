సదరం ఇక సులభం - ఈ నెల 8 నుంచి 'స్లాట్' బుకింగ్ విధానం
జోనల్ స్థాయికి సదరం స్లాట్ బుకింగ్ పరిమితం -ఈ నెల 8 నుంచి స్లాట్ బుకింగ్ విధానం -పునరుద్ధరణజులై 8 నుంచి ఆగస్టు చివరి వరకు అవకాశం- ఎంపిక చేసిన ఆస్పత్రుల్లో నిర్ధారణ పరీక్షలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 1:12 PM IST
SADAREM Certificate For Persons With Disabilities : సదరం ధృవీకరణ పత్రం కోసం దివ్యాంగులు వైద్యుల వద్దకు పదేపదే తిరగాల్సిన పరిస్థితికి త్వరలోనే ముగింపు పడనుంది. సుదూర ప్రాంతాలకూ వెళ్లాల్సిన పని లేకుండా మీ జోన్లోనే వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. ఏపీ సేవా పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తుదారులే స్వయంగా ఒక్క క్లిక్తో స్లాట్ బుక్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని తొలిసారిగా కల్పించారు.
8 నుంచి 'స్లాట్' బుకింగ్ : దివ్యాంగుల నిర్ధారణ, ధ్రువీకరణ- సదరం ప్రక్రియలో ప్రభుత్వం కీలక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చింది. దివ్యాంగులు సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లి వ్యయప్రయాసలకు గురి కాకుండా ఉండేందుకు ఇకపై స్లాట్ బుకింగ్ను జోనల్ స్థాయికి పరిమితం చేసింది. ఈ నెల 8 నుంచి 'స్లాట్' బుకింగ్ విధానాన్ని పునరుద్ధరిస్తున్నామని, జులై 8 నుంచి ఆగస్టు చివరి వరకు ఈ అవకాశం ఉంటుందని వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ తెలిపారు. ఈ నెల 13 నుంచి ఎంపిక చేసిన ఆసుపత్రుల్లో వైకల్య నిర్ధారణ పరీక్షలు జరుగుతాయని వెల్లడించారు. గతంలో సొంత జిల్లాలో స్లాట్లు లేకపోవడంతో దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి రావడం, పరిజ్ఞానం లేక సంబంధం లేని వైకల్య కేటగిరీని ఎంచుకోవడం వల్ల స్లాట్లు వృథా కావడం వంటి సమస్యలను పరిష్కరించేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మంత్రి వివరించారు.
యాక్టివేషన్ హాజరు నమోదుతో అనుసంధానం: దరఖాస్తుదారులు ఇకపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కాకుండా తమ సొంత జిల్లా లేదా తమకు కేటాయించిన జోన్లోని పొరుగు జిల్లాల్లో మాత్రమే అసెస్మెంట్ స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అనవసర లేదా తప్పుడు బుకింగ్స్ను నివారించేందుకు దరఖాస్తు సమయంలో 'స్వీయ ధ్రువీకరణ పత్రం' తప్పనిసరి చేశారు. వైకల్య కేటగిరీపై స్పష్టత లేనివారు ముందుగా అర్హత కలిగిన జనరల్ ఫిజీషియన్ నుంచి ధ్రువీకరణ పొందాలి. ఆ పత్రాల నమూనాలను ఏపీ సేవా, సదరం పోర్టల్స్లో అందుబాటులో ఉంచారు. అసెస్మెంట్ కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్లిన తర్వాత సదరం పోర్టల్లో ముందుగా తమ హాజరును నమోదు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాతే వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. SADAREM ID యాక్టివేషన్ అనేది హాజరు నమోదుతో అనుసంధానించి ఉంది.
కూటమి ప్రభుత్వం సదరం స్లాట్ బుకింగ్ సేవలను పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తోందని సెకండరీ హెల్త్ డైరెక్టర్ చక్రధర్ బాబు తెలిపారు. స్లాట్ బుకింగ్, సర్టిఫికెట్ల జారీ కోసం దళారులకు డబ్బులిచ్చి మోసపోవద్దని హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వ వాట్సాప్ సేవ 'మన మిత్ర' ద్వారా జిల్లాల వారీగా స్లాట్ల లభ్యతను తెలుసుకోవచ్చని స్పష్టం చేశారు.
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