నేడు భూపాలపల్లి జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ పర్యటన - సాయంత్రం రెండో విడత రైతు భరోసా నిధుల విడుదల
నేడు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన - కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును సందర్శించనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి - సీఎం పర్యటన దృష్ట్యా పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసిన యంత్రాంగం
Published : April 20, 2026 at 7:47 AM IST
Rythu Bharosa Second Phase Funds : తెలంగాణలో రెండో విడత రైతుభరోసా నిధుల పంపిణీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు బ్యారేజీలను సందర్శించనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సాయంత్రం కాటారం మండలం నస్తురపల్లిలో జరగనున్న బహిరంగ సభలో పాల్గొని రైతు భరోసా రెండో విడత నిధులను లాంఛనంగా విడుదల చేయనున్నారు.
బ్యారేజీల పునరుద్ధరణపై సమీక్ష : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి నేడు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి హెలికాప్టర్లో నేరుగా బయలుదేరి మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కాళేశ్వరం చేరుకుంటారు. ముందుగా శ్రీకాళేశ్వర ముక్తీశ్వరస్వామిని దర్శించుకొని సుమారు రూ. 200 కోట్లతో ఆలయాభివృద్ధి పనులకు భూమిపూజ చేస్తారు. అనంతరం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును సందర్శించి మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనులపై నీటిపారుదలశాఖ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహిస్తారు. వర్షాకాలం తర్వాత కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనులు ప్రారంభించాలనే లక్ష్యంతో సర్కారు ముందుకు సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి కాళేశ్వరం పర్యటనకు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
మూడో విడత వీలైనంత త్వరగా : సాయంత్రం కాటారం మండలం నస్తూరుపల్లిలో జరిగే బహిరంగసభలో పాల్గొననున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రైతు భరోసా రెండో విడత నిధులను రాష్ట్రంలోని 73 లక్షల మంది రైతులకు ఆర్థిక సాయంగా ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. ఎకరానికి రూ. 6 వేల చొప్పున నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లో నిధులు జమ చేస్తుంది. గత నెల 23న మొదటి విడత సాయాన్ని పంపిణీ చేసింది. మొదటి విడతలో సుమారు రూ.3,590 కోట్ల నిధులను రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసింది. రెండో విడతలో 45 లక్షల 11 వేల 947 మంది రైతుల ఖాతాల్లో రూ.5,563 కోట్లు జమ చేయనున్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ వెల్లడించింది. రెండో విడత నిధుల పంపిణీ అనంతరం, మూడో విడత వీలైనంత త్వరగా విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.
"మూడు నదుల సంగమం మూక్తీశ్వరాలయ అభివృద్ధికి రూ.200 కోట్లతో శంకుస్థాపన చేస్తున్నాం. ఏడాదికి ఎకరానికి రూ.12 వేల చొప్పున 73 లక్షల రైతాంగానికి, కోటి 50 లక్షల ఎకరాలకు భారతదేశంలో రైతు భరోసా ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం. దానికి ఈ పుణ్యభూమి నుంచే నిధులను విడుదల చేయాలనే సదుద్దేశంతో ఈ కాటారంలో సభ నిర్వహిస్తున్నాం" -తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి
కాటారం మండలం నస్తురపల్లిలో సీఎం సభ ఏర్పాట్లును ఆదివారం జిల్లా కలెక్టర్ రాహుల్ శర్మ, ఎస్పీ సంకర్త్లతో కలిసి మంత్రులు, తుమ్మల నాగేశ్వర్రావు, దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు పరిశీలించారు. సభాప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన బ్యారికేడ్లు, వేదిక నిర్మాణాన్ని వీక్షించారు. గత ప్రభుత్వం పదేళ్లలో లక్షల కోట్లను దుర్వినియోగం చేసిందని మంత్రులు ధ్వజమెత్తారు. రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలోని ప్రజాప్రభుత్వం అన్ని వర్గాల ప్రజలకు న్యాయం చేసేలా ముందుకు సాగుతోందని పేర్కొన్నారు. రైతు భరోసా రెండో విడత నిధుల పంపిణీని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైతు వేదికల ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసేలా వ్యవసాయ శాఖ ఏర్పాట్లు చేసింది.
"ప్రజాధనానికి సంబంధించి లక్ష కోట్ల నిరూపయోగంగా నీళ్ల పాలైందని బాధ పడుతున్నాం. దానిని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలని ఆలోచన చేస్తున్నాం. ఈరోజు జలవనరులకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం నివేదిక చేస్తున్న సూచనను తీసుకుని సరైన పద్దతిలో వినియోగించాలని చూస్తున్నాం. గత పాలకుల్లా కాకుండా సక్రమంగా చేస్తున్నాం. ఇంత పెద్ద కట్టడాన్ని నిర్మించడానికి చూపిన చొరవ నాణ్యతలో చూపెట్టలేదనేదే మా బాధ" -శ్రీధర్బాబు, ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి
క్రెడిట్ అవుతున్న రైతు భరోసా డబ్బులు - మీకు పడకపోతే వెంటనే ఇలా చేయండి
రైతు భరోసా డేట్ వచ్చేసిందోచ్ - ఖాతాల్లోకి నిధులు ఎప్పుడంటే?