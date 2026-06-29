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రేపటి నుంచి రైతుభరోసా నిధుల విడుదల - తొలివిడతలో 41.37 లక్షల మంది అన్నదాతలకు లబ్ధి

రేపటి నుంచి రైతుభరోసా నిధుల విడుదల చేస్తామన్న మంత్రి తుమ్మల - రేపు 2 ఎకరాల వరకు రైతుభరోసా నిధుల జమ- మిగతావారికి దశలవారీగా విడుదల చేస్తామన్న మంత్రి

Rythu Bharosa funds
Rythu Bharosa funds (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 29, 2026 at 7:43 PM IST

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Rythu Bharosa funds : రైతుభరోసా నిధుల విడుదలపై రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కీలక ప్రకటన చేశారు. రేపటి నుంచి రైతుభరోసా నిధుల విడుదల చేస్తామని తెలిపారు. అర్హులైన అన్నదాతల ఖాతాల్లో దశలవారీగా నిధులు జమచేస్తామని చెప్పారు.

రైతుభరోసా నిధుల విడుదల కోసం ఖమ్మం జిల్లా మధిరలో రైతు ఆశీర్వద సభను నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం భావించింది. తొలి విడత నిధులు జమచేయాలని ప్లాన్​ చేసింది. అయితే ఖమ్మంలో నిన్న (ఆదివారం) కురిసిన భారీ వర్షానికి ఇవాళ ఏర్పాటుచేయాలని భావించిన రైతు మేళా, రేపటి (మంగళవారం) కార్యక్రమం కోసం ఏర్పాటుచేసిన సభా ప్రాంగణం వద్ద ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. దీంతో రైతు మేళా, రైతు ఆశీర్వాద సభను రద్దు చేసింది.

రైతు భరోసా పంపిణీ సదస్సు : రైతు భరోసా నిధుల విడుదల కోసం రైతు ఆశీర్వాద సభకు బదులుగా హైదరాబాద్ శిల్పకళా వేదికలో 'రైతు భరోసా పంపిణీ సదస్సు'గా నిర్వహించాలని సీఎం ఆదేశించారు. మంగళవారం సాయంత్రం 4 గంటలకు ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది.

అన్నదాతలకు పెట్టుబడి సాయం కింద తొలి విడతలో 2 ఎకరాల వరకు నిధులు విడుదల చేస్తామని మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. రేపు 41.37 లక్షల మంది రైతుల కోసం, రూ.2,482 కోట్లు విడుదల చేస్తామన్నారు. మిగతావారికి దశలవారీగా నిధులు జమచేస్తామని చెప్పారు. మొత్తంగా 10 రోజుల్లో అర్హులందరికీ పెట్టుబడి సాయం అందజేయనున్నారు. కొత్తగా పాసుబుక్‌లు వచ్చిన వారు జులై 5లోపు రైతు భరోసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని మంత్రి తుమ్మల చెప్పారు.

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RYTHU BHAROSA FUNDS
RYTHU BHAROSA FUNDS

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