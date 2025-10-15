సాదాబైనామాలకు విచారణే ప్రామాణికం! - వేగంగా సాగుతున్న క్రమబద్ధీకరణ ప్రక్రియ
రాష్ట్రంలో విచారణే ప్రామాణికంగా సాదాబైనామాకు మోక్షం - భూభారతి చట్టం కింద నోటీసుల జారీ - క్రమబద్ధీకరణకు వేగంగా ప్రక్రియ - అక్కడక్కడా అభ్యంతరాల రావడంతో రెవెన్యూ అధికారుల విచారణ
Published : October 15, 2025 at 7:41 AM IST
Sada Bainama Registrations In Telangana : సాదాబైనామా(తెల్లకాగితాలపై ఒప్పందాల)తో జరిగిన భూ కొనుగోళ్లను క్రమబద్ధీకరించేందుకు రెవెన్యూశాఖ అధికారులు విచారణనే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నారు. పెద్దల సమక్షంలో జరిగిన భూముల కొనుగోళ్లకు ఇన్నాళ్లకు అధికారిక గుర్తింపు దక్కుతుండటంతో రైతుల కుటుంబాల్లో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కాకపోతే పదకొండేళ్లకు ముందు జరిగిన ఒప్పందాలతో భూముల కొనుగోలు జరగడంతో విచారణ సందర్భంగా పూర్తిస్థాయి ఆధారాలు చూపడం రైతన్నలకు కష్టంగా మారుతోంది. దీంతో రెవెన్యూశాఖ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో చేపడుతున్న విచారణ కీలకంగా మారింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 10 లక్షల ఎకరాలకు సాదాబైనామాలతో ఒప్పందాలు జరిగాయి.
సాదాబైనామాల క్రమబద్ధీకరణకు 8.90 లక్షల అర్జీలు : 2020 అక్టోబరు నుంచి నవంబరు వరకు సాదాబైనామాల దరఖాస్తులను స్వీకరించగా దరఖాస్తుదారుల నుంచి 8.90 లక్షల అర్జీలు వచ్చాయి. అదే ఏడాది ఆర్వోఆర్-1971 రద్దు కావడంతో న్యాయ వివాదం ఏర్పడి దరఖాస్తుల పరిశీలన ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. ఈ ఏడాది ఆగస్టు నెలలో హైకోర్టు దరఖాస్తుల పరిశీలన, క్రమబద్ధీకరణకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్వోఆర్ 2025 ప్రకారం లబ్ధిదారులకు, విక్రయదారులకు అధికారులు నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారు. భూ భారతి చట్టం సెక్షన్-6 ప్రకారం సాదాబైనామా క్రమబద్ధీకరణను అధికారాలు ఆర్డీవోకు(రెవెన్యూ డివిజినల్ అధికారికి) కల్పించారు. తహసీల్దార్ విచారణ నిర్వహించిన అనంతరం దస్త్రాన్ని ఆర్డీవోకు పంపాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం అర్హులైన వారికి క్రమబద్ధీకరించి పట్టాలను అందజేయనున్నారు.
2014కు ముందు జరిగిన వాటికి మాత్రమే :
- 2014 జూన్ రెండో తేదీకి ముందు తెల్లకాగితాలపై జరిగిన ఒప్పందాలను మాత్రమే రెవెన్యూ అధికారులు పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నారు.
- సాగు చేసుకుంటున్న చాలా మంది వద్ద ఒప్పంద పత్రం తప్ప ఇతర ఆధారాలు లేవు. కొంతమంది చేతుల్లో భూములు ఉన్నప్పటికి వాటికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు లేవు. ఇలాంటి పక్షంలో రెవెన్యూ అధికారుల విచారణ కీలకంగా మారుతోంది. కొంతమంది పహాణీలు, శిస్తు రసీదులు సమర్పిస్తున్నారు.
- 2016 తర్వాత జిల్లాల్లో జమాబందీ ప్రక్రియ నిలిచిపోవడంతో పహాణీల్లోనూ సరైన సమాచారం లేదు.
- చట్టం ప్రకారం కొనుగోలుదారుడికి, విక్రయదారుడికి అధికారులు నోటీసులు జారీ చేసి సాక్షుల వాంగ్మూలం తీసుకుంటున్నారు.
- భూములను విక్రయించిన యజమానుల పేర్లు రెవెన్యూ రికార్డుల్లో కొనసాగుతున్న కారణంగా చాలాచోట్ల వారు ఆ భూములు కొనుగోలు చేసిన వారికి క్రమబద్ధీకరించేందుకు ముందుకు రావడం లేదు. ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో ఇలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయి.
- నాడు భూమిని విక్రయించిన యజమానులు చనిపోయిన కేసుల్లో వారి కుటుంబ సభ్యులు ఇప్పుడు అభ్యంతరం చెబుతున్నారు.
- భూముల ధరలు భారీగా పెరిగిన కొన్ని జిల్లాల్లో ఎకరానికి కొంత డబ్బు ఇవ్వాలని రికార్డుల్లో యజమానులుగా ఉన్న వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
లక్షలాది దరఖాస్తులకు మోక్షం : 1971 నాటి చట్టం అమల్లో ఉన్నప్పుడు తీసుకున్న దరఖాస్తులనే పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని న్యాయస్థానం కొద్ది రోజుల క్రితం ఆదేశాలిచ్చింది. అనంతరం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావాలనుకున్నప్పటికీ ఈ ప్రక్రియ మొత్తం ఆగిపోయింది. అప్పుడు వచ్చిన 9 లక్షల 894 దరఖాస్తులు అపరిష్కృతంగా ఉన్నాయి. వాటి పరిష్కారానికి తాజాగా రెవెన్యూ శాఖ నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసింది. దీంతో చాలా కాలంగా అపరిష్కృతంగా ఉన్న లక్షలాది సాదాబైనామా దరఖాస్తుల క్రమబద్ధీకరణ దిశగా మోక్షం కలిగినట్లయింది.
