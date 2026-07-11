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'జనవరి 6 శాన్వి గుళ్లపల్లి డే' - అమెరికాలో తెలుగు యువతికి ప్రత్యేక గౌరవం

9వ క్లాస్‌లోనే అకాడమీ స్థాపించిన తెలుగు బాలిక శాన్వి గుళ్లపల్లి - పిల్లలకు సులభంగా డబ్బు నిర్వహణ, పెట్టుబడులు నేర్పుతున్న శాన్వి

Sanvi Gullapalli Southlake Texas
Sanvi Gullapalli Southlake Texas (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 8:54 PM IST

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Sanvi Gullapalli Southlake Texas : ఆర్థిక అంశాలు అంటే స్టాక్ మార్కెట్, ఫైనాన్స్ వంటి రంగాలపై చాలా మందికి పెద్దగా అవగాహన ఉండదు. ఈ అంశంపై సరైన ప్లానింగ్ లేకపోతే జీవితంలో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కానీ అమెరికాలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న ఓ తెలుగు అమ్మాయి మాత్రం ఆర్థిక పాఠాల్లో మాస్టర్ అనిపించుకుంటోంది. తాను నేర్చుకోవడమే కాదు తోటి విద్యార్థులకు ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్‌మెంట్‌పై పాఠాలు చెబుతూ ఏకంగా అకాడమీనే నడుపుతోంది. ఎవరా విద్యార్థి ఆమె చెబుతున్న పాఠాలు ఏంటి అనే విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చూడాల్సిందే.

150మందికి ఆర్థిక పాఠాలు
ద్రవ్యోల్బణం, పెట్టుబడులు, స్టాక్ మార్కెట్ వంటి ఆర్థిక అంశాలు జీవితంలో ఎంతో ముఖ్యం. కానీ వీటిని అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా భావిస్తుంటారు చాలామంది. తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న ఈ తెలుగు అమ్మాయి మాత్రం సులభంగా ఆర్థిక పాఠాలు నేర్చుకుంది. తోటి విద్యార్థులకు కూడా నేర్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఏకంగా అకాడమీ స్థాపించింది. ఇప్పటికే 150మందికి ఆర్థిక పాఠాలు నేర్పించి అమెరికా పాలకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. జనవరి 6వ తేదీని ఆమె పేరుతో శాన్వి గుళ్లపల్లి డేగా గుర్తిస్తూ ప్రత్యేక ప్రకటన విడుదల చేయడం విశేషం.

అమెరికాలో తెలుగు యువతికి ప్రత్యేక గౌరవం (ETV Bharat)

అమెరికాలో 9వ తరగతి
ఈ యువతి శాన్వి గుళ్లపల్లి. అమెరికాలో 9వ తరగతి చదువుతోంది. ఏలూరు స్వస్థలం, తండ్రి రవి యూఎస్‌లోని ఓ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ సంస్థకు సీఈవోగా వ్యవహరిస్తుండగా తల్లి దివ్యలక్ష్మి సాఫ్ట్‌వేర్‌ రంగంలో స్థిరపడ్డారు. వీరి కుటుంబం చాలా ఏళ్లుగా అమెరికాలోనే నివసిస్తున్నప్పటికీ తమ మూలాలను మాత్రం మర్చిపోలేదు. చాలామందికి అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా అనిపించే ఆర్థిక అంశాలపై చిన్న వయసు నుంచే ఆసక్తి పెంచుకుంది శాన్వి. తండ్రితో కలిసి టీవీలో బిజినెస్ వార్తలు చూడటం, వివిధ పత్రికల్లో ఫైనాన్స్ కాలమ్స్ చదవడం ద్వారా నగదు, పెట్టుబడులు, స్టాక్ మార్కెట్ వంటి అంశాలపై మక్కువ పెంచుకుంది.

సులభంగా వివరించేలా
అనుకోకుండా వెళ్లిన న్యూయార్క్‌ స్టాక్‌ ఎక్స్చేంజ్‌ ఆమె జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది. స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఎలా పనిచేస్తుంది? పెట్టుబడులు ఎలా వస్తాయి అనే విషయాలు తెలుసుకుంది. ఆ అనుభవంతో అంతర్జాతీయ పత్రికలను క్రమం తప్పకుండా చదువుతూ సోషల్ మీడియాలో వీక్లీ మార్కెట్ అప్‌డేట్ వీడియోలు పోస్ట్ చేసేది. పిల్లలకు డబ్బు విలువ, ఆర్థిక సూత్రాలు తెలియజేయాలని 5 నుంచి పదో తరగతి విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా 10 వారాల కోర్సు డిజైన్ చేసింది. ఆదాయం, ఖర్చులు, పెట్టుబడులు, రిస్క్ వంటి అంశాలను సులభంగా వివరించేలా పాఠ్యాంశాలను తానే స్వయంగా రూపొందించి ముద్రించింది.

అమెరికాలోనే కాకుండా
ఈ క్రమంలోనే శాన్వికి మరో ఆలోచన చేసింది. కేవలం అమెరికాలోనే కాకుండా భారత్‌ లోని 2 తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులకు కూడా డబ్బు నిర్వహణపై అవగాహన కల్పించాలనుకుంది. అదే లక్ష్యంతో ఫైనాన్స్ అకాడమీ స్థాపించింది. ఆన్‌లైన్‌లో జీవితంలో సంపాదన, ఖర్చులు, పొదుపు, పెట్టుబడులు, రిస్క్ వంటి అంశాలు బోధిస్తోంది. ఇందుకోసం వయసుల వారీగా సిలబస్‌ స్వయంగా తయారుచేసి అనేక వర్క్‌షాప్‌లను విజయవంతంగా నిర్వహించింది.

శాన్వి గుళ్లపల్లి డే
శాన్వి ప్రతిభ పాఠాలకే పరిమితం కాలేదు. బోధన ద్వారా వస్తున్న ఆదాయాన్ని సేవా కార్యక్రమాలకు ఖర్చు చేస్తూ పెద్ద మనసు చాటుకుంటోంది. ప్రస్తుతం టెక్సాస్‌లోని సౌత్‌లేక్‌లో ఈ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. వీటిని మరింత విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. శాన్వి ప్రతిభ, సామాజిక సేవను గుర్తించిన సౌత్‌లేక్‌ నగర మేయర్‌, సిటీ కౌన్సిల్‌ సభ్యులు ఆమెను ప్రత్యేకంగా అభినందించి సత్కరించారు. అంతేకాదు, సౌత్‌లేక్ మేయర్ జనవరి 6వ తేదీని శాన్వి గుళ్లపల్లి డేగా ప్రకటించారు.

తల్లిదండ్రుల ప్రొత్సహంతో
వీరు చాలా సంత్సరాలుగా అమెరికాలో ఉంటున్నా స్వస్థలం ఏలూరుతోనూ తెలుగు నేలతోనూ సంబంధాలు అలాగే ఉన్నాయి. చాలా మందికి అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా అనిపించే ఆర్థిక అంశాలపై శాన్వికి చిన్న వయసు నుంచే ఆసక్తి మొదలైంది. తన తండ్రితో కలిసి టీవీలో బిజినెస్ వార్తలు చూసేది. అలాగే వివిధ పత్రికల్లో ప్రచురితమయ్యే ఫైనాన్స్ కాలమ్స్ చదవడం ద్వారా నగదు, పెట్టుబడులు, స్టాక్ మార్కట్ తదితర అంశాలపై ఇంకా మక్కువ పెంచుకొంది. మన దేశంతో పాటు అమెరికా వివిధ దేశాల్లోని విద్యా వ్యవస్థల్లో ఆర్థిక అంశాలపై అంటే ద్రవ్యోల్బణం, పెట్టుబడులు తదితర అంశాలపై విద్యార్ధులకు తక్కువగా అవగాహన ఉందని శాన్వి గుర్తించింది. అధ్యాపకులు, తల్లిదండ్రుల ప్రొత్సహంతో ఆర్ధిక రంగాలపై పట్టు సాధించింది.

పిల్లలకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా
అనుకోకుండా న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్చ్సేంజ్​కు వెళ్లే అవకాశం శాన్వికి వచ్చింది. తనకు వచ్చిన ఆ అవకాశంతో స్టాక్ ఎక్చ్సేంజ్ ఎలా ఆర్థిక అంశాలను అమలు చేస్తుంది. పెట్టు బడులు ఎలా వస్తున్నాయి అనే విషయాలను తెలుసుకుంది. ఆ అనుభవం శాన్విని ఆర్థిక అంశాలవైపు మరింతగా పయనించేలా చేసింది. అప్పటి నుంచి వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్, ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ చదువుతూ సోషల్ మీడియాలో వీక్లీ మార్కెట్ అప్డేట్ వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తుంది. తనకు ఇంతగా ఆసక్తి ఉన్న సబ్జెక్టు గురించి పిల్లలకు, విద్యార్థులకు అంతగా పరిచయం లేకపోవడాన్ని శాన్వి గమనించింది. దీంతో వారికి మరింతగా డబ్బు గురించి తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో తొలుత ఐదు నుంచి 10వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పది వారాల కోర్సు ద్వారా వారికి ఆర్ధిక పాఠాలు బోధిస్తుండేది. ఆదాయం, ఖర్చులు, పెట్టుబడులు, రిస్క్ వంటి అంశాలను పిల్లలకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా వివరించేందుకు పాఠ్యాంశాలను ఆమె స్వయంగా రూపొందించి ప్రత్యేకంగా ముద్రించింది.

విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు
ఆర్థిక అంశాలపై పిల్లలకు చెబుతున్న క్రమంలో శాన్వికి ఒక ఆలోచన తట్టింది. ఒక్క అమెరికాలోని విద్యార్ధులకు మాత్రమే కాకుండా వివిధ దేశాలతో పాటు మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన విద్యార్ధులకు కూడా డబ్బు గురించి తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో శాన్వి ఫైనాన్స్ అకాడమీని స్థాపించింది. ఈ అకాడమీ ద్వారా ఆన్ లైన్ లో విద్యార్థులకు అర్థిక అంశాలపై పాఠాలు చెబుతోంది. జీవితంలో సంపాదన, ఖర్చులు, పెట్టుబడులు, రిస్క్, వంటివి అన్నీ నేర్పిస్తూ వారిని భవిష్యత్తుకు సిద్ధం చేస్తోంది. ఇందుకోసం వయసుల వారీగా బోధించాల్సిన అంశాలను స్వయంగా తానే తయారుచేసుకుంది. విద్యార్థుల కోసం ఇప్పటికే అనేక వర్క్ షాప్ లు నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా వస్తున్న ఆదాయాన్ని సేవ కార్యక్రమాలకు ఖర్చు చేస్తుంది. ప్రస్తుతం కార్యకలాపాలను సౌత్లోక్, టెక్సాస్​లో నిర్వహిస్తుండగా వాటిని మరింతగా విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు కూడా సిద్ధం చేస్తోంది.

శాన్వి ప్రతిభతో పాటు విద్యార్ధి చేస్తున్న సేవ కార్యక్రమాలకు అక్కడి అధికారులు గుర్తించారు.శాన్వి వర్క్ కి అమెరికా లో చాలా పెద్ద గుర్తింపులు కూడా వచ్చాయి. సౌత్లోక్ నగర మేయర్, సిటీ కౌన్సిల్ సభ్యులు శాన్విని అభినందిస్తూ ప్రత్యేకంగా సత్కరించారు. సౌత్‌లేక్ మేయర్ జనవరి 6 ని శాన్వి గుల్లపల్లి డేగా గవర్నరు ప్రత్యేకంగా ప్రకటించారు. ఆర్ధిక అంశాలపై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన కలిగి ఉండాలని శాన్వి చెబుతున్నారు. పైనాన్స్ రంగంలో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లేందుకు కృషి చేస్తానని విద్యార్ధిని అంటున్నారు.

చిన్న వయస్సులోనే మంచి గుర్తింపు
చిన్న వయస్సులోనే శాన్వికి మంచి గుర్తింపు రావడంపై విద్యార్ధిని కుటుంబ సభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ మనుమరాలు ఆర్ధిక రంగాలపై పట్టు సాధించడంతోపాటు వాటిని ఇతర విద్యార్ధులకు వివరిస్తుండటం చాలా సంతోషంగా ఉందని వారు అంటున్నారు. ఒక అకాడమీని స్థాపించి, దాని ద్వారా వచ్చిన డబ్బులను సేవ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమని తెలిపారు. చిన్న వయస్సులోనే ఆర్ధిక అంశాలపై పట్టు సాధించడం అంటే చిన్న విషయం కాదు. ఒక అకాడమీని స్థాపించి దాని ద్వారా వస్తున్న డబ్బులను సేవ కార్యక్రమాలకు వినియోగిస్తుండటం అభినందనీయం శాన్వి ఎంతో మంది విద్యార్ధులకు స్పూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.

చిన్న వయసులోనే శాన్వి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకోవడంపై ఆమె కుటుంబ సభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శాన్వి ఆర్థిక రంగంపై పట్టు సాధించడమే కాక ఆ నాలెడ్జ్‌ను తోటి విద్యార్థులకు పంచడం గర్వంగా ఉందంటున్నారు శాన్వి తాతయ్యలు. తొమ్మిదో తరగతిలోనే ఆర్థిక పాఠాల అకాడమీని నడుపుతూ, సమాజ సేవలో భాగస్వామి అవుతున్న శాన్వి గుళ్లపల్లి నేటి తరం విద్యార్థులందరికీ నిజమైన స్ఫూర్తిప్రదాత.

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