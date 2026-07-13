నాచు, చెత్త, మద్యం సీసాలు - అపరిశుభ్రంగా కృష్ణా-గోదావరి సంగమం
2015లో కృష్ణా - గోదావరి అనుసంధాన ప్రాంతాన్ని పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దిన అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం - ఇంతటి పవిత్ర ప్రాతం ప్రస్తుతం అపరిశుభ్రతకు నెలవుగా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 7:32 PM IST
Krishna Godavari Sangamam : కృష్ణా - గోదావరి నదులు కలిసే పవిత్ర సంగమం అది. ఆధ్యాత్మికతతోపాటు, సందర్శకులు ఆహ్లాదంగా గడిపేందుకు ఈ ఘాట్ను సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. గత నెలలో నిత్య హారతులు తిరిగి ప్రారంభించారు. తాజాగా పట్టిసీమ నుంచి గోదావరి జలాలు పవిత్ర సంగామానికి చేరుకున్నాయి. ఇంతటి ప్రాధాన్యం ఉన్న ఈ ప్రాంతం అపరిశుభ్రతకు, మద్యపాన సేవనం వంటి అపవిత్ర కార్యక్రమాలకు నిలయంగా మారింది.
ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతం: ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నలోని కృష్ణా - గోదావరి అనుసంధాన ప్రాంతాన్ని 2015లో అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దింది. రెండు నదులు కలిసే చోటుకు పవిత్ర సంగమంగా నామకరణం చేశారు. రోజూ విజయవాడ దుర్గగుడి నుంచి అర్చకులు వచ్చి కృష్ణమ్మకు హారతులు ఇచ్చేవారు. భక్తులు, సందర్శకులు విశేషంగా తరలి వచ్చి నదీమ తల్లి ఒడ్డున కాసేపు సేద తీరేందుకు ఘాట్ను తీర్చిదిద్దారు. 2019 వరకు ఇక్కడ కృష్ణమ్మకు భక్తి శ్రద్ధలతో హారతులు ఇచ్చేవారు. దీంతో భక్తులు, పర్యాకులతో ఈ ప్రాంతం కిటకిటలాడేది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక హారతి నిలిపివేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక తాజాగా గత నెల 5న కృష్ణా నదీ హారతిని తిరిగి ప్రారంభించారు.
ఘాట్ తీరమంతా నాచు: ఇంతటి పవిత్ర ప్రాతం అపరిశుభ్రతకు నెలవుగా మారింది. ఘాట్ తీరమంతా నాచుతో నిండిపోయింది. వస్త్రాలు, నాచు, చెత్త, వ్యర్థాలు మురికి నీటితో నిండిపోవడంతో ఎవరైనా కనీసం కాళ్లు కడుక్కునేందుకు కూడా తటపటాయిస్తున్నారు. అర్చకులు హారతి ఇచ్చే ప్రదేశం వద్ద కూడా ఇలాగే నాచుతో ఘాట్ నిండి పోయింది. పశువులు కూడా ఈ ఘాట్ వద్దకు వచ్చి నదిలోకి దిగుతున్నాయి. ఇంతటి పవిత్ర సంగమం అపరిశుభ్రతకు నెలవుగా మారడంపై సందర్శుకుల నుంచి ఆవేదన వ్యక్తమవుతోంది.
ఘాట్ పరిసరాల్లో మద్యం సీసాలు: అలాగే ఘాట్ పరిసరాల్లో మద్యం సీసాలు దర్శమిస్తున్నాయి. మందు బాబులు మద్యపానం సేవించి సీసాలు ఇక్కడే వదిలేసి వెళ్తున్నారు. చీకటి పడిందంటే చాలు విద్యుత్ దీపాలు వెలగని దుస్థితి. దీంతో తాగుబోతులు ఇక్కడికి చేరుకొని మద్యం సేవిస్తున్నారు. దీంతో పర్యాటకులు, భక్తుల సంఖ్య పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. భక్తిభావం పెంపొందించేందుకు, పర్యాటకులకు ఆహ్లాదాన్ని పంచేందుకు నిర్మించిన పవిత్ర సంగమ ఘాట్ను బాగు చేయాలని భక్తులు, సందర్శకులు కోరుతున్నారు.
సాయంత్రం 6 దాటితే లైట్లు వెలగటం లేదు, ఫ్యామిలీతో వచ్చేవారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. పిల్లలని తీసుకొచ్చి ఆడిపించుకోవడానికి కూడా అవకాశముండటం లేదు. లైటింగ్ను ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నాం. ఇక్కడ పరిసరాలు అపరిశుభ్రంగా ఉన్నాయి. - స్థానికుడు
ధవళేశ్వరం బ్యారేజీకి 117 కొత్త గేట్లు - వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి పనులు పూర్తి: సీఎం చంద్రబాబు
ఘనంగా మూడో అంతర్జాతీయ తెలుగు రచయిత్రుల మహాసభలు - 600 మందికిపైగా హాజరు