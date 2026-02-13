ETV Bharat / state

నెలకు 3 చొప్పున 31 క్రీడల్లో జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలు - ఇలా అప్లై చేసుకోండి

ఈ ఏడాది పొడవునా శాప్‌ లీగ్స్‌ పేరుతో క్రీడా సంబరాలు - రాష్ట్రస్థాయిలో శాప్‌ లీగ్స్‌ పేరుతో పోటీలు - యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలికి తీసేలా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు

State Level Sports Competitions SAAP
State Level Sports Competitions SAAP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 1:27 PM IST

State Level Sports Competitions SAAP : రాష్ట్రంలోని మారుమూల పల్లెలో ఉన్న క్రీడాకారుడి ప్రతిభను సైతం వెలికి తీసి రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిల్లో వారు మెరిసేలా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రణాళిక రూపొందించింది. ఈ ఏడాది పొడవునా శాప్ లీగ్స్ పేరుతో ప్రతి జిల్లాలోనూ క్రీడా సంబరాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. క్రీడాకారుల్లో ప్రతిభావంతులైన చాలా మంది మట్టిలో మాణిక్యాల్లా మరుగున ఉండిపోతున్నారు. వీరు పల్లె గడపకే పరిమితం అయిపోతున్నారు. ఇలాంటి వారిని వెలికి తీసేలా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది.

దీంట్లో భాగంగా శాప్ లీగ్స్​ను నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. 31 క్రీడాంశల్లో ఈ పోటీలను 26 రోజుల్లో నిర్వహించనున్నారు. ఈ నెలలో ప్రారంభించి డిసెంబరు వరకు కొనసాగిస్తారు. ఈనెల 17 నుంచి డిసెంబర్ 28 వరకు 26 జిల్లాల్లో రాష్ట్ర స్థాయిలో శాప్​ లీగ్స్ పేరిట పోటీలు నిర్వహించనున్నారు.

ఒక్కో జిల్లాకు ఒకటి లేదా అంత కంటే ఎక్కువ క్రీడాంశం కేటాయించారు. తొలుత జిల్లా స్థాయిలో టోర్నమెంట్లు నిర్వహించి రాష్ట్ర స్థాయి పోటికి క్రీడాకారుల్ని ఎంపిక చేస్తారు. అనంతరం జిల్లా స్పోర్ట్స్ అథారిటీల ఆధ్వర్యంలో ఎంపికలు జరుగనున్నాయి. రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రతిభ చూపిన వారిని జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించే ఖేలో ఇండియా పోటీలకు పంపనున్నారు. శాప్​లీగ్స్​లో దివ్యాంగులకు కూడా ప్రత్యేకంగా పోటీలు ఉన్నాయి.

శాప్​ లీగ్​లో నిర్వహించే క్రీడలు ఇవే: చెస్, సైక్లింగ్, లాంగ్ జంప్, హైజంప్, షార్ట్​ఫుట్, డిస్కస్​త్రో హైలెవల్, జూవెలిన్, బ్యాడ్మింటన్ (మాస్టర్స్), టెన్నిస్ (మాస్టర్స్), వాటర్ స్పోర్ట్స్, లాన్ టెన్నిస్, సాఫ్ట్ టెన్నిస్, ఆర్చరీ, ఫుట్​బాల్​, బీచ్ వాలీబాల్, బాక్సింగ్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, ఈత, హ్యాండ్ బాల్​, వాలీబాల్, జిమ్నాస్టిక్స్, బ్యాడ్మింటన్, బీచ్ ఫుట్​బాల్, రైఫిల్ షూటింగ్, పారా స్పోర్ట్స్ (అథ్లెటిక్స్), పారా స్పోర్ట్స్ (స్విమ్మింగ్), పారా రైఫిల్ షూటింగ్, బీచ్ హ్యాండ్ బాల్, బీచ్ కబడ్డీ, బీచ్ సెపాక్ టాక్రా, బాస్కెట్​ బాల్.

ఎంపిక ప్రక్రియ:

  • జిల్లా స్థాయిలో ఎంపిక ప్రక్రియ
  • జిల్లా స్థాయిలో టోర్మమెంట్ నిర్వహించి రాష్ట్ర స్థాయికి ఎంపిక చేస్తారు.
  • జిల్లాకు ప్రాతినిధ్యం వహించే క్రీడాకారుడు కచ్చితంగా ఆ జిల్లా వాసి అయి ఉండాలి.
  • పోటీలు రాష్ట్రస్థాయిలో జరుగుతాయి.
  • వయోపరిమితి ఆయా క్రీడాంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
  • అర్హత గల వారు క్రీడాయాప్, డిస్ట్రిక్ట్‌ స్పోర్ట్స్‌ అథారిటీల్లో వారి పేర్లు నమోదు చేసుకోవచ్చు.

ఈ విభాగాల్లో బాలబాలకలు పాల్గొనవచ్చు: శాప్​లీగ్స్​లో భాగంగా అనకాపల్లి జిల్లాలో జిల్లా స్థాయి చెస్, సో సైక్లింగ్ పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. అనకాపల్లి జిల్లాలోని ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో ఈనెల 17న చెస్ పోటీలు నిర్వహిస్తారు. ఈ పోటీల్లో ప్రతిభావంతులను ఎంపిక చేయనున్నారు. అండర్-13,15,17,19 విభాగాల్లో బాలబాలికలు ఈ పోటీల్లో పాల్గొనవచ్చు. సత్తా చాటి ఎంపికైన వారంతా ఈనెల 21, 22 తేదీల్లో తిరుపతిలో జరగనున్న రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు హాజరు అవుతారు.

జిల్లా స్థాయిలో అండర్-18 విభాగంలో సైక్లింగ్ పోటీలు ఈనెల 24న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ పోటీ సుంకరమెట్ట కూడలి నుంచి దేవీపురం సర్వీసు రోడ్డు వరకు ఉంటుంది. ఈ పోటీల్లోను కూడా బాలబాలికలు పాల్గొనవచ్చు. జిల్లా స్థాయిలో ప్రతిభ చూపిన వారికి ఈనెల 28 నుంచి మార్చి 1 వరకు విజయవాడలో రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలు నిర్వహిస్తారు.

అర్హులు ఎవరంటే: చెస్, సైక్లింగ్ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు ఆసక్తి ఉన్న బాలబాలికలు ముందుగా ఈ https://apsac.ap.gov.in/?page_id=2900 వెబ్​సైట్​లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఈ సంవత్సరం పొడవునా నెలకు 3 క్రీడల చొప్పున 31 క్రీడాంశాల్లో జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వారే మాత్రమే ఈ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు అర్హులు. క్రీడాకారులు మరిన్ని వివరాలకు బాక్సింగ్ కోచ్ కె.త్రిమూర్తులు (93327 77778), తైక్వాండ్ కోచ్ రమేశ్ (81254 16870)ను సంప్రదించవచ్చు.

సద్వినియోగం చేసుకోవాలి: జిల్లా స్థాయి పోటీలో రాణించిన వారిని రాష్ట్ర స్థాయికి ఎంపిక చేస్తారు. వారికి శిక్షణ అందిస్తారు. ప్రభుత్వమే క్రీడాకారుల ఖర్చులను భరిస్తుంది. క్రీడాకారులకు అందిస్తున్న ఈ ప్రోత్సాహాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అని జిల్లా క్రీడాభివృద్ధి అధికారి పూజారి శైలజ కోరారు.

